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В Москве выявили 174 тысячи нарушений мер по COVID-19 с начала осени

В Москве выявили 174 тысячи нарушений мер по COVID-19 с начала осени

Москвичи с начала осени более 174 тысяч раз нарушили масочно-перчаточный режим, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:45

2020-11-30T19:45

2020-11-30T19:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москвичи с начала осени более 174 тысяч раз нарушили масочно-перчаточный режим, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва