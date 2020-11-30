https://ria.ru/20201130/gospitalizatsiya-1586977704.html

Воробьев сообщил о высокой госпитализации в Подмосковье

Воробьев сообщил о высокой госпитализации в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о высоком уровне госпитализации больных с коронавирусом в регионе. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:08

2020-11-30T15:08

2020-11-30T15:08

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о высоком уровне госпитализации больных с коронавирусом в регионе.По его словам, в настоящее время регион не испытывает проблем с медицинским персоналом направленном на борьбу с инфекции так как к данной проблеме существует грамотный подход."У нас 12,5 тысяч госпитализаций. Ежедневно мы госпитализируем порядка тысячи заболевших. Это достаточно высокий уровень и здесь важно, чтобы люди были обеспечены всем необходимым", - сказал Воробьев на заседании с зампредами и главами муниципалитетов в понедельник.

https://ria.ru/20201130/vorobev-1586936796.html

московская область (подмосковье)

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2020

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андрей воробьев, московская область (подмосковье)