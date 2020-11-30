Источник: замена российских миротворцев в Приднестровье не обсуждается
© Sputnik / Мирослав РотарьБлокпост российских миротворцев в Приднестровье
© Sputnik / Мирослав Ротарь
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос замены российских миротворцев в Приднестровье на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней повестке РФ и Молдавии, ни в международной, заявления молдавского президента Майи Санду на эту тему деструктивны и не способствуют приднестровскому урегулированию, военные РФ находятся там на законных основаниях, заявил РИА Новости информированный российский источник.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских войск (ОГРВП), охраняющих склады с оружием, и вывезено само оружие, а также предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.
"Вопрос замены (российских) миротворцев на гражданских наблюдателей не стоит ни в двусторонней (Москвы и Кишинева), ни в международной повестке", - сказал собеседник агентства.
"Эти деструктивные заявления (Майи Санду – прим.) не способствуют приднестровскому урегулированию и стабильности в регионе. ОГРВ находится в Молдавии на законных основаниях. Она обеспечивает российское участие в совместных миротворческих силах, куда еще входят миротворцы от Молдавии, Приднестровья и наблюдатели от Украины, а также охрану складов с боеприпасами", - подчеркнул источник.
Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Действующий глава государства Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой.