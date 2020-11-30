https://ria.ru/20201130/srok-1586895960.html

В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок

В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок

Суд в Новосибирске приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника Росгвардии, который без причины ударил прохожего на улице и повалил его на РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:29

2020-11-30T08:29

2020-11-30T08:29

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

новосибирск

октябрьский район

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 30 ноя – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника Росгвардии, который без причины ударил прохожего на улице и повалил его на землю, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Новосибирской области.Как сообщалось, инцидент произошел в конце августа 2019 года. Видеозапись со стационарной камеры конфликта сотрудников Росгвардии и прохожего появилась в Telegram-каналах и социальных сетях. На ней видно, что рядом с идущим по улице мужчиной останавливается служебный автомобиль УАЗ. Из него выходят два сотрудника Росгвардии в форме, что-то спрашивают у прохожего. После того как мужчина, которому, видимо, это не понравилось, попытался уйти, один росгвардеец валит его на землю, а второй препятствует другому прохожему снять это на телефон."Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска СУСК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему сотруднику Росгвардии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.По данным следствия, вечером 30 августа 2019 года росгвардеец, находясь при исполнении служебных обязанностей, увидел проходящего по дороге мужчину и остановил его, при этом не представился и не объяснил требования закона о причинах его остановки. После этого мужчина продолжил свой путь, но сотрудник войск национальной гвардии ударил его по лицу, схватил за шею и повалил на землю.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/sudya-1586663334.html

новосибирск

октябрьский район

новосибирская область

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз), новосибирск, октябрьский район, новосибирская область, происшествия