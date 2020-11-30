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Московским предпринимателям выделят почти 166 миллионов рублей
Московским предпринимателям выделят почти 166 миллионов рублей
Малым и средним предприятиям столицы выделят почти 166 миллионов рублей на развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса, говорится на... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:53
2020-11-30T09:13
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экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Малым и средним предприятиям столицы выделят почти 166 миллионов рублей на развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.Так, технопарку и промышленному комплексу выделили субсидии общим объемом свыше 108 миллионов рублей на компенсацию выплат по кредитам, на развитие имущественных комплексов. Еще 12 компаниям одобрили субсидию для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Два предприятия с помощью субсидии возместят затраты на проценты по кредитам на развитие деятельности. Средства, затраченные на приобретение оборудования, смогут вернуть еще восемь компаний.Добавляется, что еще шесть предприятий получат экспортные гранты, а еще для 16 одобрили субсидии на обучение сотрудников."Кроме того, одна из одобренных заявок связана с субсидией на экспорт на сумму 1,2 миллиона рублей. Этот вид выплат дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% затрат на получение разрешительных документов", - подчеркивается в сообщении.
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москва, экономика

Московским предпринимателям выделят почти 166 миллионов рублей

07:53 30.11.2020 (обновлено: 09:13 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБлагоустройство пешеходных зон на Садовом кольце
Благоустройство пешеходных зон на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Малым и средним предприятиям столицы выделят почти 166 миллионов рублей на развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"На последних комиссиях было одобрено 37 заявок, а общая сумма выделенных по ним средств составит 165,8 миллиона рублей. Из них рекордный объем выплат - свыше 108 миллионов рублей - направлен на создание и развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса столицы", - приводятся на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Так, технопарку и промышленному комплексу выделили субсидии общим объемом свыше 108 миллионов рублей на компенсацию выплат по кредитам, на развитие имущественных комплексов. Еще 12 компаниям одобрили субсидию для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Два предприятия с помощью субсидии возместят затраты на проценты по кредитам на развитие деятельности. Средства, затраченные на приобретение оборудования, смогут вернуть еще восемь компаний.
Добавляется, что еще шесть предприятий получат экспортные гранты, а еще для 16 одобрили субсидии на обучение сотрудников.
"Кроме того, одна из одобренных заявок связана с субсидией на экспорт на сумму 1,2 миллиона рублей. Этот вид выплат дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% затрат на получение разрешительных документов", - подчеркивается в сообщении.
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