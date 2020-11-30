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Назван возможный глава Национального экономического совета при Байдене
Назван возможный глава Национального экономического совета при Байдене
Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден намерен назначить бывшего помощника Барака Обамы по экономическим вопросам Брайана Диза главой... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T04:27
2020-11-30T04:27
дональд трамп
билл клинтон
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден намерен назначить бывшего помощника Барака Обамы по экономическим вопросам Брайана Диза главой Национального экономического совета, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.Совет основал экс-президент США Билл Клинтон в 1993 году. Он занимается координацией процесса разработки экономической политики США и консультированием президента по экономическим вопросам.Издание отмечает, что 42-летний Диз - опытный человек в сфере экономической политики. Ранее он исполнял обязанности главы административно-бюджетного управления, был замдиректора экономического совета при Обаме, а также был специальным советником экс-президента по вопросам, связанным с климатическими изменениями.Байден должен объявить о представителях своей экономической команды на этой неделе. По данным источников газеты, сменятся главы совета экономических консультантов, административно-бюджетного управления и заместитель министра финансов.Ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
https://ria.ru/20201130/press-sekretar-1586885426.html
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дональд трамп, билл клинтон, джо байден, сша, в мире

Назван возможный глава Национального экономического совета при Байдене

04:27 30.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден после брифинга в Уилмингтоне
Джо Байден после брифинга в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден намерен назначить бывшего помощника Барака Обамы по экономическим вопросам Брайана Диза главой Национального экономического совета, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Совет основал экс-президент США Билл Клинтон в 1993 году. Он занимается координацией процесса разработки экономической политики США и консультированием президента по экономическим вопросам.
Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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Байден намерен назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома
Издание отмечает, что 42-летний Диз - опытный человек в сфере экономической политики. Ранее он исполнял обязанности главы административно-бюджетного управления, был замдиректора экономического совета при Обаме, а также был специальным советником экс-президента по вопросам, связанным с климатическими изменениями.
Байден должен объявить о представителях своей экономической команды на этой неделе. По данным источников газеты, сменятся главы совета экономических консультантов, административно-бюджетного управления и заместитель министра финансов.
Ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
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