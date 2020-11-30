https://ria.ru/20201130/palestina-1587001258.html

Палестина назвала условия для диалога с Израилем

Палестина назвала условия для диалога с Израилем

Палестина готова к диалогу с Израилем, но на новых принципах и с международными гарантиями, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:52

2020-11-30T16:52

2020-11-30T16:52

дональд трамп

совет безопасности оон

махмуд аббас

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сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Палестина готова к диалогу с Израилем, но на новых принципах и с международными гарантиями, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".Он напомнил, что контакты с Израилем были приостановлены в мае."Мы подтверждаем свою готовность к диалогу, но на новых принципах и с новыми международными гарантиями", - подчеркнул он.Дипломат отметил, что Россия может сыграть одну из ключевых ролей в палестино-израильском урегулировании. "Мы делаем очень большие ставки на участие России, мы считаем, что Россия может сыграть очень большую роль в этом вопросе", - сказал Нофаль.По его словам, Палестина считает необходимым сформировать новый международный механизм в рамках ближневосточного квартета или в рамках пятерки СБ ООН. "Мы не хотим, чтобы американцы остались единственными, кто решает этот вопрос. Мы считаем, что Россия должна быть одним из основных акторов в этом направлении для того, чтобы реализовать резолюции международных организаций по созданию двух государств", - отметил он.Президент США Дональд Трамп ранее представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и ряд стран "следку века" не приняли, так как она, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

https://ria.ru/20200303/1567342201.html

https://ria.ru/20200710/1574178626.html

иерусалим

палестина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, совет безопасности оон, махмуд аббас, иерусалим, оон, палестина, сша, в мире