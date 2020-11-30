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https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586924792.html
Эксперт рассказал, можно ли заразиться COVID при вакцинации "Спутник V"
Эксперт рассказал, можно ли заразиться COVID при вакцинации "Спутник V"
Заразиться коронавирусом при вакцинации препаратом "Спутник V" нельзя, но реакция иммунной системы на вакцину такая же, как на сам COVID-19, заявил один из... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:42
2020-11-30T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Заразиться коронавирусом при вакцинации препаратом "Спутник V" нельзя, но реакция иммунной системы на вакцину такая же, как на сам COVID-19, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201124/vaktsinatsiya-1586093301.html
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коронавирус в россии, общество

Эксперт рассказал, можно ли заразиться COVID при вакцинации "Спутник V"

11:42 30.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Заразиться коронавирусом при вакцинации препаратом "Спутник V" нельзя, но реакция иммунной системы на вакцину такая же, как на сам COVID-19, заявил один из организаторов клинических испытаний вакцины "Спутник V", директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов.

"Заразиться нельзя, с другой стороны, реакция иммунной системы такая же, как на сам COVID-19 ", - сказал Тарасов в прямом эфире на сайте Стопкоронавирус.рф.

Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 14:48Распространение нового коронавируса
В Центре Гамалеи рассказали о ходе вакцинации добровольцев "Спутником V"
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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