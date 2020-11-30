Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/kiberbezopasnost-1587043274.html
Россия готова продолжить диалог с США по кибербезопасности
Россия готова продолжить диалог с США по кибербезопасности
Москва надеется, что следующая администрация США даст содержательный ответ на предложения РФ в сфере кибербезопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:13
2020-11-30T20:31
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_ba211621d4a8c96d04b9c93b594b7a30.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что следующая администрация США даст содержательный ответ на предложения РФ в сфере кибербезопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы открыты к взаимодействию с любым человеком, кто займет место в Белом доме, мы готовы продолжить диалог с момента, где мы его закончили", - отметил он.
https://ria.ru/20201123/kiberugrozy-1585912788.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_256:0:1792:1152_1400x0_80_0_0_587bb37c41aa6a3bc60d35d929cb0e05.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, сша, в мире

Россия готова продолжить диалог с США по кибербезопасности

20:13 30.11.2020 (обновлено: 20:31 30.11.2020)
 
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва надеется, что следующая администрация США даст содержательный ответ на предложения РФ в сфере кибербезопасности, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"За последние месяцы Россия, российский президент Владимир Путин представили целую серию конкретных предложений, в том числе по кибербезопасности. Я надеюсь, что следующая администрация США все-таки рассмотрит эти предложения и даст нам содержательный ответ", - сказал Рябков, выступая в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".

Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 14:46
Kaspersky назвала главные киберугрозы в 2021 году
"Мы открыты к взаимодействию с любым человеком, кто займет место в Белом доме, мы готовы продолжить диалог с момента, где мы его закончили", - отметил он.
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
Лента новостейМолния