МВД Белоруссии заявило о снижении протестной активности
12:01 30.11.2020 (обновлено: 12:14 30.11.2020)
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Протестная активность в Белоруссии продолжает снижаться, заявили в понедельник в пресс-службе МВД республики.
В воскресенье оппозиция призвала провести в различных городах Белоруссии несанкционированную "дворовую" акцию протеста – "марш соседей".
"Вчера, 29 ноября, МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий. Призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах республики, за исключением столицы. Протестная активность продолжает снижаться", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.