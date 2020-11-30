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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201130/protesty-1586927763.html
МВД Белоруссии заявило о снижении протестной активности
МВД Белоруссии заявило о снижении протестной активности
Протестная активность в Белоруссии продолжает снижаться, заявили в понедельник в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:01
2020-11-30T12:14
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
в мире
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Протестная активность в Белоруссии продолжает снижаться, заявили в понедельник в пресс-службе МВД республики.В воскресенье оппозиция призвала провести в различных городах Белоруссии несанкционированную "дворовую" акцию протеста – "марш соседей"."Вчера, 29 ноября, МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий. Призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах республики, за исключением столицы. Протестная активность продолжает снижаться", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.
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мвд белоруссии, в мире

МВД Белоруссии заявило о снижении протестной активности

12:01 30.11.2020 (обновлено: 12:14 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Участники несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Протестная активность в Белоруссии продолжает снижаться, заявили в понедельник в пресс-службе МВД республики.
В воскресенье оппозиция призвала провести в различных городах Белоруссии несанкционированную "дворовую" акцию протеста – "марш соседей".
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"Вчера, 29 ноября, МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий. Призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах республики, за исключением столицы. Протестная активность продолжает снижаться", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.
 
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