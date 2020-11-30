https://ria.ru/20201130/reabilitatsiya-1586959385.html

Врач рассказал, как долго продлится реабилитация Байдена после переломов

Врач рассказал, как долго продлится реабилитация Байдена после переломов

Избранному, по предварительным данным, президентом США Джо Байдену потребуется около трех недель на реабилитацию после переломов костей, возраст не помешает ему РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:00

2020-11-30T14:00

2020-11-30T14:02

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранному, по предварительным данным, президентом США Джо Байдену потребуется около трех недель на реабилитацию после переломов костей, возраст не помешает ему восстановиться к инаугурации, считает хирург-ортопед Владимир Хорошев.Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой, сообщил сперва его журналистский пул, но затем выяснилось, что травма серьезнее: нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы.Он отметил, что Байдену, если потребуется, сделают металлоостеосинтез - соединение костных обломков с помощью металлических приспособлений. Хирург не сомневается, что 78-летнему политику удастся полностью восстановиться.Сейчас, скорее всего, Байдену сделают иммобилизацию ноги: гипс в США уже не накладывают, несколько недель нельзя будет наступать на ногу, а передвигаться придется на костылях, пояснил Хорошев.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20201130/kharris-1586926062.html

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире