https://ria.ru/20201130/subsidii-1586893872.html
Московским предпринимателям выделят почти 166 миллионов рублей
Московским предпринимателям выделят почти 166 миллионов рублей
Малым и средним предприятиям столицы выделят почти 166 миллионов рублей на развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса, говорится на... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T07:53
2020-11-30T07:53
2020-11-30T09:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574754782_0:179:3001:1867_1400x0_80_0_0_d99ac0828dcbf09680d1d43acd38145a.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Малым и средним предприятиям столицы выделят почти 166 миллионов рублей на развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.Так, технопарку и промышленному комплексу выделили субсидии общим объемом свыше 108 миллионов рублей на компенсацию выплат по кредитам, на развитие имущественных комплексов. Еще 12 компаниям одобрили субсидию для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Два предприятия с помощью субсидии возместят затраты на проценты по кредитам на развитие деятельности. Средства, затраченные на приобретение оборудования, смогут вернуть еще восемь компаний.Добавляется, что еще шесть предприятий получат экспортные гранты, а еще для 16 одобрили субсидии на обучение сотрудников."Кроме того, одна из одобренных заявок связана с субсидией на экспорт на сумму 1,2 миллиона рублей. Этот вид выплат дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% затрат на получение разрешительных документов", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201123/predprinimateli-1585952054.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574754782_136:0:2865:2047_1400x0_80_0_0_f0d46e56df0dd1f2ff0d918f76ec256f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Малым и средним предприятиям столицы выделят почти 166 миллионов рублей на развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса, говорится на официальном портале
мэра и правительства Москвы
.
"На последних комиссиях было одобрено 37 заявок, а общая сумма выделенных по ним средств составит 165,8 миллиона рублей. Из них рекордный объем выплат - свыше 108 миллионов рублей - направлен на создание и развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса столицы", - приводятся на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.
Так, технопарку и промышленному комплексу выделили субсидии общим объемом свыше 108 миллионов рублей на компенсацию выплат по кредитам, на развитие имущественных комплексов. Еще 12 компаниям одобрили субсидию для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Два предприятия с помощью субсидии возместят затраты на проценты по кредитам на развитие деятельности. Средства, затраченные на приобретение оборудования, смогут вернуть еще восемь компаний.
Добавляется, что еще шесть предприятий получат экспортные гранты, а еще для 16 одобрили субсидии на обучение сотрудников.
"Кроме того, одна из одобренных заявок связана с субсидией на экспорт на сумму 1,2 миллиона рублей. Этот вид выплат дает возможность малому и среднему бизнесу возместить до 100% затрат на получение разрешительных документов", - подчеркивается в сообщении.