https://ria.ru/20201130/karer-1586928231.html

Красноярские власти разберутся с карьером, на который жаловались Путину

Красноярские власти разберутся с карьером, на который жаловались Путину

Полиция собрала материал о порче земли и пользовании недрами без лицензии на карьере под Красноярском, на деятельность которого жители пожаловались президенту... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:02

2020-11-30T12:02

2020-11-30T12:02

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

александр усс

владимир путин

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 30 ноя – РИА Новости. Полиция собрала материал о порче земли и пользовании недрами без лицензии на карьере под Красноярском, на деятельность которого жители пожаловались президенту РФ, и направила их региональным властям и в Росприроднадзор.Ранее в ряде местных СМИ появилась запись, на которой несколько жителей поселка Солонцы вблизи Красноярска просят Владимира Путина и губернатора Александра Усса "прекратить беспредел". Женщина в кадре говорит, что жители с августа борются с незаконным вывозом грунта из поселка и обращались в приемную президента и прокуратуру. Она утверждает, что "здесь ведется незаконный вывоз грунта для использования его на другом объекте"."Для принятия законного и обоснованного решения материалы, собранные полицейскими по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ "Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий", направлены в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Собранные материалы по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ "Порча земель" направлены в Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования", - говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Красноярскому краю.В ведомстве пояснили, что ранее поступило сообщение о том, в поселке Солонцы строительной компанией производится разработка карьера. По данному факту сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействии коррупции проводится проверка.Ранее в прокуратуре края также организовали проверку по информации СМИ о незаконной добыче грунта.

https://ria.ru/20201027/markirovka-1581815149.html

красноярский край

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александр усс, владимир путин, красноярский край, красноярск, происшествия