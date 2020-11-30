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В Пермском крае отремонтировали и укомплектовали 28 сельских ДК
В Пермском крае отремонтировали и укомплектовали 28 сельских ДК
Ремонт и обновление материально-технической базы 28 домов культуры провели в Пермском крае в этом году, сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:47
2020-11-30T19:47
2020-11-30T19:47
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 30 ноя – РИА Новости. Ремонт и обновление материально-технической базы 28 домов культуры провели в Пермском крае в этом году, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."В этом году 28 домов культуры из 23 территорий Пермского края смогли провести ремонт и обновить материально-техническую базу <…> На эти цели сельским домам культуры региона направлены 39 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов, еще порядка 7 миллионов рублей дополнительно составило местное финансирование", - говорится в сообщении.Как пояснили в пресс-службе губернатора, все мероприятия прошли в рамках федерального проекта "Местный дом культуры", направленного на поддержку клубов и ДК в селах с населением менее 50 тысяч человек.По данным пресс-службы губернатора, по направлению "Укрепление материально-технической базы домов культуры" было поддержано 18 ДК, учреждения смогли приобрести новое оборудование, оргтехнику, отремонтировать сцены и кресла для зрительных залов, закупить костюмы, обувь и музыкальные инструменты для клубных формирований. По направлению "Текущий ремонт" субсидию получили 15 ДК, в которых были отремонтированы фойе, зрительные залы, танцевальные классы, входные группы, крыши, фасады.Как отметили в пресс-службе главы Пермского края, развитие муниципальных образований – один из приоритетов политики губернатора региона Дмитрий Махонин, выступающего за устранение территориального неравенства. "По словам главы региона, важно, чтобы жители любой из территорий края могли получать те же услуги и на том же уровне, что и жителя районных центров и краевой столицы", - заключили в пресс-службе губернатора.
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РИА Новости
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РИА Новости
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дмитрий махонин, пермский край
ПЕРМЬ, 30 ноя – РИА Новости.
Ремонт и обновление материально-технической базы 28 домов культуры провели в Пермском крае
в этом году, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"В этом году 28 домов культуры из 23 территорий Пермского края смогли провести ремонт и обновить материально-техническую базу <…> На эти цели сельским домам культуры региона направлены 39 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов, еще порядка 7 миллионов рублей дополнительно составило местное финансирование", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе губернатора, все мероприятия прошли в рамках федерального проекта "Местный дом культуры", направленного на поддержку клубов и ДК в селах с населением менее 50 тысяч человек.
По данным пресс-службы губернатора, по направлению "Укрепление материально-технической базы домов культуры" было поддержано 18 ДК, учреждения смогли приобрести новое оборудование, оргтехнику, отремонтировать сцены и кресла для зрительных залов, закупить костюмы, обувь и музыкальные инструменты для клубных формирований. По направлению "Текущий ремонт" субсидию получили 15 ДК, в которых были отремонтированы фойе, зрительные залы, танцевальные классы, входные группы, крыши, фасады.
Как отметили в пресс-службе главы Пермского края, развитие муниципальных образований – один из приоритетов политики губернатора региона Дмитрий Махонин
, выступающего за устранение территориального неравенства. "По словам главы региона, важно, чтобы жители любой из территорий края могли получать те же услуги и на том же уровне, что и жителя районных центров и краевой столицы", - заключили в пресс-службе губернатора.