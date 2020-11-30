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https://ria.ru/20201130/mirotvortsy-1586968130.html
Источник: замена российских миротворцев в Приднестровье не обсуждается
Источник: замена российских миротворцев в Приднестровье не обсуждается
Вопрос замены российских миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней повестке РФ и Молдавии, ни в международной,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:32
2020-11-30T14:32
майя санду
обсе
молдавия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос замены российских миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней повестке РФ и Молдавии, ни в международной, заявления молдавского президента Майи Санду на эту тему деструктивны и не способствуют приднестровскому урегулированию, военные РФ находятся там на законных основаниях, заявил РИА Новости информированный российский источник.Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ."Эти деструктивные заявления (Майи Санду – прим.) не способствуют приднестровскому урегулированию и стабильности в регионе. ОГРВ находится в Молдавии на законных основаниях. Она обеспечивает российское участие в совместных миротворческих силах, куда еще входят миротворцы от Молдавии, Приднестровья и наблюдатели от Украины, а также охрану складов с боеприпасами", - подчеркнул источник.Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.
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майя санду, обсе, молдавия, в мире

Источник: замена российских миротворцев в Приднестровье не обсуждается

14:32 30.11.2020
 
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
Блокпост российских миротворцев в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос замены российских миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней повестке РФ и Молдавии, ни в международной, заявления молдавского президента Майи Санду на эту тему деструктивны и не способствуют приднестровскому урегулированию, военные РФ находятся там на законных основаниях, заявил РИА Новости информированный российский источник.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

"Вопрос замены (российских) миротворцев на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней (Москвы и Кишинева), ни в международной повестке", - сказал собеседник агентства.

"Эти деструктивные заявления (Майи Санду – прим.) не способствуют приднестровскому урегулированию и стабильности в регионе. ОГРВ находится в Молдавии на законных основаниях. Она обеспечивает российское участие в совместных миротворческих силах, куда еще входят миротворцы от Молдавии, Приднестровья и наблюдатели от Украины, а также охрану складов с боеприпасами", - подчеркнул источник.
Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.
Избранный президент Молдавии Майя Санду перед началом пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 14:26
Эксперт назвал заявление Санду по Приднестровью антироссийским демаршем
 
Майя СандуОБСЕМолдавияВ мире
 
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