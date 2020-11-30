Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201130/manson-1586933860.html
Мэрилина Мэнсона лишили роли в сериале "Противостояние"
Мэрилина Мэнсона лишили роли в сериале "Противостояние"
Мэрилин Мэнсон не появится в предстоящем минисериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:37
2020-11-30T13:37
культура
музыка
новости культуры
the doors
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
стивен кинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/98734/84/987348483_0:202:601:540_1400x0_80_0_0_e169658be112ad9bb09106f591333378.png
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мэрилин Мэнсон не появится в предстоящем минисериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга, сообщает Entertainment Weekly. Режиссер проекта Джош Бун уточнил, что его роль (Малыша или Кида) решено было вырезать. "Проясню ситуацию. Мы с Мэрилином очень давно обсуждали возможность его участия в сериале в роле Кида. Он и великий Шутер Дженнингс даже записали убийственный кавер песни "The End" группы The Doors, но он оказался для нас слишком дорогим. У шоу был очень скромный бюджет, и от не которых наших желаний нам пришлось отказаться. Еще одной жертвой стал Кид", — поделился Бун. Кид — классический психопат, персонаж из расширенной версии романа Стивена Кинга. В мини сериале ему отводилась эпизодическая роль. "Когда Мэнсон не смог принять участие в съемках из-за графика, мы эту сюжетную линию вырезали и не стали снимать. И это к лучшему, никто не справился бы с этой ролью так, как он. Надеюсь, в будущем нам еще удастся поработать вместе", — добавил режиссер. Премьера сериала на CBS All Access запланирована на 17 декабря 2020 года.
https://ria.ru/20201118/stand-1585002496.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/98734/84/987348483_0:146:601:596_1400x0_80_0_0_1ebddcc367d19ac6fbfaf8b8d14e7dcc.png
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, the doors, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), стивен кинг

Мэрилина Мэнсона лишили роли в сериале "Противостояние"

13:37 30.11.2020
 
© Фото : Издательство ReganBooksМэрилин Мэнсон. "Долгий, трудный путь из ада". Издательство ReganBooks. 1998 год
Мэрилин Мэнсон. Долгий, трудный путь из ада. Издательство ReganBooks. 1998 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : Издательство ReganBooks
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мэрилин Мэнсон не появится в предстоящем минисериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга, сообщает Entertainment Weekly.
Режиссер проекта Джош Бун уточнил, что его роль (Малыша или Кида) решено было вырезать.
"Проясню ситуацию. Мы с Мэрилином очень давно обсуждали возможность его участия в сериале в роле Кида. Он и великий Шутер Дженнингс даже записали убийственный кавер песни "The End" группы The Doors, но он оказался для нас слишком дорогим. У шоу был очень скромный бюджет, и от не которых наших желаний нам пришлось отказаться. Еще одной жертвой стал Кид", — поделился Бун.
Кид — классический психопат, персонаж из расширенной версии романа Стивена Кинга. В мини сериале ему отводилась эпизодическая роль.
"Когда Мэнсон не смог принять участие в съемках из-за графика, мы эту сюжетную линию вырезали и не стали снимать. И это к лучшему, никто не справился бы с этой ролью так, как он. Надеюсь, в будущем нам еще удастся поработать вместе", — добавил режиссер.
Премьера сериала на CBS All Access запланирована на 17 декабря 2020 года.
Скриншот трейлера сериала Противостояние - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 04:04Культура
В новом трейлере "Противостояния" показали представителей добра и зла
 
КультураМузыкаНовости культурыThe DoorsМэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)Стивен Кинг
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
Лента новостейМолния