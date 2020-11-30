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Подсели на ипотеку: грозит ли России кризис рынка недвижимости
Подсели на ипотеку: грозит ли России кризис рынка недвижимости
Льготная ипотека раздувает ценовой пузырь на рынке недвижимости. Если ранее о рисках сообщали аналитики, то теперь ситуацией обеспокоены в Центробанке. Глава... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:00
2020-11-30T08:09
ипотека
недвижимость
ксения юдаева
эльвира набиуллина
экономика
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Льготная ипотека раздувает ценовой пузырь на рынке недвижимости. Если ранее о рисках сообщали аналитики, то теперь ситуацией обеспокоены в Центробанке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что продление антикризисной программы приведет к закредитованности заемщиков и проблемам банков. Как не допустить в России американского ипотечного кризиса образца 2007 года — в материале РИА Новости. Цены — вверхПрограмму льготной ипотеки под шесть с половиной процентов пора сворачивать, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.В противном случае на рынке недвижимости надуется пузырь, а баланс спроса и предложения нарушится. Кроме того, из-за усиления долговой нагрузки физических лиц возникнут проблемы у банков. Жилищные кредиты на новостройки по льготной ставке выдают с апреля. Максимальная сумма — 12 миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах — шесть миллионов. Первоначальный взнос — не менее 15 процентов стоимости жилья, а разницу между льготной ставкой и рыночной возмещает государство. Программа была рассчитана до первого ноября. Но в октябре Владимир Путин продлил ее до июля 2021-го.В предыдущие годы ипотека под десять процентов считалась низкой. Поэтому неудивительно, что кредиты по шесть с половиной расхватали как горячие пирожки. Не помешала даже пандемия: застройщики вовремя похлопотали и организовали продажи квартир "на удаленке", бесплатные поездки до офисов. "Клиент записывается на онлайн-встречу. Он может посмотреть презентацию, понаблюдать за ходом строительства. После, если объект подходит, бронирует или оплачивает договор. Причем банки одобряют ипотеку дистанционно: достаточно предоставить необходимые документы. Такие продажи растут и составляют десять-двадцать процентов от общих. Услуга будет востребована и после пандемии", — поясняет ведущий эксперт в области строительного лицензирования ООО "Лидер-Консалт" Павел Красавин. Низкая ставка и смекалка застройщиков возымели эффект. Повышенный спрос на льготные жилищные кредиты зафиксировали в июне. А с июля — ежемесячные рекорды. За девять месяцев ипотечное кредитование выросло на 14 процентов, свидетельствует статистика ЦБ. В январе-сентябре банки выдали 3,25 триллиона рублей.По оценке "Дом.рф", за этот период оформили более миллиона ипотечных кредитов на 2,7 триллиона — почти столько же, сколько за весь 2019-й.Продавать — не строитьАжиотаж подогревают цены на недвижимость, а льготная ипотечная программа разгоняет их еще больше. В итоге "первичка" все менее доступна, говорит Роман Семенов, эксперт ипотечного кредитования ООО "Бинкор". При этом темпы ввода новых жилых объектов не успевают за спросом во многих регионах. "В основном приобретают недвижимость, которую построят лишь в 2021-2023-м. Более того, из-за сильного подорожания квадратного метра клиенты вынуждены покупать квартиры в домах, которые не введены в эксплуатацию", — отмечает собеседница агентства. Рынок новостроек подтянул за собой "вторичку". "Цены перегреваются все сильнее, местами они взлетели на 25 и 30 процентов. Некоторые небольшие города уже захлебываются в просрочках", — указывает Алексей Кричевский.Лучше поздно, чем никогдаМежду тем кошельки у людей продолжают пустеть. Реальные располагаемые доходы в третьем квартале сократились почти на пять процентов после рекордного падения на 8,4 во втором, сообщает Росстат.Кричевский уверен, что льготную ипотеку нужно было сворачивать после первого срока. Тогда бы с февраля началась коррекция цен.Согласна с ним и Диана Степанова. "Показатели рыночной ставки через 15-20 лет непредсказуемы. Если она сильно превысит субсидированную, кредиты не будут рефинансироваться заемщиками. Срок ипотеки по факту увеличится. Таким образом, существует риск перерасхода бюджетных средств. К тому же нарастают риски для банков из-за того, что большая часть ипотеки первичного рынка представляет собой еще не построенные квадратные метры", — предупреждает она. В итоге это снизит доступность жилья для среднего класса. Первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева считает, что риски выглядят контролируемыми, поскольку на ипотеку приходится только 7,4 процента ВВП (в разы ниже, чем в других странах). А текущая динамика цен укладывается в рамки восстановительных процессов после стагнации в предыдущие месяцы.Так или иначе, ЦБ определенно нужно держать руку на пульсе. Риски слишком высоки. Побочный эффект в виде скачка цен уже проявился. Тем более что в памяти у всех ипотечный кризис США в 2007 году, вызванный все теми же низкой ставкой, лояльным отношением к заемщику и отсутствием контроля властей.
https://realty.ria.ru/20201125/zhilye-1586237927.html
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ипотека, недвижимость, ксения юдаева, эльвира набиуллина, экономика

Подсели на ипотеку: грозит ли России кризис рынка недвижимости

08:00 30.11.2020 (обновлено: 08:09 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовЖилые дома в Москве
Жилые дома в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Льготная ипотека раздувает ценовой пузырь на рынке недвижимости. Если ранее о рисках сообщали аналитики, то теперь ситуацией обеспокоены в Центробанке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что продление антикризисной программы приведет к закредитованности заемщиков и проблемам банков. Как не допустить в России американского ипотечного кризиса образца 2007 года — в материале РИА Новости.

Цены — вверх

Программу льготной ипотеки под шесть с половиной процентов пора сворачивать, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Виден рост цен на жилье на первичном рынке, который уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку", — высказала опасения глава ЦБ, выступая в Госдуме 25 ноября.

В противном случае на рынке недвижимости надуется пузырь, а баланс спроса и предложения нарушится. Кроме того, из-за усиления долговой нагрузки физических лиц возникнут проблемы у банков.
Жилищные кредиты на новостройки по льготной ставке выдают с апреля. Максимальная сумма — 12 миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах — шесть миллионов. Первоначальный взнос — не менее 15 процентов стоимости жилья, а разницу между льготной ставкой и рыночной возмещает государство. Программа была рассчитана до первого ноября. Но в октябре Владимир Путин продлил ее до июля 2021-го.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 12:43
Набиуллина допустила снижение доступности жилья в России
В предыдущие годы ипотека под десять процентов считалась низкой. Поэтому неудивительно, что кредиты по шесть с половиной расхватали как горячие пирожки. Не помешала даже пандемия: застройщики вовремя похлопотали и организовали продажи квартир "на удаленке", бесплатные поездки до офисов.
"Клиент записывается на онлайн-встречу. Он может посмотреть презентацию, понаблюдать за ходом строительства. После, если объект подходит, бронирует или оплачивает договор. Причем банки одобряют ипотеку дистанционно: достаточно предоставить необходимые документы. Такие продажи растут и составляют десять-двадцать процентов от общих. Услуга будет востребована и после пандемии", — поясняет ведущий эксперт в области строительного лицензирования ООО "Лидер-Консалт" Павел Красавин.
Низкая ставка и смекалка застройщиков возымели эффект. Повышенный спрос на льготные жилищные кредиты зафиксировали в июне. А с июля — ежемесячные рекорды. За девять месяцев ипотечное кредитование выросло на 14 процентов, свидетельствует статистика ЦБ. В январе-сентябре банки выдали 3,25 триллиона рублей.
По оценке "Дом.рф", за этот период оформили более миллиона ипотечных кредитов на 2,7 триллиона — почти столько же, сколько за весь 2019-й.

Продавать — не строить

"Минимум пять процентов заемщиков для первоначального взноса брали потребительский кредит. При этом только в Москве за третий квартал комплексов, вышедших на рынок, стало на 70 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие показатели свидетельствуют о том, что застройщиков волнует не то, как построить, а то, как подороже продать", — отмечает Алексей Кричевский, эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями.

Ажиотаж подогревают цены на недвижимость, а льготная ипотечная программа разгоняет их еще больше. В итоге "первичка" все менее доступна, говорит Роман Семенов, эксперт ипотечного кредитования ООО "Бинкор".
© РИА Новости / Валерий МельниковПосетители в отделении банка в Москве
Посетители в отделении банка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Посетители в отделении банка в Москве

"Ситуация сильно напоминает 2014 год, когда рубль обрушился и многие бросились спасать сбережения в квадратном метре. Цены на волне этого вынужденного спроса резко раздулись. Затем последовал период спада, и цены снижались в течение трех лет, вернувшись в итоге на уровень 2013-го", — отмечает Диана Степанова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.

При этом темпы ввода новых жилых объектов не успевают за спросом во многих регионах. "В основном приобретают недвижимость, которую построят лишь в 2021-2023-м. Более того, из-за сильного подорожания квадратного метра клиенты вынуждены покупать квартиры в домах, которые не введены в эксплуатацию", — отмечает собеседница агентства.
Рынок новостроек подтянул за собой "вторичку". "Цены перегреваются все сильнее, местами они взлетели на 25 и 30 процентов. Некоторые небольшие города уже захлебываются в просрочках", — указывает Алексей Кричевский.

Лучше поздно, чем никогда

Между тем кошельки у людей продолжают пустеть. Реальные располагаемые доходы в третьем квартале сократились почти на пять процентов после рекордного падения на 8,4 во втором, сообщает Росстат.
Кричевский уверен, что льготную ипотеку нужно было сворачивать после первого срока. Тогда бы с февраля началась коррекция цен.
Согласна с ним и Диана Степанова. "Показатели рыночной ставки через 15-20 лет непредсказуемы. Если она сильно превысит субсидированную, кредиты не будут рефинансироваться заемщиками. Срок ипотеки по факту увеличится. Таким образом, существует риск перерасхода бюджетных средств. К тому же нарастают риски для банков из-за того, что большая часть ипотеки первичного рынка представляет собой еще не построенные квадратные метры", — предупреждает она.
В итоге это снизит доступность жилья для среднего класса.

"Ценового пузыря нужно было опасаться, когда запускали программу, направленную прежде всего на поддержку строительной отрасли и заполнение пустот бюджета после падения цен на энергоносители. В результате столкнемся с банкротством заемщиков и выходом на рынок ипотечных квартир с жестким дисконтом. Зато застройщики будут и дальше прекрасно себя чувствовать", — говорит Алексей Кричевский.

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке в Москве
Осмотр квартиры в новостройке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке в Москве
Первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева считает, что риски выглядят контролируемыми, поскольку на ипотеку приходится только 7,4 процента ВВП (в разы ниже, чем в других странах). А текущая динамика цен укладывается в рамки восстановительных процессов после стагнации в предыдущие месяцы.

"Ранее регулятор планировал с первого июля повышать коэффициенты риска для ипотечных кредитов, исходя из показателя долговой нагрузки, но пандемия заставила отложить это в долгий ящик. В случае надувания пузыря к концу срока программы льготной ипотеки, вполне возможно, ЦБ вернется к этим планам", — полагает Михаил Дорофеев, председатель правления КПК "Обновление".

Так или иначе, ЦБ определенно нужно держать руку на пульсе. Риски слишком высоки. Побочный эффект в виде скачка цен уже проявился. Тем более что в памяти у всех ипотечный кризис США в 2007 году, вызванный все теми же низкой ставкой, лояльным отношением к заемщику и отсутствием контроля властей.
Первый заместитель председателя Центрального Банка РФ Ксения Юдаева - РИА Новости, 1920, 28.05.2020
28 мая, 17:03
ЦБ отложил ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки
 
ИпотекаНедвижимостьКсения ЮдаеваЭльвира НабиуллинаЭкономика
 
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