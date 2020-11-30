https://ria.ru/20201130/rodstvenniki-1587023501.html
Житель Ростова-на-Дону убил родственников и попытался покончить с собой
Житель Ростова-на-Дону убил родственников и попытался покончить с собой
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве двух родственников, сообщил журналистам представитель СУСК... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:27
2020-11-30T18:27
2020-11-30T18:27
россия
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве двух родственников, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.По версии следствия, 29 ноября во время ссоры в частом доме в Ростове-на-Дону мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в супружескую пару, которые были его родственниками. От полученных ранений мужчина и женщина скончались.
https://ria.ru/20201109/kriminal-1583684814.html
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия