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Экс-адвокат полицейского по делу Голунова обжаловал лишение статуса
Экс-адвокат полицейского по делу Голунова обжаловал лишение статуса
Алексей Коврижкин, защищавший экс-полицейского Игоря Ляховца по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, обжаловал лишение его адвокатского... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T22:03
2020-11-30T22:03
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Алексей Коврижкин, защищавший экс-полицейского Игоря Ляховца по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, обжаловал лишение его адвокатского статуса."Я обжаловал решение в Хамовнический суд, заявление зарегистрировано, но даты пока нет. Копия направлена в Адвокатскую палату города Москвы", - заявил Коврижкин РИА Новости в понедельник.Адвокатская палата лишила Коврижкина статуса на два года. Аргументация не озвучивалась.Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, "фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности" и незаконный оборот наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
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иван голунов, дело журналиста ивана голунова, москва, происшествия

Экс-адвокат полицейского по делу Голунова обжаловал лишение статуса

22:03 30.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде
Бывший полицейский Игорь Ляховец, обвиняемый в превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, в суде - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Алексей Коврижкин, защищавший экс-полицейского Игоря Ляховца по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, обжаловал лишение его адвокатского статуса.
"Я обжаловал решение в Хамовнический суд, заявление зарегистрировано, но даты пока нет. Копия направлена в Адвокатскую палату города Москвы", - заявил Коврижкин РИА Новости в понедельник.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 14:32
Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским
Адвокатская палата лишила Коврижкина статуса на два года. Аргументация не озвучивалась.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, "фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности" и незаконный оборот наркотиков в составе группы.
Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов – в том, что подбросил наркотики, Уметбаев – в "применении физической силы" к журналисту.
Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
Иван Голунов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2020
2 апреля, 22:29
Голунов прошел психиатрическую экспертизу по делу о фальсификации
 
Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
 
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