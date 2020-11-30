https://ria.ru/20201130/moshenniki-1586903524.html

Мошенники собирают данные жителей Владивостока для "помощи" после циклона

Мошенники собирают данные жителей Владивостока для "помощи" после циклона

Прокуратура Приморья предупреждает о случаях мошенничества во Владивостоке под предлогом выдачи материальной помощи в условиях режима ЧС. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T09:50

2020-11-30T09:50

2020-11-30T09:50

последствия непогоды в приморье

русский (остров)

владивосток

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855480_0:236:3219:2047_1400x0_80_0_0_90d8bf64e95ec98a01e2772682d5f675.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Прокуратура Приморья предупреждает о случаях мошенничества во Владивостоке под предлогом выдачи материальной помощи в условиях режима ЧС.По данным ведомства, решение об оказании единовременной материальной помощи гражданам администрация Владивостока не принимала, мэрия не ведет сбор заявлений на получение помощи и персональных данных местных жителей.Прокуратура уточняет, что не нужно передавать свои данные неизвестным. Уточнить информацию о мерах поддержки можно на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru или по телефону 2-614-470.Снежный циклон накрыл Приморье 18-20 ноября, во Владивостоке прошел ледяной дождь. Машины, деревья, дороги и провода ЛЭП сковало льдом. Ванты моста на остров Русский и Золотого моста обледенели, первый до сих пор закрыт из-за опасности падения льда. Множество жителей края остались без света, тепла и воды. В Приморье ввели режим ЧС. Во Владивостоке до сих пор идет устранение последствий циклона, в городе режим ЧС введен с 19 ноября.

https://ria.ru/20201130/primore-1586897166.html

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, русский (остров), владивосток, происшествия