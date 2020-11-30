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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201130/lekarstva-1587061135.html
Здунов проверил наличие лекарств от COVID-19 в саранских аптеках
Здунов проверил наличие лекарств от COVID-19 в саранских аптеках
Врио главы Мордовии Артем Здунов в понедельник лично объехал государственные и коммерческие аптеки в Саранске, чтобы убедиться в наличии лекарств, необходимых... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T21:44
2020-11-30T21:44
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
саранск
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в понедельник лично объехал государственные и коммерческие аптеки в Саранске, чтобы убедиться в наличии лекарств, необходимых для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики."Беседа с сотрудницей одной из коммерческих аптек стала ярким свидетельством того, что частники с поставленной задачей не справились. Почти ничего из перечня противовирусных лекарств, антибиотиков, антикоагулянтов, гормональных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции, в них не было", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники аптеки не смогли ответить на вопрос о планируемых сроках поставки лекарств.Подчеркивается, что в одной из аптек сети Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия "Фармация", где также побывал глава региона, ситуация отличалась кардинально. "Практически весь перечень лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, был здесь в наличии, в том числе рецептурных", - отмечается в сообщении.Здунов заявил, что власти региона будут "персонально работать с теми, кто не отреагировал на предупреждения, и делать выводы".Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 10 749 случаев коронавируса, 8802 человека выздоровели, 64 человека умерли от коронавируса как основной причины.
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россия, артем здунов, республика мордовия, саранск, общество

Здунов проверил наличие лекарств от COVID-19 в саранских аптеках

21:44 30.11.2020
 
© РИА Новости / Министерство экономики Республики Татарстан / Перейти в фотобанкМинистр экономики Республики Татарстан, кандидат на пост премьер-министра Дагестана Артём Здунов
Министр экономики Республики Татарстан, кандидат на пост премьер-министра Дагестана Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Министерство экономики Республики Татарстан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов в понедельник лично объехал государственные и коммерческие аптеки в Саранске, чтобы убедиться в наличии лекарств, необходимых для лечения коронавируса, сообщает пресс-служба главы республики.
"Беседа с сотрудницей одной из коммерческих аптек стала ярким свидетельством того, что частники с поставленной задачей не справились. Почти ничего из перечня противовирусных лекарств, антибиотиков, антикоагулянтов, гормональных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции, в них не было", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники аптеки не смогли ответить на вопрос о планируемых сроках поставки лекарств.
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Подчеркивается, что в одной из аптек сети Государственного унитарного предприятия Республики Мордовия "Фармация", где также побывал глава региона, ситуация отличалась кардинально. "Практически весь перечень лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, был здесь в наличии, в том числе рецептурных", - отмечается в сообщении.

"Принципиальная разница – в государственных аптеках мы нашли все необходимое, а в коммерческой - почти ничего, еще и цены завышены в два-три раза. Частные аптечные сети также должны нести социальную ответственность. Мы не раз предупреждали руководителей, что в сложившейся ситуации необходимо обеспечить наличие препаратов, пусть не по полному перечню, но по самым важным позициям", - цитирует пресс-служба слова врио главы Мордовии.

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Здунов заявил, что власти региона будут "персонально работать с теми, кто не отреагировал на предупреждения, и делать выводы".
Всего за период пандемии в Мордовии выявлено 10 749 случаев коронавируса, 8802 человека выздоровели, 64 человека умерли от коронавируса как основной причины.
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика МордовияСаранскОбщество
 
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