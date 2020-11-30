https://ria.ru/20201130/likvidatsiya-1586911007.html

На ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском направят дополнительные средства

На ликвидацию ЧП в Усолье-Сибирском направят дополнительные средства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит более 113 миллионов рублей на ликвидацию последствий ЧП в Усолье-Сибирском. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:35

2020-11-30T10:35

2020-11-30T10:49

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

михаил мишустин

усолье-сибирское

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит более 113 миллионов рублей на ликвидацию последствий ЧП в Усолье-Сибирском."Правительство направит более 113 миллионов рублей на продолжение работ по ликвидации химических отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области", - сообщил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.По его словам, самые опасные объекты на территории уже ликвидированы. Однако работы продолжаются, важно при этом обеспечить безопасность жителей и специалистов, которые занимаются ликвидацией химических загрязнений, указал глава кабмина."Средства, которые мы выделяем, в том числе, пойдут на проведение исследований окружающей среды и медицинских осмотров специалистов, работающих в городе. Кроме того, для защиты местных жителей предусмотрено строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений", - уточнил Мишустин, напомнив, что эти меры были включены в план мероприятий по решению экологических проблем в этом городе.В Усолье-Сибирском многие десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопилось достаточно много емкостей с отходами, которые находятся в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перезатарке, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. На территории Усолья-Сибирского введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.Летом этого года президент России Владимир Путин поручил Росатому выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром". Единым исполнителем работ назначено предприятие Росатома "Федеральный экологический оператор". Работы идут совместно с Минобороны, а именно войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.

https://ria.ru/20201126/reabilitatsiya-1586522007.html

https://ria.ru/20201126/minoborony-1586529985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, михаил мишустин, усолье-сибирское, происшествия