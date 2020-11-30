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В СК раскрыли обстоятельства смерти заместителя главы Новоуральска
В СК раскрыли обстоятельства смерти заместителя главы Новоуральска
Заместитель главы города Новоуральска Свердловской области Михаил Черницкий получил смертельное ранение на охоте и скончался до прибытия медиков, сообщает в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:27
2020-11-30T11:27
2020-11-30T11:27
новоуральск
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Заместитель главы города Новоуральска Свердловской области Михаил Черницкий получил смертельное ранение на охоте и скончался до прибытия медиков, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.Ранее помощник руководителя регионального управления СК РФ Максим Чалков сообщил РИА Новости, что Черницкий найден мертвым, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"."По версии следствия, в ночь на 28 ноября 2020 года подозреваемый, находясь в составе группы охотников в лесном массиве Алапаевского района, вследствие неосторожного обращения с карабином "Вепрь-308 Супер" произвел неприцельный выстрел, в результате которого получил огнестрельное ранение бедра 58-летний мужчина, также находившийся в составе этой группы", - сообщает следственное управление.После произошедшего участники охоты приняли неотложные меры по оказанию помощи пострадавшему и вызвали скорую помощь, однако еще до прибытия медиков в результате массивной кровопотери мужчина скончался, отмечает ведомство.В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. По уголовному делу назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, проводятся допросы участников охоты, анализируется характеризующий материал в отношении них, осуществляется осмотр изъятых вещественных доказательств.СУСК уточняет, что уголовное дело возбуждено в отношении 41-летнего жителя Екатеринбурга.
https://ria.ru/20201129/los-1586832429.html
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новоуральск, екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости.
Заместитель главы города Новоуральска
Свердловской области Михаил Черницкий получил смертельное ранение на охоте и скончался до прибытия медиков, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
Ранее помощник руководителя регионального управления СК РФ Максим Чалков сообщил РИА Новости, что Черницкий найден мертвым, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"По версии следствия, в ночь на 28 ноября 2020 года подозреваемый, находясь в составе группы охотников в лесном массиве Алапаевского района, вследствие неосторожного обращения с карабином "Вепрь-308 Супер" произвел неприцельный выстрел, в результате которого получил огнестрельное ранение бедра 58-летний мужчина, также находившийся в составе этой группы", - сообщает следственное управление.
После произошедшего участники охоты приняли неотложные меры по оказанию помощи пострадавшему и вызвали скорую помощь, однако еще до прибытия медиков в результате массивной кровопотери мужчина скончался, отмечает ведомство.
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. По уголовному делу назначены и проводятся судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, проводятся допросы участников охоты, анализируется характеризующий материал в отношении них, осуществляется осмотр изъятых вещественных доказательств.
СУСК уточняет, что уголовное дело возбуждено в отношении 41-летнего жителя Екатеринбурга
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