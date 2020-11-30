Эксперт рассказал, можно ли заразиться COVID при вакцинации "Спутник V"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Заразиться коронавирусом при вакцинации препаратом "Спутник V" нельзя, но реакция иммунной системы на вакцину такая же, как на сам COVID-19, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.
"Заразиться нельзя, с другой стороны, реакция иммунной системы такая же, как на сам COVID-19 ", - сказал Тарасов в прямом эфире на сайте Стопкоронавирус.рф.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.