https://ria.ru/20201130/gospitalizatsiya-1586977704.html
Воробьев сообщил о высокой госпитализации в Подмосковье
Воробьев сообщил о высокой госпитализации в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о высоком уровне госпитализации больных с коронавирусом в регионе. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:08
2020-11-30T15:08
2020-11-30T15:08
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780197_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_c2446cf0b965834bd24083419fdcc7fb.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о высоком уровне госпитализации больных с коронавирусом в регионе.По его словам, в настоящее время регион не испытывает проблем с медицинским персоналом направленном на борьбу с инфекции так как к данной проблеме существует грамотный подход."У нас 12,5 тысяч госпитализаций. Ежедневно мы госпитализируем порядка тысячи заболевших. Это достаточно высокий уровень и здесь важно, чтобы люди были обеспечены всем необходимым", - сказал Воробьев на заседании с зампредами и главами муниципалитетов в понедельник.
https://ria.ru/20201130/vorobev-1586936796.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780197_363:0:3094:2048_1400x0_80_0_0_e58720753d6aeb96e62e6e1beee0e2c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)