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В Москве выявили 174 тысячи нарушений мер по COVID-19 с начала осени
В Москве выявили 174 тысячи нарушений мер по COVID-19 с начала осени
Москвичи с начала осени более 174 тысяч раз нарушили масочно-перчаточный режим, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:45
2020-11-30T19:45
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москвичи с начала осени более 174 тысяч раз нарушили масочно-перчаточный режим, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве выявили 174 тысячи нарушений мер по COVID-19 с начала осени

19:45 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек на переходе у кинотеатра "Художественный"
Молодой человек на переходе у кинотеатра Художественный - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москвичи с начала осени более 174 тысяч раз нарушили масочно-перчаточный режим, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Одним из ключевых требований является обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. С целью контроля за соблюдением данного требования проводятся постоянные проверки в местах массового скопления людей... В ходе таких проверок с начала осени было зафиксировано свыше 174 тысяч нарушений перчаточно-масочного режима гражданами", - сообщил Данчиков.

Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосква
 
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