https://ria.ru/20201130/kultura-1587036963.html

В Пермском крае отремонтировали и укомплектовали 28 сельских ДК

В Пермском крае отремонтировали и укомплектовали 28 сельских ДК

Ремонт и обновление материально-технической базы 28 домов культуры провели в Пермском крае в этом году, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:47

2020-11-30T19:47

2020-11-30T19:47

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 30 ноя – РИА Новости. Ремонт и обновление материально-технической базы 28 домов культуры провели в Пермском крае в этом году, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."В этом году 28 домов культуры из 23 территорий Пермского края смогли провести ремонт и обновить материально-техническую базу <…> На эти цели сельским домам культуры региона направлены 39 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов, еще порядка 7 миллионов рублей дополнительно составило местное финансирование", - говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе губернатора, все мероприятия прошли в рамках федерального проекта "Местный дом культуры", направленного на поддержку клубов и ДК в селах с населением менее 50 тысяч человек.По данным пресс-службы губернатора, по направлению "Укрепление материально-технической базы домов культуры" было поддержано 18 ДК, учреждения смогли приобрести новое оборудование, оргтехнику, отремонтировать сцены и кресла для зрительных залов, закупить костюмы, обувь и музыкальные инструменты для клубных формирований. По направлению "Текущий ремонт" субсидию получили 15 ДК, в которых были отремонтированы фойе, зрительные залы, танцевальные классы, входные группы, крыши, фасады.Как отметили в пресс-службе главы Пермского края, развитие муниципальных образований – один из приоритетов политики губернатора региона Дмитрий Махонин, выступающего за устранение территориального неравенства. "По словам главы региона, важно, чтобы жители любой из территорий края могли получать те же услуги и на том же уровне, что и жителя районных центров и краевой столицы", - заключили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20201127/kursantki-1586478511.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, пермский край