https://ria.ru/20201130/rodstvenniki-1587023501.html

Житель Ростова-на-Дону убил родственников и попытался покончить с собой

Житель Ростова-на-Дону убил родственников и попытался покончить с собой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве двух родственников, сообщил журналистам представитель СУСК... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:27

2020-11-30T18:27

2020-11-30T18:27

россия

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в убийстве двух родственников, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.По версии следствия, 29 ноября во время ссоры в частом доме в Ростове-на-Дону мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в супружескую пару, которые были его родственниками. От полученных ранений мужчина и женщина скончались.

https://ria.ru/20201109/kriminal-1583684814.html

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ростовская область

ростов-на-дону

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия