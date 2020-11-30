https://ria.ru/20201130/priyut-1586992044.html

Более ста животных из приюта в Нальчике могут вновь оказаться на улице

Более ста животных из приюта в Нальчике могут вновь оказаться на улице

Более 100 собак и кошек из приюта для бездомных животных в Нальчике могут вновь оказаться на улице после того, как городская администрация передала в концессию... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:14

2020-11-30T16:14

2020-11-30T16:14

нальчик

общество

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НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Более 100 собак и кошек из приюта для бездомных животных в Нальчике могут вновь оказаться на улице после того, как городская администрация передала в концессию территорию зоопарка, на которой расположен приют, сообщила РИА Новости глава общества защиты животных "Четыре лапы" Юлия Долгополая.По ее словам, она сразу же написала в мэрию письмо с просьбой передать обществу защиты животных в концессию землю, на которой расположен приют. "После этого я получила письмо, смысл которого в том, что приют не вписывается в концепцию развития курортной зоны города. При этом никто не объясняет, что нам дальше делать с животными. Почти 80 собак и около 30 кошек могут вскоре оказаться на улице, а животные разные, есть агрессивные, есть инвалиды. Это же не правильно, выгонять кого-то в зиму на улицу", - отметила руководитель общества.По ее мнению, городская администрация бездействует в вопросе реализации федерального закона "О защите животных", и Долгополая не исключает, что может подать на мэрию в суд. "Существует большое количество требований, обязывающих администрацию города создать приют на территории муниципалитета, но мэрия бездействует. Как они собираются защищать животных без наличия базы, которой и является приют? Возможно, придется подавать иск с требованием построить приют", - подчеркнула Долгополая.Руководитель пресс-службы администрации Нальчика Залина Кокова сообщила РИА Новости, что мэрия не имеет средств для строительства приюта, и потому предлагает решить данный вопрос за счет бюджета Кабардино-Балкарии.

https://ria.ru/20201121/priyut-1585630379.html

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нальчик, общество