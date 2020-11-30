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Павел Сниккарс стал новым замглавы Минэнерго
Павел Сниккарс стал новым замглавы Минэнерго
Новым заместителем министра энергетики РФ вместо Юрия Маневича назначен директор департамента развития электроэнергетики министерства Павел Сниккарс, следует из РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:16
2020-11-30T16:16
2020-11-30T23:13
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новым заместителем министра энергетики РФ вместо Юрия Маневича назначен директор департамента развития электроэнергетики министерства Павел Сниккарс, следует из распоряжений правительства РФ."Назначить Сниккарса Павла Николаевича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.До назначения на должность замглавы министерства Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго. С 1997 года работал на различных должностях в энергокомпаниях, в том числе "Новосибирскэнерго", "Сибирьэнерго", ОЭК, а также НП "Совет рынка".Другим распоряжением правительство освободило от должности Маневича, который курировал электроэнергетику. Как следует из сообщения Минэнерго РФ, чиновник освобожден от должности по собственному желанию.Маневич пришёл в Минэнерго России 11 апреля 2019 года. В его обязанности входили координация и контроль деятельности департамента развития электроэнергетики и департамента мониторинга платёжной дисциплины в отраслях ТЭКа, в том числе вопросы развития электроэнергетического комплекса страны и теплоснабжения, развития возобновляемых источников энергии, контроль над разработкой и реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
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РИА Новости
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), политика
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Новым заместителем министра энергетики РФ вместо Юрия Маневича назначен директор департамента развития электроэнергетики министерства
Павел Сниккарс, следует из распоряжений правительства РФ.
"Назначить Сниккарса Павла Николаевича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.
"На должности заместителя министра Павел Сниккарс будет курировать вопросы развития электроэнергетики и теплоснабжения", - отмечает министерство.
До назначения на должность замглавы министерства Сниккарс с 2013 года возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго. С 1997 года работал на различных должностях в энергокомпаниях, в том числе "Новосибирскэнерго", "Сибирьэнерго", ОЭК, а также НП "Совет рынка".
Другим распоряжением правительство освободило от должности Маневича, который курировал электроэнергетику. Как следует из сообщения Минэнерго РФ, чиновник освобожден от должности по собственному желанию.
Маневич пришёл в Минэнерго России 11 апреля 2019 года. В его обязанности входили координация и контроль деятельности департамента развития электроэнергетики и департамента мониторинга платёжной дисциплины в отраслях ТЭКа, в том числе вопросы развития электроэнергетического комплекса страны и теплоснабжения, развития возобновляемых источников энергии, контроль над разработкой и реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.