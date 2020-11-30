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В Ростовской области из-за угнанной машины произошел крупный лесной пожар
В Ростовской области из-за угнанной машины произошел крупный лесной пожар
Крупный лесной пожар в Цимлянском районе Ростовской области в октябре произошел из-за искры от угнанного автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУМВД... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:47
2020-11-30T11:47
2020-11-30T11:47
гумвд
цимлянский район
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя – РИА Новости. Крупный лесной пожар в Цимлянском районе Ростовской области в октябре произошел из-за искры от угнанного автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУМВД России по региону.Сильные природные пожары бушевали в Ростовской области в начале октября. Наиболее сложная обстановка складывалась в Каменском и Цимлянском районах. Общая площадь пожаров превысила 430 гектаров.По данным полиции, в Цимлянском районе выгорело более 330 гектаров, ущерб от повреждения лесных насаждений оценивается в сумму около 3 миллионов рублей. Специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Полицейские задержали 20-летного местного жителя, ранее судимого за кражу."В ходе выяснения обстоятельств случившегося сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый ранее угнал автомобиль ВАЗ-21140, на котором наехал на бревна. Мужчина пытался переехать через них, однако в машине произошло короткое замыкание, и она загорелась, а после огонь перекинулся на растительность", - говорится в сообщении.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Подозреваемый заключен под стражу.
https://ria.ru/20201102/dtp-1582691813.html
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гумвд, цимлянский район, ростовская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя – РИА Новости.
Крупный лесной пожар в Цимлянском районе Ростовской области
в октябре произошел из-за искры от угнанного автомобиля, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУМВД
России по региону.
Сильные природные пожары бушевали в Ростовской области в начале октября. Наиболее сложная обстановка складывалась в Каменском и Цимлянском районах. Общая площадь пожаров превысила 430 гектаров.
По данным полиции, в Цимлянском районе выгорело более 330 гектаров, ущерб от повреждения лесных насаждений оценивается в сумму около 3 миллионов рублей. Специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Полицейские задержали 20-летного местного жителя, ранее судимого за кражу.
"В ходе выяснения обстоятельств случившегося сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый ранее угнал автомобиль ВАЗ-21140, на котором наехал на бревна. Мужчина пытался переехать через них, однако в машине произошло короткое замыкание, и она загорелась, а после огонь перекинулся на растительность", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", "Уничтожение или повреждение лесных насаждений". Подозреваемый заключен под стражу.