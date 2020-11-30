https://ria.ru/20201130/priyut-1586992044.html
Более ста животных из приюта в Нальчике могут вновь оказаться на улице
Более ста животных из приюта в Нальчике могут вновь оказаться на улице
Более 100 собак и кошек из приюта для бездомных животных в Нальчике могут вновь оказаться на улице после того, как городская администрация передала в концессию... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:14
2020-11-30T16:14
2020-11-30T16:14
нальчик
общество
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НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Более 100 собак и кошек из приюта для бездомных животных в Нальчике могут вновь оказаться на улице после того, как городская администрация передала в концессию территорию зоопарка, на которой расположен приют, сообщила РИА Новости глава общества защиты животных "Четыре лапы" Юлия Долгополая.По ее словам, она сразу же написала в мэрию письмо с просьбой передать обществу защиты животных в концессию землю, на которой расположен приют. "После этого я получила письмо, смысл которого в том, что приют не вписывается в концепцию развития курортной зоны города. При этом никто не объясняет, что нам дальше делать с животными. Почти 80 собак и около 30 кошек могут вскоре оказаться на улице, а животные разные, есть агрессивные, есть инвалиды. Это же не правильно, выгонять кого-то в зиму на улицу", - отметила руководитель общества.По ее мнению, городская администрация бездействует в вопросе реализации федерального закона "О защите животных", и Долгополая не исключает, что может подать на мэрию в суд. "Существует большое количество требований, обязывающих администрацию города создать приют на территории муниципалитета, но мэрия бездействует. Как они собираются защищать животных без наличия базы, которой и является приют? Возможно, придется подавать иск с требованием построить приют", - подчеркнула Долгополая.Руководитель пресс-службы администрации Нальчика Залина Кокова сообщила РИА Новости, что мэрия не имеет средств для строительства приюта, и потому предлагает решить данный вопрос за счет бюджета Кабардино-Балкарии.
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нальчик, общество
НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости.
Более 100 собак и кошек из приюта для бездомных животных в Нальчике
могут вновь оказаться на улице после того, как городская администрация передала в концессию территорию зоопарка, на которой расположен приют, сообщила РИА Новости глава общества защиты животных "Четыре лапы" Юлия Долгополая.
"Наш приют площадью 2 гектара был открыт больше пяти лет назад администрацией Нальчика по согласованию с руководством зоопарка на его территории. Соответствующий документ имеется за подписью замглавы администрации города. С тех пор приют существует исключительно за счет пожертвований неравнодушных людей. А в ноябре этого года из местной прессы я узнала, что город заключил соглашение о передаче территории зоопарка предпринимателю в концессию на 35 лет, и теперь в любой момент новый владелец совершенно законно может потребовать убрать приют", - рассказала Долгополая.
По ее словам, она сразу же написала в мэрию письмо с просьбой передать обществу защиты животных в концессию землю, на которой расположен приют. "После этого я получила письмо, смысл которого в том, что приют не вписывается в концепцию развития курортной зоны города. При этом никто не объясняет, что нам дальше делать с животными. Почти 80 собак и около 30 кошек могут вскоре оказаться на улице, а животные разные, есть агрессивные, есть инвалиды. Это же не правильно, выгонять кого-то в зиму на улицу", - отметила руководитель общества.
По ее мнению, городская администрация бездействует в вопросе реализации федерального закона "О защите животных", и Долгополая не исключает, что может подать на мэрию в суд. "Существует большое количество требований, обязывающих администрацию города создать приют на территории муниципалитета, но мэрия бездействует. Как они собираются защищать животных без наличия базы, которой и является приют? Возможно, придется подавать иск с требованием построить приют", - подчеркнула Долгополая.
Руководитель пресс-службы администрации Нальчика Залина Кокова сообщила РИА Новости, что мэрия не имеет средств для строительства приюта, и потому предлагает решить данный вопрос за счет бюджета Кабардино-Балкарии.
"Приюта "4 лапы" на территории зоопарка уже не будет, потому что он не вписывается в концепцию его развития. И вообще, приют, находящийся в курортной зоне города, наверное, это не совсем правильно. У нас нет оснований им что-то предлагать взамен, так как это не муниципальный, а частный приют. Просто по договоренности им дали там расположиться на какое-то время. Что касается государственного приюта, то мэр выступил с предложением создать его за счет средств республиканского бюджета, потому что у города средств на строительство и содержание подобного приюта нет. Это серьезные затраты, и ни один муниципалитет республики понести их без помощи республиканского бюджета не сможет. Мы обратились в правительство, сейчас вопрос в процессе проработки", - сказала она.