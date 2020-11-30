Посол в США рассказал, как относятся к России за пределами Вашингтона
02:00 30.11.2020 (обновлено: 10:30 30.11.2020)
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Американские регионы еще не пропитались вашингтонской русофобией и составляют почву для сотрудничества на своем уровне, считает посол России в США Анатолий Антонов.
"Общая история и близкие гуманитарные связи продолжают оставаться основой интереса в российской и американской кооперации. Это ощущается на практике далеко от Вашингтона — в местах, где двусторонние отношения еще не испорчены токсичной атмосферой русофобии", — говорится в статье Антонова для газеты San Francisco Examiner, опубликованной на странице российской дипмиссии в Facebook.
Публикация посла приурочена к открывающемуся 30 ноября российско-американскому форуму "Диалог Форт-Росс".
По словам посла, русские есть почти в каждом американском штате. "Согласно различным оценкам, в Америке от 3,5 до пяти миллионов русскоязычных жителей", — отметил Антонов.
"Коммерческий интерес — одна из движущих сил, подталкивающих субъекты Российской Федерации к прямому диалогу со штатами США и наоборот", — говорится в статье.
"Конечно, потенциал связей между двумя странами на уровне городов и регионов еще не реализован. Еще многое предстоит сделать, чтобы их разнообразить и перевести диалог в конкретные проекты. Тем не менее тот факт, что такие социальные, гуманитарные и экономические контакты находят свое место, несмотря на общий неблагоприятный климат отношений, обнадеживает. Наша общая задача — всемерно взращивать эти ростки сотрудничества. Они помогают укрепить взаимопонимание между русскими и американцами и могут быть страховочной сеткой, чтобы двусторонние противоречия не зашли слишком далеко. Мы не должны забывать, что взаимодействие Москвы и Вашингтона по-прежнему оказывает серьезное влияние на ключевые глобальные процессы и благополучие всей планеты", — заключил дипломат.