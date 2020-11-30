https://ria.ru/20201130/lekarstva-1587061135.html

Здунов проверил наличие лекарств от COVID-19 в саранских аптеках

Здунов проверил наличие лекарств от COVID-19 в саранских аптеках

Врио главы Мордовии Артем Здунов в понедельник лично объехал государственные и коммерческие аптеки в Саранске, чтобы убедиться в наличии лекарств, необходимых... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T21:44

2020-11-30T21:44

2020-11-30T21:44

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

саранск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151409/99/1514099937_0:280:1365:1048_1400x0_80_0_0_28c240a63ecb0ded08e5e3b497caf289.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в понедельник лично объехал государственные и коммерческие аптеки в Саранске, чтобы убедиться в наличии лекарств, необходимых для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики."Беседа с сотрудницей одной из коммерческих аптек стала ярким свидетельством того, что частники с поставленной задачей не справились. Почти ничего из перечня противовирусных лекарств, антибиотиков, антикоагулянтов, гормональных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции, в них не было", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники аптеки не смогли ответить на вопрос о планируемых сроках поставки лекарств.Подчеркивается, что в одной из аптек сети Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия "Фармация", где также побывал глава региона, ситуация отличалась кардинально. "Практически весь перечень лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, был здесь в наличии, в том числе рецептурных", - отмечается в сообщении.Здунов заявил, что власти региона будут "персонально работать с теми, кто не отреагировал на предупреждения, и делать выводы".Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 10 749 случаев коронавируса, 8802 человека выздоровели, 64 человека умерли от коронавируса как основной причины.

https://ria.ru/20201130/mordoviya-1587054251.html

https://ria.ru/20201125/podarki-1586286216.html

россия

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артем здунов, республика мордовия, саранск, общество