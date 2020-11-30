https://ria.ru/20201130/subsidii-1586893872.html

Московским предпринимателям выделят почти 166 миллионов рублей

Московским предпринимателям выделят почти 166 миллионов рублей

Малым и средним предприятиям столицы выделят почти 166 миллионов рублей на развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса, говорится на... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T07:53

2020-11-30T07:53

2020-11-30T09:13

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москва

экономика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Малым и средним предприятиям столицы выделят почти 166 миллионов рублей на развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.Так, технопарку и промышленному комплексу выделили субсидии общим объемом свыше 108 миллионов рублей на компенсацию выплат по кредитам, на развитие имущественных комплексов. Еще 12 компаниям одобрили субсидию для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Два предприятия с помощью субсидии возместят затраты на проценты по кредитам на развитие деятельности. Средства, затраченные на приобретение оборудования, смогут вернуть еще восемь компаний.Добавляется, что еще шесть предприятий получат экспортные гранты, а еще для 16 одобрили субсидии на обучение сотрудников."Кроме того, одна из одобренных заявок связана с субсидией на экспорт на сумму 1,2 миллиона рублей. Этот вид выплат дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% затрат на получение разрешительных документов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201123/predprinimateli-1585952054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, экономика