https://ria.ru/20201130/smi-1587014409.html
Первый замглавреда "России сегодня" выступил на медиафоруме БРИКС
Первый замглавреда "России сегодня" выступил на медиафоруме БРИКС
Диалог специалистов разного уровня в медиасфере способствует укреплению сотрудничества между СМИ стран БРИКС, что очень важно в постэпидемическую эпоху, заявил... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:46
2020-11-30T17:46
2020-11-30T18:30
миа "россия сегодня"
сергей кочетков
брикс
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Диалог специалистов разного уровня в медиасфере способствует укреплению сотрудничества между СМИ стран БРИКС, что очень важно в постэпидемическую эпоху, заявил первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков, выступая на виртуальном медиафоруме БРИКС.По словам Кочеткова, основой сотрудничества между средствами массовой информации в рамках БРИКС была и остается наработанная годами база партнеров: на сегодня уже подписаны более 25 документов о сотрудничестве между Sputnik и ведущими СМИ и компаниями стран БРИКС, партнеры обмениваются контентом на всех языках."На уровне медиаменеджеров СМИ стран БРИКС в 2020 году мы провели серию круглых столов в формате видеоконференций с вопросами от аудитории в режиме реального времени. Наши эксперты из пяти стран БРИКС обсудили самые актуальные сейчас вопросы — ответственность журналистов во время чрезвычайных ситуаций, опыт международных СМИ, накопленный во время пандемии; как противостоять феномену "инфодемии". Завершающее мероприятие из этой серии мы наметили на декабрь: пользуясь случаем, я приглашаю участников сегодняшнего заседания присоединиться к дискуссии", — добавил замглавреда агентства.Кочетков подчеркнул, что только при помощи диалога на всех уровнях, начиная с молодых специалистов и заканчивая медиапрофессионалами, можно эффективно решить задачу продвижения, укрепления обмена и сотрудничества между средствами массовой информации стран БРИКС в постэпидемическую эпоху.Генеральный директор, главред информационного агентства Синьхуа Хэ Пин, в свою очередь, отметил, что СМИ стран БРИКС руководствуются журналистскими ценностями и что именно в таком духе нужно освещать события. "Однако в реальности мы сталкиваемся с некоторыми безответственными СМИ, фейковыми новостями — это тоже является своего рода вирусом, как и коронавирус нового типа, и мы должны бороться с ним, противостоять ему", — сказал Хэ Пин.Медиасаммит стран БРИКС — неправительственная некоммерческая платформа для диалога между ведущими СМИ стран БРИКС, формирования эффективного механизма координации и обеспечения их инновационного развития. Медиасаммиты проходят с 2015 года в председательствующей в объединении стране. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводят в формате видеоконференции.
https://ria.ru/20200710/1574187415.html
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миа "россия сегодня", сергей кочетков, брикс, в мире
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Диалог специалистов разного уровня в медиасфере способствует укреплению сотрудничества между СМИ стран БРИКС
, что очень важно в постэпидемическую эпоху, заявил первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков
, выступая на виртуальном медиафоруме БРИКС.
"Эффективное развитие всего объединения БРИКС невозможно без успешного функционирования отдельных отраслей, в том числе нашей с вами. Как средства массовой информации мы в силах привлечь внимание наших народов к значимости ведения этого партнерства. Закрытые границы, с одной стороны, затрудняют международные связи, но, с другой стороны, пандемия стала некой точкой роста для нас и побудила к поиску новых шагов и решений, и не в последнюю очередь мы много сделали и в рамках объединения БРИКС", — рассказал он.
По словам Кочеткова, основой сотрудничества между средствами массовой информации в рамках БРИКС была и остается наработанная годами база партнеров: на сегодня уже подписаны более 25 документов о сотрудничестве между Sputnik и ведущими СМИ и компаниями стран БРИКС, партнеры обмениваются контентом на всех языках.
"На уровне медиаменеджеров СМИ стран БРИКС в 2020 году мы провели серию круглых столов в формате видеоконференций с вопросами от аудитории в режиме реального времени. Наши эксперты из пяти стран БРИКС обсудили самые актуальные сейчас вопросы — ответственность журналистов во время чрезвычайных ситуаций, опыт международных СМИ, накопленный во время пандемии; как противостоять феномену "инфодемии". Завершающее мероприятие из этой серии мы наметили на декабрь: пользуясь случаем, я приглашаю участников сегодняшнего заседания присоединиться к дискуссии", — добавил замглавреда агентства.
Кочетков подчеркнул, что только при помощи диалога на всех уровнях, начиная с молодых специалистов и заканчивая медиапрофессионалами, можно эффективно решить задачу продвижения, укрепления обмена и сотрудничества между средствами массовой информации стран БРИКС в постэпидемическую эпоху.
Генеральный директор, главред информационного агентства Синьхуа Хэ Пин, в свою очередь, отметил, что СМИ стран БРИКС руководствуются журналистскими ценностями и что именно в таком духе нужно освещать события. "Однако в реальности мы сталкиваемся с некоторыми безответственными СМИ, фейковыми новостями — это тоже является своего рода вирусом, как и коронавирус нового типа, и мы должны бороться с ним, противостоять ему", — сказал Хэ Пин.
Медиасаммит стран БРИКС — неправительственная некоммерческая платформа для диалога между ведущими СМИ стран БРИКС, формирования эффективного механизма координации и обеспечения их инновационного развития. Медиасаммиты проходят с 2015 года в председательствующей в объединении стране. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводят в формате видеоконференции.