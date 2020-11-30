https://ria.ru/20201130/kiberbezopasnost-1587043274.html

Россия готова продолжить диалог с США по кибербезопасности

Россия готова продолжить диалог с США по кибербезопасности

Москва надеется, что следующая администрация США даст содержательный ответ на предложения РФ в сфере кибербезопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ... РИА Новости, 30.11.2020

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россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что следующая администрация США даст содержательный ответ на предложения РФ в сфере кибербезопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы открыты к взаимодействию с любым человеком, кто займет место в Белом доме, мы готовы продолжить диалог с момента, где мы его закончили", - отметил он.

https://ria.ru/20201123/kiberugrozy-1585912788.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире