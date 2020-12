https://ria.ru/20201130/teatr-1586306778.html

"Теперь актеры аплодируют зрителям": как театры переживают ограничения

Уже две недели зрителей в московских театрах должно быть не больше четверти зала, с 1 декабря это правило вступит в силу и в Петербурге.

2020-11-30T08:00

2020-11-30T10:21

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. Уже две недели зрителей в московских театрах должно быть не больше четверти зала, с 1 декабря это правило вступит в силу и в Петербурге. Работать в таких условиях — убыточно, но спектакли, пусть с заменами и переносами, все равно идут. О том, почему закрыться не проще и зачем играть на почти пустой зал, РИА Новости рассказали представители ведущих российских театров. Лишний билетик найдетсяБез связей или невероятной удачи достать билет в хороший театр еще в феврале было непросто: поход на спектакль планировали за несколько недель, а то и месяцев. Пандемия этот привычный порядок нарушила. Теперь зрители покупают билет за два-три дня: почти как на сеанс в кино. Но все же театральную аудиторию нельзя сравнивать с любителями голливудских блокбастеров.Его театр старается всеми силами не допускать отмен или переносов спектаклей, бывало, что худруку самому приходилось выходить на сцену вместо заболевшего актера. Но если это все-таки случается, многие зрители не сдают билеты. "Я признателен, что наша публика готова нас поддержать, пусть даже такой маленькой благотворительностью", — добавляет Каменькович. Спектакли, разумеется, не окупаются, об этом говорят все эксперты. Однако директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что готовится постановление правительства о компенсации расходов. Крок уверяет, что перерывов не будет: "Театр Вахтангова, напомню, не закрывался даже во время Великой Отечественной войны". По его словам, продажи успели остановить, чтобы уложиться в объявленный 13 ноября норматив. На декабрь в Вахтанговском реализовали пока не более десяти процентов билетов. За себя и за того парняХудрук "Сатирикона" Константин Райкин признает: сезон у всех проходит очень трудно. "Но для нас вдвойне, потому что, в отличие от других больших театров Москвы, мы находимся в состоянии аренды, в помещениях, где есть свой хозяин и его план жизни", — отмечает он.Райкин подчеркивает, что в театре бесконечно благодарны зрителям, которые все-таки приходят: "У меня ощущение, что их реакции даже усилились. Они, видимо, хотят нас поддержать и реагируют за себя и за того, кто не пришел". Зрителям ведь приходится быть в масках, а это тяжело и физически, и психологически. "У нас в репертуаре нет спектаклей с массовыми сценами, актеров хотя бы миновала эта участь", — добавляет директор Малого театра Тамара Михайлова. Ирина Апексимова, директор Московского театра на Таганке, соглашается: играть перед аудиторией в масках сложно — как понять эмоции публики, когда нет привычного контакта?На вопрос, нужно ли реагировать в спектаклях на злобу дня, Апексимова отвечает однозначно: "Зритель приходит в театр в том числе за тем, чтобы отвлечься. Нам не хочется специально напоминать ему о неприятностях, которые ждут за пределами зала". Другой точки зрения придерживаются в Et Cetera, где 3 декабря состоится премьера спектакля "Осторожно. Басни" Влада Маленко. "Это смесь клоунады и современной сатиры, текст там актуальный, в том числе про пандемию, так что реагируем на новостную повестку", — сообщили в пресс-службе. Однако, по его мнению, артисты играют с такой отдачей, что их энергия объединяет всех.Без малых форм и без школьниковВ Электротеатре Станиславский обе сцены — трансформеры, поэтому здесь удалось быстро пересмотреть схему зала и адаптировать рассадку к новым правилам. На прошлой неделе впервые играли оперу "Проза" с 25-процентной загрузкой. Электротеатр обещает две премьеры до Нового года.А вот РАМТу пришлось отказаться от спектаклей в малых пространствах, потому что в зале на 30-40 человек по новым правилам нельзя продать больше десяти мест. Также театр, нацеленный на юных зрителей, очень рассчитывал на школьные каникулы в ноябре, однако все отменили из-за удаленки."Но играть надо. Актерам необходима ежедневная практика, чтобы не потерять форму. Это касается и балетных, и драматических артистов", — объясняет директор театра Софья Апфельбаум. О том же упоминает и Евгений Каменькович. В августе, после перерыва, он заметил, что актеры, не играя несколько месяцев, с непривычки стали говорить тише. "От любой паузы мы страдаем — меньше те, кто снимается в кино или сериалах, но это далеко не все". Пока можно — работаемВ Петербурге требования ограничиваются половинной заполняемостью, однако с 1 декабря, как и в Москве, ее снизят до 25 процентов. По его словам, играть на 25 процентов, "конечно, преступление перед искусством, но другого пути нет". Проданные выше нормы до выхода нового постановления билеты возвращать не просят, зрителей пускают в зал. В сложившейся ситуации Сергей Шуб пытается находить плюсы. Так, пандемия вызвала всплеск формата онлайн, в котором он видит продолжение прекрасной советской традиции теле- и радиоспектаклей. Директор по развитию Пермского театра оперы и балета Алла Платонова рассказывает, что в городе сейчас разрешено работать с заполняемостью зала в 50 процентов. "Для нас возможность показывать спектакли и концерты особенно ценна: в ноябре отмечаем 150-летие, и важно, чтобы юбилейные события могли состояться не только в онлайне", — подчеркивает она. На 5 декабря запланирован праздничный гала-концерт, который объединит оперу, балет, хор и симфонический оркестр. Руководство вынуждено отслеживать здоровье труппы, поэтому продажи билетов открываются поздно. Платонова отмечает: артисты чувствуют, что зал неполный, но возможность работать для зрителя, а не только на камеру, важнее, чем привычные аншлаги. "Мне уже кажется, что когда наконец все это кончится и снова можно будет собирать полные залы, актеры просто испугаются такого количества людей", — шутит Софья Апфельбаум. А пока show must go on.

