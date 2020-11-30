https://ria.ru/20201130/kandidat-1586888347.html

Назван возможный глава Национального экономического совета при Байдене

Назван возможный глава Национального экономического совета при Байдене

Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден намерен назначить бывшего помощника Барака Обамы по экономическим вопросам Брайана Диза главой... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T04:27

2020-11-30T04:27

2020-11-30T04:27

дональд трамп

билл клинтон

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден намерен назначить бывшего помощника Барака Обамы по экономическим вопросам Брайана Диза главой Национального экономического совета, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.Совет основал экс-президент США Билл Клинтон в 1993 году. Он занимается координацией процесса разработки экономической политики США и консультированием президента по экономическим вопросам.Издание отмечает, что 42-летний Диз - опытный человек в сфере экономической политики. Ранее он исполнял обязанности главы административно-бюджетного управления, был замдиректора экономического совета при Обаме, а также был специальным советником экс-президента по вопросам, связанным с климатическими изменениями.Байден должен объявить о представителях своей экономической команды на этой неделе. По данным источников газеты, сменятся главы совета экономических консультантов, административно-бюджетного управления и заместитель министра финансов.Ранее администрация Дональда Трампа дала "зеленый свет" для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент США Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

https://ria.ru/20201130/press-sekretar-1586885426.html

https://ria.ru/20201130/perelom-1586887452.html

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дональд трамп, билл клинтон, джо байден, сша, в мире