https://ria.ru/20201130/srok-1586913056.html

Нижегородец получил срок за двойное убийство шестилетней давности

Нижегородец получил срок за двойное убийство шестилетней давности

Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 22 годам лишения свободы местного жителя за убийство в 2014 году двоих человек, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:45

2020-11-30T10:45

2020-11-30T10:45

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7161701c097cb323e328faac05b87a04.jpg

УФА, 30 ноя – РИА Новости. Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 22 годам лишения свободы местного жителя за убийство в 2014 году двоих человек, сообщает следственное управление СК РФ по области.В сообщении говорится, что в сентябре 2014 года в квартире одного из домов в Нижнем Новгороде мужчина со своим знакомым жестоко избили соседа, который сделал им замечание из-за шума. Связав руки 26-летнему потерпевшему, они вывели его на улицу и нанесли множественные ножевые ранения, от которых тот скончался. Увидев проходящего мимо мужчину, злоумышленники предположили, что тот мог стать очевидцем совершенного преступления. Для сокрытия, они напали на 24-летнего прохожего, нанесли ему не менее 40 ножевых ранений и скрылись.Отмечается, что преступление оставалось нераскрытым, но спустя пять лет следователям удалось установить причастность к совершению этих убийств местного жителя, который к тому времени уже был осужден за совершение ряда преступлений и отбывал наказание в колонии. При этом выяснилось, что его подельник скончался в 2016 году.Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, а путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием - 22 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает следственное управление.

https://ria.ru/20201130/srok-1586895960.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия