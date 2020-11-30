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Мошенники собирают данные жителей Владивостока для "помощи" после циклона
Мошенники собирают данные жителей Владивостока для "помощи" после циклона
Прокуратура Приморья предупреждает о случаях мошенничества во Владивостоке под предлогом выдачи материальной помощи в условиях режима ЧС. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:50
2020-11-30T09:50
последствия непогоды в приморье
русский (остров)
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура Приморья предупреждает о случаях мошенничества во Владивостоке под предлогом выдачи материальной помощи в условиях режима ЧС.По данным ведомства, решение об оказании единовременной материальной помощи гражданам администрация Владивостока не принимала, мэрия не ведет сбор заявлений на получение помощи и персональных данных местных жителей.Прокуратура уточняет, что не нужно передавать свои данные неизвестным. Уточнить информацию о мерах поддержки можно на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru или по телефону 2-614-470.Снежный циклон накрыл Приморье 18-20 ноября, во Владивостоке прошел ледяной дождь. Машины, деревья, дороги и провода ЛЭП сковало льдом. Ванты моста на остров Русский и Золотого моста обледенели, первый до сих пор закрыт из-за опасности падения льда. Множество жителей края остались без света, тепла и воды. В Приморье ввели режим ЧС. Во Владивостоке до сих пор идет устранение последствий циклона, в городе режим ЧС введен с 19 ноября.
https://ria.ru/20201130/primore-1586897166.html
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последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, происшествия

Мошенники собирают данные жителей Владивостока для "помощи" после циклона

09:50 30.11.2020
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура Приморья предупреждает о случаях мошенничества во Владивостоке под предлогом выдачи материальной помощи в условиях режима ЧС.
"В условиях действующего режима чрезвычайной ситуации на территории города участились случаи завладения мошенниками персональными данными граждан (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность) под предлогом подготовки документов для получения единовременной материальной помощи в условиях режима чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
По данным ведомства, решение об оказании единовременной материальной помощи гражданам администрация Владивостока не принимала, мэрия не ведет сбор заявлений на получение помощи и персональных данных местных жителей.
Прокуратура уточняет, что не нужно передавать свои данные неизвестным. Уточнить информацию о мерах поддержки можно на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru или по телефону 2-614-470.
Снежный циклон накрыл Приморье 18-20 ноября, во Владивостоке прошел ледяной дождь. Машины, деревья, дороги и провода ЛЭП сковало льдом. Ванты моста на остров Русский и Золотого моста обледенели, первый до сих пор закрыт из-за опасности падения льда. Множество жителей края остались без света, тепла и воды. В Приморье ввели режим ЧС. Во Владивостоке до сих пор идет устранение последствий циклона, в городе режим ЧС введен с 19 ноября.
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