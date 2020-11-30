https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586909667.html
В НАО продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 31 января
В НАО продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 31 января
Власти Ненецкого автономного округа приняли решение продлить режим повышенной готовности до 31 января следующего года, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:31
2020-11-30T10:31
2020-11-30T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ненецкий автономный округ
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581711555_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_c0925eb43a17f301d3219be0a8d4d540.jpg
МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Власти Ненецкого автономного округа приняли решение продлить режим повышенной готовности до 31 января следующего года, сообщили в оперштабе региона."Режим повышенной готовности в НАО продлён до 31 января 2021 года. На этот период также продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, действие масочного режима и режима двухнедельной самоизоляции по возвращении в НАО из других регионов", - говорится в сообщении.Также было принято решение о снятии ограничительных мер с территории вахтового жилищного комплекса поселка Харьягинский.Всего с начала пандемии в регионе заболели 655 человек, ежесуточный прирост составляет 5-8 заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201130/pandemiya-1586889841.html
ненецкий автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581711555_248:0:2979:2048_1400x0_80_0_0_34738684ec12a5f3d0573200a6abdde7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, здоровье - общество