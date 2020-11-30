https://ria.ru/20201130/oruzhie-1586915999.html

СМИ рассказали об оружии, которым был убит иранский физик-ядерщик

СМИ рассказали об оружии, которым был убит иранский физик-ядерщик

Оружие, которое использовалось для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, произведено в Израиле, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:53

2020-11-30T10:53

2020-11-30T14:00

мохсен фахризаде

убийство иранского физика-ядерщика

хасан роухани

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

биньямин нетаньяху

тегеран (город)

иран

израиль

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Оружие, которое использовалось для убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, произведено в Израиле, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на информированный источник."Фрагменты оружия, собранные на месте теракта, имеют логотипы и технические характеристики военной промышленности Израиля", - говорится в сообщении телеканала.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

https://ria.ru/20201128/fizik-1586774000.html

тегеран (город)

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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, хасан роухани, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, биньямин нетаньяху, тегеран (город), иран, израиль, в мире