В Совфеде оценили возможное назначение Псаки пресс-секретарем Белого дома
© AP Photo / Charles DharapakДженнифер Псаки
© AP Photo / Charles Dharapak
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Планы избранного президента США назначить Джейн Псаки, допускавшей ранее целый ряд непрофессиональных заявлений, пресс-секретарём Белого дома говорит о "вызывающей некомпетентности" всей американской политической элиты, убеждён сенатор Сергей Цеков.
Ранее штаб Джо Байдена сообщил, что политик намерен назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Как говорится в сообщении на сайте переходной команды, на ключевые посты администрации, курирующие работу с журналистами, будут назначены только женщины.
"Мы все помним, какие вопиющие по своей некомпетентности заявления допускала ранее Псаки по событиям не только на Украине, но и в мире в целом. Поскольку она будет рупором Белого дома, значит, такое лицо у американской политической элиты, значит, это такой уровень компетентности всей американской политической верхушки", - сказал Цеков РИА Новости.
По его мнению, назначение Псаки, допускавшей множество ошибок и "несуразностей", может свидетельствовать лишь об "определенной насмешке" избранного президента США и над американским народом, и над мировым сообществом в целом.
"Все это очень ярко характеризует формирующуюся команду Байдена, ту политику, которую он собирается проводить, и "профессионализм", с которым будет работать его команда", - заключил сенатор.