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Нижегородец получил срок за двойное убийство шестилетней давности
Нижегородец получил срок за двойное убийство шестилетней давности
Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 22 годам лишения свободы местного жителя за убийство в 2014 году двоих человек, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:45
2020-11-30T10:45
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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УФА, 30 ноя – РИА Новости. Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 22 годам лишения свободы местного жителя за убийство в 2014 году двоих человек, сообщает следственное управление СК РФ по области.В сообщении говорится, что в сентябре 2014 года в квартире одного из домов в Нижнем Новгороде мужчина со своим знакомым жестоко избили соседа, который сделал им замечание из-за шума. Связав руки 26-летнему потерпевшему, они вывели его на улицу и нанесли множественные ножевые ранения, от которых тот скончался. Увидев проходящего мимо мужчину, злоумышленники предположили, что тот мог стать очевидцем совершенного преступления. Для сокрытия, они напали на 24-летнего прохожего, нанесли ему не менее 40 ножевых ранений и скрылись.Отмечается, что преступление оставалось нераскрытым, но спустя пять лет следователям удалось установить причастность к совершению этих убийств местного жителя, который к тому времени уже был осужден за совершение ряда преступлений и отбывал наказание в колонии. При этом выяснилось, что его подельник скончался в 2016 году.Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, а путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием - 22 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает следственное управление.
https://ria.ru/20201130/srok-1586895960.html
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

Нижегородец получил срок за двойное убийство шестилетней давности

10:45 30.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 30 ноя – РИА Новости. Суд в Нижнем Новгороде приговорил к 22 годам лишения свободы местного жителя за убийство в 2014 году двоих человек, сообщает следственное управление СК РФ по области.
В сообщении говорится, что в сентябре 2014 года в квартире одного из домов в Нижнем Новгороде мужчина со своим знакомым жестоко избили соседа, который сделал им замечание из-за шума. Связав руки 26-летнему потерпевшему, они вывели его на улицу и нанесли множественные ножевые ранения, от которых тот скончался. Увидев проходящего мимо мужчину, злоумышленники предположили, что тот мог стать очевидцем совершенного преступления. Для сокрытия, они напали на 24-летнего прохожего, нанесли ему не менее 40 ножевых ранений и скрылись.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
Отмечается, что преступление оставалось нераскрытым, но спустя пять лет следователям удалось установить причастность к совершению этих убийств местного жителя, который к тому времени уже был осужден за совершение ряда преступлений и отбывал наказание в колонии. При этом выяснилось, что его подельник скончался в 2016 году.
"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему гражданину. Вину в убийстве двоих человек он признал частично.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, а путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием - 22 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщает следственное управление.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
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