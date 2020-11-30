Красноярские власти разберутся с карьером, на который жаловались Путину
КРАСНОЯРСК, 30 ноя – РИА Новости. Полиция собрала материал о порче земли и пользовании недрами без лицензии на карьере под Красноярском, на деятельность которого жители пожаловались президенту РФ, и направила их региональным властям и в Росприроднадзор.
Ранее в ряде местных СМИ появилась запись, на которой несколько жителей поселка Солонцы вблизи Красноярска просят Владимира Путина и губернатора Александра Усса "прекратить беспредел". Женщина в кадре говорит, что жители с августа борются с незаконным вывозом грунта из поселка и обращались в приемную президента и прокуратуру. Она утверждает, что "здесь ведется незаконный вывоз грунта для использования его на другом объекте".
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"Для принятия законного и обоснованного решения материалы, собранные полицейскими по ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ "Пользование недрами без лицензии на пользование недрами либо с нарушением условий", направлены в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края. Собранные материалы по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ "Порча земель" направлены в Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования", - говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Красноярскому краю.
В ведомстве пояснили, что ранее поступило сообщение о том, в поселке Солонцы строительной компанией производится разработка карьера. По данному факту сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействии коррупции проводится проверка.
Ранее в прокуратуре края также организовали проверку по информации СМИ о незаконной добыче грунта.