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Альфа-Банк выдаст кредит Почте России на цифровые проекты
Альфа-Банк выдаст кредит Почте России на цифровые проекты
Альфа-Банк подписал кредитное соглашение с Почтой России о предоставлении около 2,6 миллиарда рублей на 5 лет по ставке менее 3% годовых в рамках программы... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:35
2020-11-30T12:35
почта россии
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Альфа-Банк подписал кредитное соглашение с Почтой России о предоставлении около 2,6 миллиарда рублей на 5 лет по ставке менее 3% годовых в рамках программы льготного финансирования Минцифры России, сообщает банк.Средства будут направлены на реализацию в 2020 – 2024 годах проектов цифровой трансформации Почты России. "Это первая сделка Альфа-Банка в рамках программы льготного кредитования Минцифры России. Альфа-Банк рад внести вклад в цифровую трансформацию российского бизнеса. Мы всегда стремимся использовать все возможности госпрограмм, чтобы дать нашим клиентам оптимальные условия финансирования и, вместе с тем, поддержать реализацию целевых проектов", — приводятся в сообщении слова директора корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрея Чулака. Альфа-Банк является одним из уполномоченных банков по реализации постановления правительства №1598. Программа льготного кредитования направлена на поддержку внедрения отечественных решений в сфере ИТ и реализуется министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". "Почта России активно цифровизируется, превращается в первоклассную почтово-логистическую компанию и улучшает качество предоставляемых клиентам услуг. Наши технологии существенно улучшают жизнь граждан нашей страны. Однако общая ситуация в экономике оказывает давление на нашу инвестиционную программу, и мы признательны партнерам – правительству, Минцифре и банкам, – за то, что в нацпрограмме "Цифровая экономика" есть такой прозрачный и действенный механизм финансирования нашего развития", - цитируют в пресс-службе Почты России слова ее генерального директора Максима Акимова.
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почта россии, альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк выдаст кредит Почте России на цифровые проекты

12:35 30.11.2020
 
© Фото : предоставлено АО "Альфа-Банк"АО "Альфа-Банк"
АО Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : предоставлено АО "Альфа-Банк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Альфа-Банк подписал кредитное соглашение с Почтой России о предоставлении около 2,6 миллиарда рублей на 5 лет по ставке менее 3% годовых в рамках программы льготного финансирования Минцифры России, сообщает банк.
Средства будут направлены на реализацию в 2020 – 2024 годах проектов цифровой трансформации Почты России.
"Это первая сделка Альфа-Банка в рамках программы льготного кредитования Минцифры России. Альфа-Банк рад внести вклад в цифровую трансформацию российского бизнеса. Мы всегда стремимся использовать все возможности госпрограмм, чтобы дать нашим клиентам оптимальные условия финансирования и, вместе с тем, поддержать реализацию целевых проектов", — приводятся в сообщении слова директора корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрея Чулака.
Альфа-Банк является одним из уполномоченных банков по реализации постановления правительства №1598. Программа льготного кредитования направлена на поддержку внедрения отечественных решений в сфере ИТ и реализуется министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации".
"Почта России активно цифровизируется, превращается в первоклассную почтово-логистическую компанию и улучшает качество предоставляемых клиентам услуг. Наши технологии существенно улучшают жизнь граждан нашей страны. Однако общая ситуация в экономике оказывает давление на нашу инвестиционную программу, и мы признательны партнерам – правительству, Минцифре и банкам, – за то, что в нацпрограмме "Цифровая экономика" есть такой прозрачный и действенный механизм финансирования нашего развития", - цитируют в пресс-службе Почты России слова ее генерального директора Максима Акимова.
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Почта РоссииАльфа-банкНовости компаний - Экономика
 
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