https://ria.ru/20201130/kirgiziya-1586945924.html

И.о. президента Киргизии посетит Россию 7 декабря

И.о. президента Киргизии посетит Россию 7 декабря

И.о. президента Киргизии, спикер парламента республики Талант Мамытов посетит Россию с официальным визитом 7 декабря, сообщил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:13

2020-11-30T13:13

2020-11-30T13:13

протесты в бишкеке

талант мамытов

россия

вячеслав володин

киргизия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. И.о. президента Киргизии, спикер парламента республики Талант Мамытов посетит Россию с официальным визитом 7 декабря, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В понедельник в онлайн-формате проходит заседание Совета и пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ)."Надеюсь, что мы с вами увидимся в понедельник, когда вы будете с официальным визитом в Российской Федерации. Мы сможем более подробно многие вопросы обсудить", - сказал Володин, обращаясь к Мамытову.Позже Володин уточнил, что речь идет о следующей неделе.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. После его отставки 14 ноября, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.Референдум по внесению изменений в конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.

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талант мамытов, россия, вячеслав володин, киргизия, в мире