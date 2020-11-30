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В Москве выявили 174 тысячи нарушений мер по COVID-19 с начала осени
В Москве выявили 174 тысячи нарушений мер по COVID-19 с начала осени
Москвичи с начала осени более 174 тысяч раз нарушили масочно-перчаточный режим, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:45
2020-11-30T19:45
2020-11-30T19:45
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москвичи с начала осени более 174 тысяч раз нарушили масочно-перчаточный режим, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва