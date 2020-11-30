https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586909667.html

В НАО продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 31 января

В НАО продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 31 января

Власти Ненецкого автономного округа приняли решение продлить режим повышенной готовности до 31 января следующего года, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:31

2020-11-30T10:31

2020-11-30T10:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ненецкий автономный округ

здоровье - общество

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МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. Власти Ненецкого автономного округа приняли решение продлить режим повышенной готовности до 31 января следующего года, сообщили в оперштабе региона."Режим повышенной готовности в НАО продлён до 31 января 2021 года. На этот период также продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, действие масочного режима и режима двухнедельной самоизоляции по возвращении в НАО из других регионов", - говорится в сообщении.Также было принято решение о снятии ограничительных мер с территории вахтового жилищного комплекса поселка Харьягинский.Всего с начала пандемии в регионе заболели 655 человек, ежесуточный прирост составляет 5-8 заразившихся.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/pandemiya-1586889841.html

ненецкий автономный округ

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ненецкий автономный округ, здоровье - общество