https://ria.ru/20201130/moshenniki-1586929483.html
Названы самые популярные виды кибермошенничества в пандемию
Названы самые популярные виды кибермошенничества в пандемию
Пандемия коронавируса привела к всплеску кибермошенничества, а самым популярным его видом стал фишинг, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:05
2020-11-30T12:05
2020-11-30T13:31
распространение нового коронавируса
россия
мошенничество
россельхозбанк
технологии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к всплеску кибермошенничества, а самым популярным его видом стал фишинг, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным пользователей и их банковским счетам. К таким выводам пришли аналитики Россельхозбанка.Кроме того, отмечают специалисты, популярны и такие уловки, как обзвон так называемой службой безопасности или Банком России, когда мошенники сообщают о якобы имевшей место попытке несанкционированного перевода денег со счета клиента и убеждают перевести их для безопасности на ложный "резервный счет" — на самом деле принадлежащий им самим.Еще один способ мошенничества непосредственно связан с COVID-19 — злоумышленники предлагают пройти некое обследование на коронавирус, а также предупреждают о списании денег за пользование различными коммерческими услугами (например, такси) через общедоступные мессенджеры.Сегодня, 30 ноября, отмечается Международный день защиты информации, или День информационной безопасности. Его учредили в 1998 году — считается, что в этот день был написан код первого "червя" (самостоятельно распространяющейся по Сети вредоносной программы).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/moshennichestvo-1586705087.html
https://ria.ru/20200811/1575647804.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мошенничество, россельхозбанк, технологии
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Пандемия коронавируса привела к всплеску кибермошенничества, а самым популярным его видом стал фишинг, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным пользователей и их банковским счетам. К таким выводам пришли аналитики Россельхозбанка
.
Кроме того, отмечают специалисты, популярны и такие уловки, как обзвон так называемой службой безопасности или Банком России, когда мошенники сообщают о якобы имевшей место попытке несанкционированного перевода денег со счета клиента и убеждают перевести их для безопасности на ложный "резервный счет" — на самом деле принадлежащий им самим.
Еще один способ мошенничества непосредственно связан с COVID-19 — злоумышленники предлагают пройти некое обследование на коронавирус, а также предупреждают о списании денег за пользование различными коммерческими услугами (например, такси) через общедоступные мессенджеры.
Сегодня, 30 ноября, отмечается Международный день защиты информации, или День информационной безопасности. Его учредили в 1998 году — считается, что в этот день был написан код первого "червя" (самостоятельно распространяющейся по Сети вредоносной программы).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.