https://ria.ru/20201130/protesty-1586927763.html

МВД Белоруссии заявило о снижении протестной активности

МВД Белоруссии заявило о снижении протестной активности

Протестная активность в Белоруссии продолжает снижаться, заявили в понедельник в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:01

2020-11-30T12:01

2020-11-30T12:14

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

в мире

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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Протестная активность в Белоруссии продолжает снижаться, заявили в понедельник в пресс-службе МВД республики.В воскресенье оппозиция призвала провести в различных городах Белоруссии несанкционированную "дворовую" акцию протеста – "марш соседей"."Вчера, 29 ноября, МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в местах проведения несанкционированных мероприятий. Призывы ряда Telegram-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах республики, за исключением столицы. Протестная активность продолжает снижаться", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - по воскресеньям. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, акции переместились с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20201130/eaes-1586921884.html

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мвд белоруссии, в мире