Мэрилина Мэнсона лишили роли в сериале "Противостояние"

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мэрилин Мэнсон не появится в предстоящем минисериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга, сообщает Entertainment Weekly. Режиссер проекта Джош Бун уточнил, что его роль (Малыша или Кида) решено было вырезать. "Проясню ситуацию. Мы с Мэрилином очень давно обсуждали возможность его участия в сериале в роле Кида. Он и великий Шутер Дженнингс даже записали убийственный кавер песни "The End" группы The Doors, но он оказался для нас слишком дорогим. У шоу был очень скромный бюджет, и от не которых наших желаний нам пришлось отказаться. Еще одной жертвой стал Кид", — поделился Бун. Кид — классический психопат, персонаж из расширенной версии романа Стивена Кинга. В мини сериале ему отводилась эпизодическая роль. "Когда Мэнсон не смог принять участие в съемках из-за графика, мы эту сюжетную линию вырезали и не стали снимать. И это к лучшему, никто не справился бы с этой ролью так, как он. Надеюсь, в будущем нам еще удастся поработать вместе", — добавил режиссер. Премьера сериала на CBS All Access запланирована на 17 декабря 2020 года.

