https://ria.ru/20201130/rusofobiya-1586885838.html

Посол в США рассказал, как относятся к России за пределами Вашингтона

Посол в США рассказал, как относятся к России за пределами Вашингтона

Американские регионы еще не пропитались вашингтонской русофобией и составляют почву для сотрудничества на своем уровне, считает посол России в США Анатолий... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T02:00

2020-11-30T02:00

2020-11-30T10:30

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вашингтон

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Американские регионы еще не пропитались вашингтонской русофобией и составляют почву для сотрудничества на своем уровне, считает посол России в США Анатолий Антонов.Публикация посла приурочена к открывающемуся 30 ноября российско-американскому форуму "Диалог Форт-Росс".По словам посла, русские есть почти в каждом американском штате. "Согласно различным оценкам, в Америке от 3,5 до пяти миллионов русскоязычных жителей", — отметил Антонов."Коммерческий интерес — одна из движущих сил, подталкивающих субъекты Российской Федерации к прямому диалогу со штатами США и наоборот", — говорится в статье."Конечно, потенциал связей между двумя странами на уровне городов и регионов еще не реализован. Еще многое предстоит сделать, чтобы их разнообразить и перевести диалог в конкретные проекты. Тем не менее тот факт, что такие социальные, гуманитарные и экономические контакты находят свое место, несмотря на общий неблагоприятный климат отношений, обнадеживает. Наша общая задача — всемерно взращивать эти ростки сотрудничества. Они помогают укрепить взаимопонимание между русскими и американцами и могут быть страховочной сеткой, чтобы двусторонние противоречия не зашли слишком далеко. Мы не должны забывать, что взаимодействие Москвы и Вашингтона по-прежнему оказывает серьезное влияние на ключевые глобальные процессы и благополучие всей планеты", — заключил дипломат.

https://ria.ru/20201128/inauguratsiya-1586788985.html

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россия, вашингтон, анатолий антонов, москва, сша, в мире