Россия готова продолжить диалог с США по кибербезопасности
20:13 30.11.2020 (обновлено: 20:31 30.11.2020)
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что следующая администрация США даст содержательный ответ на предложения РФ в сфере кибербезопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"За последние месяцы Россия, российский президент Владимир Путин представили целую серию конкретных предложений, в том числе по кибербезопасности. Я надеюсь, что следующая администрация США все-таки рассмотрит эти предложения и даст нам содержательный ответ", - сказал Рябков, выступая в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".
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"Мы открыты к взаимодействию с любым человеком, кто займет место в Белом доме, мы готовы продолжить диалог с момента, где мы его закончили", - отметил он.