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Палестина назвала условия для диалога с Израилем
Палестина назвала условия для диалога с Израилем
Палестина готова к диалогу с Израилем, но на новых принципах и с международными гарантиями, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:52
2020-11-30T16:52
дональд трамп
совет безопасности оон
махмуд аббас
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оон
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сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Палестина готова к диалогу с Израилем, но на новых принципах и с международными гарантиями, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что контакты с Израилем были приостановлены в мае."Мы подтверждаем свою готовность к диалогу, но на новых принципах и с новыми международными гарантиями", - подчеркнул он.Дипломат отметил, что Россия может сыграть одну из ключевых ролей в палестино-израильском урегулировании. "Мы делаем очень большие ставки на участие России, мы считаем, что Россия может сыграть очень большую роль в этом вопросе", - сказал Нофаль.По его словам, Палестина считает необходимым сформировать новый международный механизм в рамках ближневосточного квартета или в рамках пятерки СБ ООН. "Мы не хотим, чтобы американцы остались единственными, кто решает этот вопрос. Мы считаем, что Россия должна быть одним из основных акторов в этом направлении для того, чтобы реализовать резолюции международных организаций по созданию двух государств", - отметил он.Президент США Дональд Трамп ранее представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "следку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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дональд трамп, совет безопасности оон, махмуд аббас, иерусалим, оон, палестина, сша, в мире

Палестина назвала условия для диалога с Израилем

16:52 30.11.2020
 
© AP Photo / Khalil HamraУщерб, нанесенный израильскими авиаударами военной базе "Исламский джихад" в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Ущерб, нанесенный израильскими авиаударами военной базе Исламский джихад в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Khalil Hamra
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Палестина готова к диалогу с Израилем, но на новых принципах и с международными гарантиями, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Он напомнил, что контакты с Израилем были приостановлены в мае.

"Мы вернулись к контактам несколько дней назад, потому что жизнь возвращается, есть очень много вопросов – социальных, гуманитарных, медицинских и финансовых, которые требуют пересмотра. Но это было в основном послание новой американской администрации о том, что мы готовы, мы желаем продолжать диалог для достижения решения, но мы говорим, что нам необходимо создание нового механизма для курирования этого вопроса. Одностороннее американское курирование этого вопроса неприемлемо", - сказал посол Палестины.

"Мы подтверждаем свою готовность к диалогу, но на новых принципах и с новыми международными гарантиями", - подчеркнул он.
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Дипломат отметил, что Россия может сыграть одну из ключевых ролей в палестино-израильском урегулировании. "Мы делаем очень большие ставки на участие России, мы считаем, что Россия может сыграть очень большую роль в этом вопросе", - сказал Нофаль.
По его словам, Палестина считает необходимым сформировать новый международный механизм в рамках ближневосточного квартета или в рамках пятерки СБ ООН. "Мы не хотим, чтобы американцы остались единственными, кто решает этот вопрос. Мы считаем, что Россия должна быть одним из основных акторов в этом направлении для того, чтобы реализовать резолюции международных организаций по созданию двух государств", - отметил он.

"Мы видим, что израильтяне говорят о разных формах конфедерации, одного государства. Мы говорим, что единственное приемлемое решение – это создание двух государств", - добавил дипломат.

Президент США Дональд Трамп ранее представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "следку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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