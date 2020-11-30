https://ria.ru/20201130/midii-1587045052.html

Деликатес от радиации и артрита: чем полезны и вредны мидии

Деликатес от радиации и артрита: чем полезны и вредны мидии

Мидии — это двустворчатые моллюски, которые широко используются во многих кухнях мира. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:31

2020-11-30T20:31

2020-11-30T20:31

древний египет

япония

сша

продукты

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мидии — это двустворчатые моллюски, которые широко используются во многих кухнях мира. О пользе и противопоказаниях — в материале РИА Новости. Родина и история мидийЭтот морепродукт начали употреблять в пищу в глубокой древности. По некоторым данным, калифорнийские индейцы ловили и ели мидий еще 12 000 лет назад. Известно, что они пользовались популярностью в Древнем Египте: из прочных тонких нитей, которые помогают моллюскам закрепляться на твердых поверхностях, египтяне делали ткань, похожую на шелк. Она использовалась при мумификации фараонов и знатных вельмож и получила греческое название "виссос".Впервые массово "разводить" мидий начали ирландские моряки в XIII веке. Они опускали в воду дубовые столбы, на которые сажали моллюсков с икринками. Их собирали через 18 месяцев, когда сформированная колония подрастала. Она могла достигать 10 метров в диаметре.Сейчас мидии выращивают во многих странах мира. В Россию их везут в основном из Китая, Новой Зеландии и Чили, на которую приходится 50% всех поставок. Моллюски особенно популярны в азиатской кухне. В Японии, например, это символ любовного союза. На свадьбе их подают в виде супа для молодоженов, чтобы их брак был крепким и счастливым.Чем полезны мидииМоллюски богаты медью, натрием, кобальтом, йодом, марганцем, цинком, витаминами РР, В1, В6, В2, Е, D и множеством незаменимых для организма аминокислот. Считается, что мидии — лучший диетический морской продукт. Его калорийность составляет всего 79 ккал на 100 грамм. Причем они содержат много легкоусвояемого белка и жиров, которые не навредят людям с высоким холестерином. Мясо мидий улучшает обмен веществ, способно остановить воспалительные процессы и улучшить работу головного мозга за счет полиненасыщенных жирных кислот. Антиоксиданты помогают восстановить ослабленный иммунитет, а большое количество йода восполняет его недостаток при регулярном употреблении морепродукта.Моллюск также рекомендуется людям, работающим в местах с высоким радиационным фоном, так как он способен уменьшить степень воздействия радиации на человека. Также польза мидий заключается в профилактике артрита, повышении работоспособности, понижении уровня сахара в крови и в очищении организма от солей тяжелых металлов.Когда они опасныСамая главная опасность заключается в том, что мидии фильтруют морскую воду, очищая ее от загрязнений, и задерживают внутри раковины вредные примеси. Один такой моллюск способен пропустить через себя до 80 литров жидкости, постепенно накапливая яд сакситоксин. Из-за этого морепродукт, добытый в загрязненных водах, может нанести организму серьезный вред.Также мидии противопоказаны людям с подагрой и аллергикам, в частности тем, кто страдает астмой, дерматитом, ринитом. Им следует очень аккуратно вводить продукт в рацион.Как применяют в медицинеСпециалисты советуют употреблять мидии людям с ослабленным иммунитетом и в восстановительный период после болезни. Также продукт считается афродизиаком, полезным для мужчин благодаря повышению потенции и защите от раннего простатита при регулярном употреблении.Моллюски богаты микроэлементами, которые входят в состав многих противораковых лекарств, поэтому их мясо снижает риск онкологии. Из-за высокого содержания кальция мидии укрепляют волосы и ногтевые пластины, способны омолаживать организм и помочь в похудении. Однако белок, которого в них больше, чем в курице и говядине, будет полезен и спортсменам для увеличения мышечной массы.В косметологии используются вытяжки из мидий, которые добавляют в составы масок, кремов и прочих средств для ухода за кожей.Применение в кулинарииСырыми мидии, как правило, не едят. Их добавляют в супы, пасты, салаты, различные горячие блюда, а также готовят во фритюре и маринуют. Часто моллюски выступают в качестве закуски. Например, мидии в масле подаются с соком лимона для придания им кисловатого вкуса. Морепродукт хорошо сочетается с макаронным изделиями, крупами, другими видами мяса, рыбой. В качестве заправки к ним подходят и майонез, а также томатный, сливочный и чесночный соусы. Но некоторые ценители мидий считают, что их нужно употреблять без каких-либо приправ, чтобы почувствовать всю глубину естественного вкуса, и добавляют к ним только бокал белого сухого вина. Несмотря на это, на отечественном рынке популярны мидии в рассоле и в масле с добавлением трав.Для некоторых блюд морских обитателей тушат в красном вине с чесноком, а еще их добавляют в роллы, паштеты, рагу и жаркое. Мидии живые иногда употребляются в некоторых азиатских странах и считаются деликатесом.Как выбрать и хранитьПеред покупкой свежих мидий нужно обратить внимание на целостность раковины. На ней не должно быть повреждений и трещин, а створки не должны быть открыты. Считается, что если между ними есть небольшой просвет, то продукт некачественный. Важно учитывать, что живых моллюсков можно купить только в местах отлова и разведения, потому что вне естественной среды обитания они живут около 18 часов. Для них характерен чистый морской запах и гладкая раковина без загрязнений. От покупки следует отказаться, если продукт неприятно пахнет.В замороженном виде моллюски не должны слипаться друг с другом. Их цвет варьируется от белого до светло-розового. Мидии маринованные продаются в рассоле, который не должен быть мутным и иметь в составе усилители вкуса.Живые мидии нельзя держать в воде. Лучше всего положить их в холодильник и прижать чем-то твердым, чтобы раковины не раскрывались. Мидии замороженные могут храниться несколько месяцев в морозильной камере, но после разморозки их лучше употреблять сразу. Моллюски в маринаде после вскрытия упаковки съедобны не более 1-3 суток.Как правильно употреблятьМногие задаются вопросом, как правильно готовить и есть мидии. Нужно знать, что продукт быстро теряет свои вкусовые качества, поэтому лучше не оставлять такое блюдо на потом, а съедать сразу. Мидии в створках нужно тщательно промыть, счистить с раковины весь налет, затем отварить в кастрюле в течение 5 минут. При этом створки открывать не нужно – это произойдет и так в результате тепловой обработки.Часто продукт продается сыром виде. В таком случае варить замороженные мидии нужно в течение 5-7 минут. Если они очищенные варено-мороженые, то всего 2–3 минуты. Переваривать моллюсков не стоит, иначе они станут "резиновыми".

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/ustritsa-1581232322.html

https://rsport.ria.ru/20200720/1574576234.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/vitamin-1578805561.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/kilka-1578613435.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200927/zdorove-1577841215.html

древний египет

япония

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

древний египет, япония, сша, продукты