https://ria.ru/20201130/mirotvortsy-1586968130.html

Источник: замена российских миротворцев в Приднестровье не обсуждается

Источник: замена российских миротворцев в Приднестровье не обсуждается

Вопрос замены российских миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней повестке РФ и Молдавии, ни в международной,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:32

2020-11-30T14:32

2020-11-30T14:32

майя санду

обсе

молдавия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос замены российских миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней повестке РФ и Молдавии, ни в международной, заявления молдавского президента Майи Санду на эту тему деструктивны и не способствуют приднестровскому урегулированию, военные РФ находятся там на законных основаниях, заявил РИА Новости информированный российский источник.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ."Эти деструктивные заявления (Майи Санду – прим.) не способствуют приднестровскому урегулированию и стабильности в регионе. ОГРВ находится в Молдавии на законных основаниях. Она обеспечивает российское участие в совместных миротворческих силах, куда еще входят миротворцы от Молдавии, Приднестровья и наблюдатели от Украины, а также охрану складов с боеприпасами", - подчеркнул источник.Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.

https://ria.ru/20201130/pridnestrove-1586965896.html

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майя санду, обсе, молдавия, в мире