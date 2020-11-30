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Мэрилина Мэнсона лишили роли в сериале "Противостояние"
Мэрилина Мэнсона лишили роли в сериале "Противостояние"
Мэрилин Мэнсон не появится в предстоящем минисериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга, сообщает Entertainment Weekly. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:37
2020-11-30T13:37
2020-11-30T13:37
культура
музыка
новости культуры
the doors
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
стивен кинг
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мэрилин Мэнсон не появится в предстоящем минисериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга, сообщает Entertainment Weekly. Режиссер проекта Джош Бун уточнил, что его роль (Малыша или Кида) решено было вырезать. "Проясню ситуацию. Мы с Мэрилином очень давно обсуждали возможность его участия в сериале в роле Кида. Он и великий Шутер Дженнингс даже записали убийственный кавер песни "The End" группы The Doors, но он оказался для нас слишком дорогим. У шоу был очень скромный бюджет, и от не которых наших желаний нам пришлось отказаться. Еще одной жертвой стал Кид", — поделился Бун. Кид — классический психопат, персонаж из расширенной версии романа Стивена Кинга. В мини сериале ему отводилась эпизодическая роль. "Когда Мэнсон не смог принять участие в съемках из-за графика, мы эту сюжетную линию вырезали и не стали снимать. И это к лучшему, никто не справился бы с этой ролью так, как он. Надеюсь, в будущем нам еще удастся поработать вместе", — добавил режиссер. Премьера сериала на CBS All Access запланирована на 17 декабря 2020 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, the doors, мэрилин мэнсон (брайан уорнер), стивен кинг
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости
. Мэрилин Мэнсон не появится в предстоящем минисериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга, сообщает
Entertainment Weekly.
Режиссер проекта Джош Бун уточнил, что его роль (Малыша или Кида) решено было вырезать.
"Проясню ситуацию. Мы с Мэрилином очень давно обсуждали возможность его участия в сериале в роле Кида. Он и великий Шутер Дженнингс даже записали убийственный кавер песни "The End" группы The Doors, но он оказался для нас слишком дорогим. У шоу был очень скромный бюджет, и от не которых наших желаний нам пришлось отказаться. Еще одной жертвой стал Кид", — поделился Бун.
Кид — классический психопат, персонаж из расширенной версии романа Стивена Кинга. В мини сериале ему отводилась эпизодическая роль.
"Когда Мэнсон не смог принять участие в съемках из-за графика, мы эту сюжетную линию вырезали и не стали снимать. И это к лучшему, никто не справился бы с этой ролью так, как он. Надеюсь, в будущем нам еще удастся поработать вместе", — добавил режиссер.
Премьера сериала на CBS All Access запланирована на 17 декабря 2020 года.