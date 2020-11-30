https://ria.ru/20201130/moshenniki-1586929483.html

Названы самые популярные виды кибермошенничества в пандемию

Названы самые популярные виды кибермошенничества в пандемию

Пандемия коронавируса привела к всплеску кибермошенничества, а самым популярным его видом стал фишинг, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:05

2020-11-30T12:05

2020-11-30T13:31

распространение нового коронавируса

россия

мошенничество

россельхозбанк

технологии

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к всплеску кибермошенничества, а самым популярным его видом стал фишинг, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным пользователей и их банковским счетам. К таким выводам пришли аналитики Россельхозбанка.Кроме того, отмечают специалисты, популярны и такие уловки, как обзвон так называемой службой безопасности или Банком России, когда мошенники сообщают о якобы имевшей место попытке несанкционированного перевода денег со счета клиента и убеждают перевести их для безопасности на ложный "резервный счет" — на самом деле принадлежащий им самим.Еще один способ мошенничества непосредственно связан с COVID-19 — злоумышленники предлагают пройти некое обследование на коронавирус, а также предупреждают о списании денег за пользование различными коммерческими услугами (например, такси) через общедоступные мессенджеры.Сегодня, 30 ноября, отмечается Международный день защиты информации, или День информационной безопасности. Его учредили в 1998 году — считается, что в этот день был написан код первого "червя" (самостоятельно распространяющейся по Сети вредоносной программы).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586705087.html

https://ria.ru/20200811/1575647804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, россельхозбанк, технологии