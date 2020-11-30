Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/rusofobiya-1586885838.html
Посол в США рассказал, как относятся к России за пределами Вашингтона
Посол в США рассказал, как относятся к России за пределами Вашингтона
Американские регионы еще не пропитались вашингтонской русофобией и составляют почву для сотрудничества на своем уровне, считает посол России в США Анатолий... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T02:00
2020-11-30T10:30
россия
вашингтон
анатолий антонов
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_4517b225a70996cb2ed2ed639f9765ec.jpg
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Американские регионы еще не пропитались вашингтонской русофобией и составляют почву для сотрудничества на своем уровне, считает посол России в США Анатолий Антонов.Публикация посла приурочена к открывающемуся 30 ноября российско-американскому форуму "Диалог Форт-Росс".По словам посла, русские есть почти в каждом американском штате. "Согласно различным оценкам, в Америке от 3,5 до пяти миллионов русскоязычных жителей", — отметил Антонов."Коммерческий интерес — одна из движущих сил, подталкивающих субъекты Российской Федерации к прямому диалогу со штатами США и наоборот", — говорится в статье."Конечно, потенциал связей между двумя странами на уровне городов и регионов еще не реализован. Еще многое предстоит сделать, чтобы их разнообразить и перевести диалог в конкретные проекты. Тем не менее тот факт, что такие социальные, гуманитарные и экономические контакты находят свое место, несмотря на общий неблагоприятный климат отношений, обнадеживает. Наша общая задача — всемерно взращивать эти ростки сотрудничества. Они помогают укрепить взаимопонимание между русскими и американцами и могут быть страховочной сеткой, чтобы двусторонние противоречия не зашли слишком далеко. Мы не должны забывать, что взаимодействие Москвы и Вашингтона по-прежнему оказывает серьезное влияние на ключевые глобальные процессы и благополучие всей планеты", — заключил дипломат.
https://ria.ru/20201128/inauguratsiya-1586788985.html
россия
вашингтон
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_92da3b6d01aad48620bb4cb303394343.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вашингтон, анатолий антонов, москва, сша, в мире

Посол в США рассказал, как относятся к России за пределами Вашингтона

02:00 30.11.2020 (обновлено: 10:30 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Американские регионы еще не пропитались вашингтонской русофобией и составляют почву для сотрудничества на своем уровне, считает посол России в США Анатолий Антонов.

"Общая история и близкие гуманитарные связи продолжают оставаться основой интереса в российской и американской кооперации. Это ощущается на практике далеко от Вашингтона — в местах, где двусторонние отношения еще не испорчены токсичной атмосферой русофобии", — говорится в статье Антонова для газеты San Francisco Examiner, опубликованной на странице российской дипмиссии в Facebook.

Публикация посла приурочена к открывающемуся 30 ноября российско-американскому форуму "Диалог Форт-Росс".
По словам посла, русские есть почти в каждом американском штате. "Согласно различным оценкам, в Америке от 3,5 до пяти миллионов русскоязычных жителей", — отметил Антонов.
"Коммерческий интерес — одна из движущих сил, подталкивающих субъекты Российской Федерации к прямому диалогу со штатами США и наоборот", — говорится в статье.
"Конечно, потенциал связей между двумя странами на уровне городов и регионов еще не реализован. Еще многое предстоит сделать, чтобы их разнообразить и перевести диалог в конкретные проекты. Тем не менее тот факт, что такие социальные, гуманитарные и экономические контакты находят свое место, несмотря на общий неблагоприятный климат отношений, обнадеживает. Наша общая задача — всемерно взращивать эти ростки сотрудничества. Они помогают укрепить взаимопонимание между русскими и американцами и могут быть страховочной сеткой, чтобы двусторонние противоречия не зашли слишком далеко. Мы не должны забывать, что взаимодействие Москвы и Вашингтона по-прежнему оказывает серьезное влияние на ключевые глобальные процессы и благополучие всей планеты", — заключил дипломат.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 21:40Выборы президента США — 2020
Посол России может посетить инаугурацию президента в США
 
РоссияВашингтонАнатолий АнтоновМоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:52МИД прокомментировал слова Столтенберга о ДСНВ
17:47В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп "Аресибо"
17:46Полиция сообщила об отсутствии угрозы населению в немецком Трире
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22Власти Трира заявили, что водитель въехал в пешеходов "в приступе ярости"
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки Пашиняна
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
Лента новостейМолния