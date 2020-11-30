Врач рассказал, как долго продлится реабилитация Байдена после переломов
14:00 30.11.2020 (обновлено: 14:02 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранному, по предварительным данным, президентом США Джо Байдену потребуется около трех недель на реабилитацию после переломов костей, возраст не помешает ему восстановиться к инаугурации, считает хирург-ортопед Владимир Хорошев.
Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой, сообщил сперва его журналистский пул, но затем выяснилось, что травма серьезнее: нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей стопы.
"В условиях американской медицины, без сомнения, к инаугурации успеет восстановиться, несмотря на возраст. Реабилитация займёт около трех недель", - сказал Хорошев РИА Новости.
Он отметил, что Байдену, если потребуется, сделают металлоостеосинтез - соединение костных обломков с помощью металлических приспособлений. Хирург не сомневается, что 78-летнему политику удастся полностью восстановиться.
Сейчас, скорее всего, Байдену сделают иммобилизацию ноги: гипс в США уже не накладывают, несколько недель нельзя будет наступать на ногу, а передвигаться придется на костылях, пояснил Хорошев.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.