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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/prichina-1587026141.html
Ученые узнали, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Ученые узнали, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Группа ученых из Турции назвала причину, которая не позволяет остановить пандемию короанвируса. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:39
2020-11-30T18:39
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
дмитрий песков
турция
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Турции назвала причину, которая не позволяет остановить пандемию короанвируса. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Infection.Эксперты выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их словам, это коренным образом отличает новый вирус от других патогенов и объясняет, почему усилия многих государств, направленные на сдерживание распространения инфекции, не дают результатов.Авторы работы оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, отличавшихся по возрасту и тяжести заболевания. Так они надеялись выявить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19.Ученые взяли у участников исследования пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.В результате выяснилось, что у бессимптомных пациентов вирусная нагрузка выше, чем при наличии симптомов. При этом тяжесть заболевания была обратно пропорциональна этому показателю.Авторы исследования отмечают, что вопрос необходимо изучать в дальнейшем, поскольку более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением COVID-19.Возможное завершение пандемииРанее генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов отметил, что завершения пандемии следует ожидать в 2021 году. Об этом он заявил на онлайн-фестивале Science Bar Hopping. При этом он заверил, что сам возбудитель заболевания никуда не денется.Максютов добавил, что для остановки постоянного роста числа заразившихся необходимо формирование коллективного иммунитета. Для этого, по его словам, потребуется привить около 50 процентов населения.Планы по вакцинацииНа прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться до Нового года. При этом он добавил, что конкретную дату назвать не может.Песков подчеркнул, что это грандиозная задача, и она заключается в том, чтобы за минимальные этапы обеспечить вакциной всех желающих.По словам пресс-секретаря президента, этот процесс будет добровольным и его поэтапная реализация будет учитывать географию страны и особенности хранения препарата.По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 62 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали более 1,453 миллиона человек.В России выявлено более 2,295 миллиона случаев коронавируса, погибли около 40 тысяч человек, более 1,778 миллиона выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201130/virusolog-1587003210.html
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, дмитрий песков, турция, общество

Ученые узнали, почему не удается остановить пандемию COVID-19

18:39 30.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Турции назвала причину, которая не позволяет остановить пандемию короанвируса. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Infection.
Эксперты выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их словам, это коренным образом отличает новый вирус от других патогенов и объясняет, почему усилия многих государств, направленные на сдерживание распространения инфекции, не дают результатов.
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Авторы работы оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, отличавшихся по возрасту и тяжести заболевания. Так они надеялись выявить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19.
Ученые взяли у участников исследования пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.
В результате выяснилось, что у бессимптомных пациентов вирусная нагрузка выше, чем при наличии симптомов. При этом тяжесть заболевания была обратно пропорциональна этому показателю.
Авторы исследования отмечают, что вопрос необходимо изучать в дальнейшем, поскольку более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением COVID-19.

Возможное завершение пандемии

Ранее генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов отметил, что завершения пандемии следует ожидать в 2021 году. Об этом он заявил на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.
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Максютов добавил, что для остановки постоянного роста числа заразившихся необходимо формирование коллективного иммунитета. Для этого, по его словам, потребуется привить около 50 процентов населения.

Планы по вакцинации

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что массовая вакцинация от коронавируса должна начаться до Нового года. При этом он добавил, что конкретную дату назвать не может.
Песков подчеркнул, что это грандиозная задача, и она заключается в том, чтобы за минимальные этапы обеспечить вакциной всех желающих.
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По словам пресс-секретаря президента, этот процесс будет добровольным и его поэтапная реализация будет учитывать географию страны и особенности хранения препарата.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 62 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали более 1,453 миллиона человек.
В России выявлено более 2,295 миллиона случаев коронавируса, погибли около 40 тысяч человек, более 1,778 миллиона выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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