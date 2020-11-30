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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201130/reabilitatsiya-1586959385.html
Врач рассказал, как долго продлится реабилитация Байдена после переломов
Врач рассказал, как долго продлится реабилитация Байдена после переломов
Избранному, по предварительным данным, президентом США Джо Байдену потребуется около трех недель на реабилитацию после переломов костей, возраст не помешает ему РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:00
2020-11-30T14:02
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранному, по предварительным данным, президентом США Джо Байдену потребуется около трех недель на реабилитацию после переломов костей, возраст не помешает ему восстановиться к инаугурации, считает хирург-ортопед Владимир Хорошев.Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой, сообщил сперва его журналистский пул, но затем выяснилось, что травма серьезнее: нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы.Он отметил, что Байдену, если потребуется, сделают металлоостеосинтез - соединение костных обломков с помощью металлических приспособлений. Хирург не сомневается, что 78-летнему политику удастся полностью восстановиться.Сейчас, скорее всего, Байдену сделают иммобилизацию ноги: гипс в США уже не накладывают, несколько недель нельзя будет наступать на ногу, а передвигаться придется на костылях, пояснил Хорошев.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Врач рассказал, как долго продлится реабилитация Байдена после переломов

14:00 30.11.2020 (обновлено: 14:02 30.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден после брифинга в Уилмингтоне
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранному, по предварительным данным, президентом США Джо Байдену потребуется около трех недель на реабилитацию после переломов костей, возраст не помешает ему восстановиться к инаугурации, считает хирург-ортопед Владимир Хорошев.
Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой, сообщил сперва его журналистский пул, но затем выяснилось, что травма серьезнее: нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы.

"В условиях американской медицины, без сомнения, к инаугурации успеет восстановиться, несмотря на возраст. Реабилитация займёт около трех недель", - сказал Хорошев РИА Новости.

Он отметил, что Байдену, если потребуется, сделают металлоостеосинтез - соединение костных обломков с помощью металлических приспособлений. Хирург не сомневается, что 78-летнему политику удастся полностью восстановиться.
Сейчас, скорее всего, Байдену сделают иммобилизацию ноги: гипс в США уже не накладывают, несколько недель нельзя будет наступать на ногу, а передвигаться придется на костылях, пояснил Хорошев.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
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