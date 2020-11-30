https://ria.ru/20201130/naznachenie-1586982800.html

В Совфеде оценили возможное назначение Псаки пресс-секретарем Белого дома

В Совфеде оценили возможное назначение Псаки пресс-секретарем Белого дома

Планы избранного президента США назначить Джейн Псаки, допускавшей ранее целый ряд непрофессиональных заявлений, пресс-секретарём Белого дома говорит о... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:32

2020-11-30T15:32

2020-11-30T15:32

сергей цеков

дженнифер псаки

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Планы избранного президента США назначить Джейн Псаки, допускавшей ранее целый ряд непрофессиональных заявлений, пресс-секретарём Белого дома говорит о "вызывающей некомпетентности" всей американской политической элиты, убеждён сенатор Сергей Цеков.Ранее штаб Джо Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины."Мы все помним, какие вопиющие по своей некомпетентности заявления допускала ранее Псаки по событиям не только на Украине, но и в мире в целом. Поскольку она будет рупором Белого дома, значит, такое лицо у американской политической элиты, значит, это такой уровень компетентности всей американской политической верхушки", - сказал Цеков РИА Новости.По его мнению, назначение Псаки, допускавшей множество ошибок и "несуразностей", может свидетельствовать лишь об "определенной насмешке" избранного президента США и над американским народом, и над мировым сообществом в целом."Все это очень ярко характеризует формирующуюся команду Байдена, ту политику, которую он собирается проводить, и "профессионализм", с которым будет работать его команда", - заключил сенатор.

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/psaki-1586967645.html

сша

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сергей цеков, дженнифер псаки, джо байден, сша, в мире