СМИ: "самый одинокий в мире слон" прибыл в Камбоджу для поисков пары
14:56 30.11.2020 (обновлено: 15:04 30.11.2020)
© REUTERS / Saiyna BashirСлон Кааван в зоопарке Маргазар в Исламабаде перед транспортировкой в заповедник в Камбодже
БАНГКОК, 30 ноя – РИА Новости. Слон-самец Кааван из пакистанского зоопарка, прозванный "самым одиноким в мире слоном", прибыл в понедельник спецрейсом из Пакистана в Камбоджу, где он будет выпущен в заповедник, в котором живет множество диких слонов, в том числе свободных самок, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Khmer Times.
Слона, за судьбу которого защитники прав животных вели многолетнюю борьбу, встречали на камбоджийской земле американская певица и звезда международной эстрады Шер, представлявшая международную организацию защиты прав животных Four Paws ("Четыре лапы") в переговорах с правительством Пакистана об освобождении Каавана из зоопарка города Исламабада, и официальный представитель камбоджийского министерства по делам окружающей среды Нет Пхеакра, сообщает газета.
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В самолете Каавана сопровождали ветеринар и тренер доктор Халил и его помощники, которые в течение нескольких месяцев наблюдали за здоровьем гиганта и тренировали его, готовя к восьмичасовому перелету в специальном металлическом контейнере, снабженном системами жизнеобеспечения.
Кааван провел более 35 лет в зоопарке, где он содержался в недостаточно большой по размеру клетке, не имел никаких возможностей общения с себе подобными и должен был ежедневно выступать перед посетителями. Борьба защитников прав животных за его освобождение длилась более пяти лет, и только в текущем году, после переговоров с участием Шер, завершилась успехом, говорится в сообщении.
Слон будет в ближайшее время выпущен в "слоновый" заповедник в камбоджийской провинции Сиемриеп на границе с Таиландом, сообщает издание.
Операция по подготовке транспортировки Каавана в Камбоджу заняла около пяти месяцев и стоила более 400 тысяч долларов. Организация Four Paws, осуществившая операцию, использует в своей работе исключительно добровольные пожертвования, напоминает газета.