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Маск назвал сроки запуска новой ракеты SpaceX Starship
Маск назвал сроки запуска новой ракеты SpaceX Starship
Первый запуск новой ракеты SpaceX Starship SN8 на высоту 15 километров состоится не ранее среды, сообщил в понедельник основатель компании Илон Маск у себя в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T21:49
2020-11-30T21:55
илон маск
космос - риа наука
spacex
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Первый запуск новой ракеты SpaceX Starship SN8 на высоту 15 километров состоится не ранее среды, сообщил в понедельник основатель компании Илон Маск у себя в Twitter.Ранее сообщалось, что запуск может состояться уже 30 ноября.В понедельник же проведут только очередные огневые стендовые испытания, добавил Маск.Ранее уже были проведены успешные испытания работы всех трех двигателей, которые до того один раз закончились неудачно.Ракета впервые поднимется в воздух с полностью собранным корпусом: с носовым обтекателем и передними и задними стабилизаторами. Кроме того, это будет первый полет с тремя двигателями Raptor. В конечной версии их должно быть шесть.Одним из принципиальных отличий этой ракеты будет то, что она при возвращении будет планировать вниз при помощи оперения – двух нижних и двух головных стабилизаторов – и только ближе к поверхности перевернется и совершит посадку.В начале сентября прототип корабля без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метров и опустившись обратно.Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором. В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Их общая высота составит 150 метров, и обе части рассчитаны на повторное использование. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Прототип Super Heavy пока еще не создан. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
https://ria.ru/20201124/ekspertiza-1586006802.html
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илон маск, космос - риа наука, spacex

Маск назвал сроки запуска новой ракеты SpaceX Starship

21:49 30.11.2020 (обновлено: 21:55 30.11.2020)
 
© AP Photo / Refugio RuizГлава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Refugio Ruiz
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ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Первый запуск новой ракеты SpaceX Starship SN8 на высоту 15 километров состоится не ранее среды, сообщил в понедельник основатель компании Илон Маск у себя в Twitter.
Ранее сообщалось, что запуск может состояться уже 30 ноября.
В понедельник же проведут только очередные огневые стендовые испытания, добавил Маск.
Ранее уже были проведены успешные испытания работы всех трех двигателей, которые до того один раз закончились неудачно.
Ракета впервые поднимется в воздух с полностью собранным корпусом: с носовым обтекателем и передними и задними стабилизаторами. Кроме того, это будет первый полет с тремя двигателями Raptor. В конечной версии их должно быть шесть.
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Одним из принципиальных отличий этой ракеты будет то, что она при возвращении будет планировать вниз при помощи оперения – двух нижних и двух головных стабилизаторов – и только ближе к поверхности перевернется и совершит посадку.
В начале сентября прототип корабля без обтекателя и только на одном двигателе успешно совершил первый испытательный полет, поднявшись на высоту 150 метров и опустившись обратно.
Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором. В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Их общая высота составит 150 метров, и обе части рассчитаны на повторное использование. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс. Прототип Super Heavy пока еще не создан. Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.
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Илон МаскКосмос - РИА НаукаSpaceX
 
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