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В Нидерландах на станциях пепельницы заменят на зарядки для велосипедов
В Нидерландах на станциях пепельницы заменят на зарядки для велосипедов
В Нидерландах на железнодорожных станциях вместо пепельниц в двухметровых столбах установят зарядки для электровелосипедов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:58
2020-11-30T14:58
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Нидерландах на железнодорожных станциях вместо пепельниц в двухметровых столбах установят зарядки для электровелосипедов, сообщает "ЕвроПульс".Две первые тестовые зарядки уже появились в деревне Меш у границы с Бельгией, пишет издание.К одному столбу на несколько минут в ожидании поезда могут подключаться сразу два электровелосипеда. Но зарядить их полностью там не удастся, поскольку для этого нужно от двух до шести часов.Эта услуга будет бесплатной.
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туризм, новости - туризм, бельгия, нидерланды

В Нидерландах на станциях пепельницы заменят на зарядки для велосипедов

14:58 30.11.2020
 
© РИА Новости / Денис БолотскийВелосипеды в городе Хорн в Нидерландах
Велосипеды в городе Хорн в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Денис Болотский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Нидерландах на железнодорожных станциях вместо пепельниц в двухметровых столбах установят зарядки для электровелосипедов, сообщает "ЕвроПульс".
Две первые тестовые зарядки уже появились в деревне Меш у границы с Бельгией, пишет издание.
К одному столбу на несколько минут в ожидании поезда могут подключаться сразу два электровелосипеда. Но зарядить их полностью там не удастся, поскольку для этого нужно от двух до шести часов.
Эта услуга будет бесплатной.
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