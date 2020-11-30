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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/moshenniki-1586929483.html
Названы самые популярные виды кибермошенничества в пандемию
Названы самые популярные виды кибермошенничества в пандемию
Пандемия коронавируса привела к всплеску кибермошенничества, а самым популярным его видом стал фишинг, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:05
2020-11-30T13:31
распространение нового коронавируса
россия
мошенничество
россельхозбанк
технологии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к всплеску кибермошенничества, а самым популярным его видом стал фишинг, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным пользователей и их банковским счетам. К таким выводам пришли аналитики Россельхозбанка.Кроме того, отмечают специалисты, популярны и такие уловки, как обзвон так называемой службой безопасности или Банком России, когда мошенники сообщают о якобы имевшей место попытке несанкционированного перевода денег со счета клиента и убеждают перевести их для безопасности на ложный "резервный счет" — на самом деле принадлежащий им самим.Еще один способ мошенничества непосредственно связан с COVID-19 — злоумышленники предлагают пройти некое обследование на коронавирус, а также предупреждают о списании денег за пользование различными коммерческими услугами (например, такси) через общедоступные мессенджеры.Сегодня, 30 ноября, отмечается Международный день защиты информации, или День информационной безопасности. Его учредили в 1998 году — считается, что в этот день был написан код первого "червя" (самостоятельно распространяющейся по Сети вредоносной программы).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586705087.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, мошенничество, россельхозбанк, технологии

Названы самые популярные виды кибермошенничества в пандемию

12:05 30.11.2020 (обновлено: 13:31 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповМужчина говорит по телефону. Архивное фото
Мужчина говорит по телефону. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к всплеску кибермошенничества, а самым популярным его видом стал фишинг, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным пользователей и их банковским счетам. К таким выводам пришли аналитики Россельхозбанка.
Кроме того, отмечают специалисты, популярны и такие уловки, как обзвон так называемой службой безопасности или Банком России, когда мошенники сообщают о якобы имевшей место попытке несанкционированного перевода денег со счета клиента и убеждают перевести их для безопасности на ложный "резервный счет" — на самом деле принадлежащий им самим.
Сотрудник call-центра - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Еще один способ мошенничества непосредственно связан с COVID-19 — злоумышленники предлагают пройти некое обследование на коронавирус, а также предупреждают о списании денег за пользование различными коммерческими услугами (например, такси) через общедоступные мессенджеры.
Сегодня, 30 ноября, отмечается Международный день защиты информации, или День информационной безопасности. Его учредили в 1998 году — считается, что в этот день был написан код первого "червя" (самостоятельно распространяющейся по Сети вредоносной программы).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
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Распространение нового коронавирусаРоссияМошенничествоРоссельхозбанкТехнологии
 
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