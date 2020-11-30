Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201130/karer-1586928231.html
Красноярские власти разберутся с карьером, на который жаловались Путину
Красноярские власти разберутся с карьером, на который жаловались Путину
Полиция собрала материал о порче земли и пользовании недрами без лицензии на карьере под Красноярском, на деятельность которого жители пожаловались президенту... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:02
2020-11-30T12:02
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
александр усс
владимир путин
красноярский край
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586927572_281:107:1957:1050_1400x0_80_0_0_6b1c0c3adf9776a0a0c7706d81da81e8.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 ноя – РИА Новости. Полиция собрала материал о порче земли и пользовании недрами без лицензии на карьере под Красноярском, на деятельность которого жители пожаловались президенту РФ, и направила их региональным властям и в Росприроднадзор.Ранее в ряде местных СМИ появилась запись, на которой несколько жителей поселка Солонцы вблизи Красноярска просят Владимира Путина и губернатора Александра Усса "прекратить беспредел". Женщина в кадре говорит, что жители с августа борются с незаконным вывозом грунта из поселка и обращались в приемную президента и прокуратуру. Она утверждает, что "здесь ведется незаконный вывоз грунта для использования его на другом объекте"."Для принятия законного и обоснованного решения материалы, собранные полицейскими по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ "Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий", направлены в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Собранные материалы по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ "Порча земель" направлены в Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования", - говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Красноярскому краю.В ведомстве пояснили, что ранее поступило сообщение о том, в поселке Солонцы строительной компанией производится разработка карьера. По данному факту сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействии коррупции проводится проверка.Ранее в прокуратуре края также организовали проверку по информации СМИ о незаконной добыче грунта.
https://ria.ru/20201027/markirovka-1581815149.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586927572_324:0:1724:1050_1400x0_80_0_0_e7460d18e497e8a2146997eb958bb452.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александр усс, владимир путин, красноярский край, красноярск, происшествия

Красноярские власти разберутся с карьером, на который жаловались Путину

12:02 30.11.2020
 
© Телеканала ПримаКадр видео обращения жителей поселка Солонцы к Владимиру Путина и Александру Уссу
Кадр видео обращения жителей поселка Солонцы к Владимиру Путина и Александру Уссу - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Телеканала Прима
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 ноя – РИА Новости. Полиция собрала материал о порче земли и пользовании недрами без лицензии на карьере под Красноярском, на деятельность которого жители пожаловались президенту РФ, и направила их региональным властям и в Росприроднадзор.
Ранее в ряде местных СМИ появилась запись, на которой несколько жителей поселка Солонцы вблизи Красноярска просят Владимира Путина и губернатора Александра Усса "прекратить беспредел". Женщина в кадре говорит, что жители с августа борются с незаконным вывозом грунта из поселка и обращались в приемную президента и прокуратуру. Она утверждает, что "здесь ведется незаконный вывоз грунта для использования его на другом объекте".
Книжный магазин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 18:30Культура
Путину пожаловались на абсурдную возрастную маркировку книг
"Для принятия законного и обоснованного решения материалы, собранные полицейскими по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ "Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий", направлены в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Собранные материалы по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ "Порча земель" направлены в Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования", - говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Красноярскому краю.
В ведомстве пояснили, что ранее поступило сообщение о том, в поселке Солонцы строительной компанией производится разработка карьера. По данному факту сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействии коррупции проводится проверка.
Ранее в прокуратуре края также организовали проверку по информации СМИ о незаконной добыче грунта.
 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Александр УссВладимир ПутинКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Лавров предупредил о последствиях вывода миротворцев из Приднестровья
17:34Лавров прокомментировал обмен военнопленными в Карабахе
17:33В ОДКБ создадут механизм по борьбе с угрозами биологической безопасности
17:30Совет директоров "Почты России" возглавил Максим Орешкин
17:27В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал составить четкие списки пропавших без вести в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
Лента новостейМолния