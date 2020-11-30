Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/likvidatsiya-1586911007.html
На ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском направят дополнительные средства
На ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском направят дополнительные средства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит более 113 миллионов рублей на ликвидацию последствий ЧП в Усолье-Сибирском. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:35
2020-11-30T10:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
михаил мишустин
усолье-сибирское
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581178236_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_86a594ec5bc983c3609c87ef4c73fc2b.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит более 113 миллионов рублей на ликвидацию последствий ЧП в Усолье-Сибирском."Правительство направит более 113 миллионов рублей на продолжение работ по ликвидации химических отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.По его словам, самые опасные объекты на территории уже ликвидированы. Однако работы продолжаются, важно при этом обеспечить безопасность жителей и специалистов, которые занимаются ликвидацией химических загрязнений, указал глава кабмина."Средства, которые мы выделяем, в том числе, пойдут на проведение исследований окружающей среды и медицинских осмотров специалистов, работающих в городе. Кроме того, для защиты местных жителей предусмотрено строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений", - уточнил Мишустин, напомнив, что эти меры были включены в план мероприятий по решению экологических проблем в этом городе.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Летом этого года президент России Владимир Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.
https://ria.ru/20201126/reabilitatsiya-1586522007.html
https://ria.ru/20201126/minoborony-1586529985.html
усолье-сибирское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581178236_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_e0ea12029fb7772e4d79a230114ce9ef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, михаил мишустин, усолье-сибирское, происшествия

На ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском направят дополнительные средства

10:35 30.11.2020 (обновлено: 10:49 30.11.2020)
 
© РИА НовостиОчистка пропитанной ядами промплощадки в Усолье-Сибирском
Очистка пропитанной ядами промплощадки в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит более 113 миллионов рублей на ликвидацию последствий ЧП в Усолье-Сибирском.
"Правительство направит более 113 миллионов рублей на продолжение работ по ликвидации химических отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 21:07
"Росатом" оценил стоимость реабилитации площадки в Усолье-Сибирском
По его словам, самые опасные объекты на территории уже ликвидированы. Однако работы продолжаются, важно при этом обеспечить безопасность жителей и специалистов, которые занимаются ликвидацией химических загрязнений, указал глава кабмина.
"Средства, которые мы выделяем, в том числе, пойдут на проведение исследований окружающей среды и медицинских осмотров специалистов, работающих в городе. Кроме того, для защиты местных жителей предусмотрено строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений", - уточнил Мишустин, напомнив, что эти меры были включены в план мероприятий по решению экологических проблем в этом городе.
В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.
Заброшенное предприятие Усольехимпром - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 22:28
Минобороны выполнило задачи в Усолье-Сибирском на 2020 год
Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Летом этого года президент России Владимир Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинМихаил МишустинУсолье-СибирскоеПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
17:41Глава ФСИН рассказал о работе Улюкаева в тюремной библиотеке
17:39Фильм "Уроки фарси" выдвинут от Белоруссии на "Оскар"
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
Лента новостейМолния