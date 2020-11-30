https://ria.ru/20201130/niderlandy-1586955599.html
В Нидерландах на станциях пепельницы заменят на зарядки для велосипедов
В Нидерландах на станциях пепельницы заменят на зарядки для велосипедов
В Нидерландах на железнодорожных станциях вместо пепельниц в двухметровых столбах установят зарядки для электровелосипедов, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:58
2020-11-30T14:58
2020-11-30T14:58
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Нидерландах на железнодорожных станциях вместо пепельниц в двухметровых столбах установят зарядки для электровелосипедов, сообщает "ЕвроПульс".Две первые тестовые зарядки уже появились в деревне Меш у границы с Бельгией, пишет издание.К одному столбу на несколько минут в ожидании поезда могут подключаться сразу два электровелосипеда. Но зарядить их полностью там не удастся, поскольку для этого нужно от двух до шести часов.Эта услуга будет бесплатной.
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
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