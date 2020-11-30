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РИА Наука
https://ria.ru/20201130/gadzhety-1586660575.html
Представлены лучшие гаджеты ноября. Гибкий ноутбук Lenovo, iPhone 12 и 5G
Представлены лучшие гаджеты ноября. Гибкий ноутбук Lenovo, iPhone 12 и 5G
Ноябрь оказался насыщенным для российского рынка гаджетов. Представили неожиданно много для пандемийного времени новинок, среди которых преобладают носимая... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:00
2020-11-30T13:47
риа наука
xiaomi inc
apple iphone
huawei technologies
lenovo group
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. Ноябрь оказался насыщенным для российского рынка гаджетов. Представили неожиданно много для пандемийного времени новинок, среди которых преобладают носимая электроника и смартфоны. На что обратить внимание накануне зимы — в обзоре РИА Новости.Lenovo ThinkPad X1 FoldЭтот впечатляющий планшет с гибким экраном в Lenovo решили назвать первым в мире ноутбуком со складным дисплеем. В разложенном состоянии диагональ pOLED-экрана достигает 13,3 дюйма, разрешение — 2048x1536 пикселей. Складываем устройство и получаем половинки по 9,6 дюйма. Печатать пользователям предлагают либо на дисплее, либо с помощью фирменной клавиатуры, подключаемой к гаджету по Bluetooth.Инноваций в устройстве хватает — от уникальной системы активного охлаждения до пятиядерного процессора Intel Core i5-L16G7. А вот памяти немного — восемь гигабайт оперативной и один терабайт постоянной. Все версии X1 Fold оснащены инфракрасной камерой, модулями Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, а также двумя портами USB-C.Правда, к ThinkPad X1 Fold есть вопросы, и прежде всего — ресурс устройства и его цена. В Lenovo заявили, что механизм складывания и сам дисплей достаточно надежны, а устройство сертифицировано по военному стандарту MIL-STD 810H. Но гибким матрицам потребители пока не особо доверяют, а штатная клавиатура, для которой нашли место между половинками ноутбука, со временем может оставить на экране следы. Стоимость же X1 Fold сделает его в России нишевым устройством не для всех: 330 000 рублей — очень дорого даже по меркам премиум-лэптопа.iPhone 12 Pro MaxФлагманский смартфон новой серии iPhone поступил в продажу в ноябре (вместе с компактным iPhone 12 mini). И сразу стал если не хитом, то очень популярным. Аудитория этого смартфона стабильна и ценой от 110 000 рублей ее не напугать. Так, в первые же дни из продажи исчез серебристый цвет, теперь это дефицит.Смартфон отличается чуть ли не максимальной автономностью для "яблочных" устройств — 12 Pro Max способен проработать два дня на одном заряде даже при серьезной нагрузке.Главная особенность — камеры, которые превосходят даже Pro-версию. К и без того высокому уровню съемки фото и видео добавились увеличенный оптический зум и матричный стабилизатор.Redmi Note 9 5GНазвание может смутить, ведь уже не первый месяц Xiaomi предлагает семейство телефонов Redmi Note 9. Запутал всех производитель из-за того, что международная версия "девятки" в Китае не выходила, но в Xiaomi решили местного покупателя не путать. Зато запутали всех остальных — неизвестно, под каким именем эти смартфоны появятся в России.Зато известны характеристики, которые при умеренной цене выглядят заманчиво. Наиболее интересен в линейке Redmi Note 9 Pro 5G — смартфон на новом мощном чипе Snapdragon 750G, с экраном с частотой обновления картинки 12 герц и камерой на 108 Мп. Памяти для относительно недорого смартфона много, до 8/256 ГБ. Наконец, здесь есть всеми любимый NFC для бесконтактной оплаты. За смартфон на китайском рынке просят от 243 долларов (примерно 18 000 рублей по текущему курсу).Главная особенность старших версий Redmi Note 9 останется недоступна россиянам — сеть 5G у нас только готовятся разворачивать.Huawei SoundУмная колонка до сих пор экзотика, особенно с хорошим звуком. В Huawei сделали подобное устройство совместно с французским аудиобрендом Devialet. В гаджете нашлось место для трех широкополосных динамиков мощностью пять ватт, четырехдюймового сабвуфера на 40 ватт и двух симметричных пассивных излучателей. Особенно в Huawei гордятся тем, как быстро колонка способна подключаться к источникам звука: функция OneHop позволяет буквально приложить телефон к Sound — и соединение установлено. Правда, устройство должно быть от Huawei или Honor.Цветной RGB-индикатор пульсирует на черном корпусе в такт с музыкой. Управлять устройством можно со смартфона или посредством сенсорных кнопок на колонке.Hi-Fi аудиоустройство от Huawei предлагают в России за 13 990 рублей, что, кстати, дешевле, чем на европейском рынке.Amazfit Bip UНовое воплощение знаменитых умных часов Amazfit Bip во многом превзошло прародителя. Во-первых, Amazfit Bip U получил полноценный цветной дисплей с разрешением 320x302 пикселя. Кому-то нравятся и трансрефлективные дисплеи, ведь информация на них видна и без подсветки, а автономность часов с ними огромна, но картинку они дают крайне примитивную. В Amazfit Bip U цветопередача лучше — здесь в качестве циферблата можно установить собственную фотографию. Производитель рассудил, что лишать новую версию GPS неразумно — любители пробежек бы не поняли. Поэтому тут есть полный функционал с записью трека тренировки. Добавили и другие функции, которых не было у первой версии. Например, с часов можно управлять воспроизведением музыки и камерой смартфона. Но главное нововведение — это измеритель насыщения крови кислородом. Модная в 2020 году функция активно внедряется в носимую электронику, хотя производители честно предупреждают, что часы или фитнес-трекер — это не медицинский прибор и полностью полагаться на него не стоит. Что интересно, стоимость Amazfit Bip U осталась на уровне обычного Bip — 4490 рублей.Nokia 8000 4GКнопочные телефоны в 2020 году смотрятся архаично, но спрос на такие трубки устойчивый. В Nokia зачастили с новыми "звонилками", чем компания радует консервативного потребителя. На этот раз финны решили воскресить знаменитое в нулевых имя Nokia 8000. Правда, от металлического слайдера ничего не осталось. Новый Nokia 8000 4G — банальный моноблок, по дизайну лишь отдаленно напоминающий оригинал. Разумеется, основан телефон на совершенно другом "железе" — процессор Snapdragon 210 и накопитель на четыре гигабайта, который можно расширить картой памяти. Телефон работает в сети LTE и даже запускает WhatsApp и YouTube. Хотя смотреть на 2,8-дюймовом экране видео сейчас мало кому понравится. За ностальгию придется платить: Nokia 8000 4G обойдется в 7990 рублей, а за эти деньги легко найти полноценный смартфон начального уровня.Koss TWS150iМода на "настоящие беспроводные наушники" настолько распространилась, что даже корифеям "проводного" звука приходится выпускать TWS-гарнитуры. Так, компания Koss объявила о первых для себя подобных наушниках TWS150i. Устройство получилось для этого класса недорогим (4000 рублей), но и без особенностей. Черный прямоугольный кейс — из матового пластика, а сами наушники оснащены силиконовыми амбушюрами и коннектятся к источнику звука по Bluetooth 5.0. Поддержки кодека aptX нет, а значит, и рассчитывать на высокодетализированный звук не стоит. Зато автономность обещают на уровне AirPods — пять часов работы без кейса и 25 часов с ним.
https://ria.ru/20200929/noutbuk-s-gibkim-ekranom-1577952711.html
https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html
https://ria.ru/20201125/huawei-1586205358.html
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xiaomi inc, apple iphone, huawei technologies, lenovo group, гаджеты, технологии

Представлены лучшие гаджеты ноября. Гибкий ноутбук Lenovo, iPhone 12 и 5G

08:00 30.11.2020 (обновлено: 13:47 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНовый iPhone 12 в магазине re:Store
Новый iPhone 12 в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Кирилл Каримов. Ноябрь оказался насыщенным для российского рынка гаджетов. Представили неожиданно много для пандемийного времени новинок, среди которых преобладают носимая электроника и смартфоны. На что обратить внимание накануне зимы — в обзоре РИА Новости.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

© LenovoLenovo ThinkPad X1 Fold
Lenovo ThinkPad X1 Fold - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Fold
Этот впечатляющий планшет с гибким экраном в Lenovo решили назвать первым в мире ноутбуком со складным дисплеем. В разложенном состоянии диагональ pOLED-экрана достигает 13,3 дюйма, разрешение — 2048x1536 пикселей. Складываем устройство и получаем половинки по 9,6 дюйма. Печатать пользователям предлагают либо на дисплее, либо с помощью фирменной клавиатуры, подключаемой к гаджету по Bluetooth.
Инноваций в устройстве хватает — от уникальной системы активного охлаждения до пятиядерного процессора Intel Core i5-L16G7. А вот памяти немного — восемь гигабайт оперативной и один терабайт постоянной. Все версии X1 Fold оснащены инфракрасной камерой, модулями Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, а также двумя портами USB-C.
Lenovo Thinkpad X1 Fold - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 16:13РИА Наука
Lenovo "заломила" цену на ноутбук с гибким экраном Thinkpad X1 Fold
Правда, к ThinkPad X1 Fold есть вопросы, и прежде всего — ресурс устройства и его цена. В Lenovo заявили, что механизм складывания и сам дисплей достаточно надежны, а устройство сертифицировано по военному стандарту MIL-STD 810H. Но гибким матрицам потребители пока не особо доверяют, а штатная клавиатура, для которой нашли место между половинками ноутбука, со временем может оставить на экране следы. Стоимость же X1 Fold сделает его в России нишевым устройством не для всех: 330 000 рублей — очень дорого даже по меркам премиум-лэптопа.

iPhone 12 Pro Max

© РИА Новости / Кирилл Каримов

iPhone 12 Pro Max действительно огромен.

iPhone 12 Pro Max
1 из 3

iPhone 12 Pro Max действительно огромен.

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Камеры смартфона — одни из лучших на рынке.

iPhone 12 Pro Max
2 из 3

Камеры смартфона — одни из лучших на рынке.

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

По сравнению с iPhone 12 Pro Max mini смотрится детской игрушкой.

iPhone 12 Pro Max
3 из 3

По сравнению с iPhone 12 Pro Max mini смотрится детской игрушкой.

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 3

iPhone 12 Pro Max действительно огромен.

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 3

Камеры смартфона — одни из лучших на рынке.

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 3

По сравнению с iPhone 12 Pro Max mini смотрится детской игрушкой.

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Флагманский смартфон новой серии iPhone поступил в продажу в ноябре (вместе с компактным iPhone 12 mini). И сразу стал если не хитом, то очень популярным. Аудитория этого смартфона стабильна и ценой от 110 000 рублей ее не напугать. Так, в первые же дни из продажи исчез серебристый цвет, теперь это дефицит.
Смартфон отличается чуть ли не максимальной автономностью для "яблочных" устройств — 12 Pro Max способен проработать два дня на одном заряде даже при серьезной нагрузке.
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 08:00РИА Наука
Обзор iPhone 12 mini: чем интересен самый маленький смартфон Apple?
Главная особенность — камеры, которые превосходят даже Pro-версию. К и без того высокому уровню съемки фото и видео добавились увеличенный оптический зум и матричный стабилизатор.

Redmi Note 9 5G

© XiaomiXiaomi Redmi Note 9
Xiaomi Redmi Note 9 - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Xiaomi
Xiaomi Redmi Note 9
Название может смутить, ведь уже не первый месяц Xiaomi предлагает семейство телефонов Redmi Note 9. Запутал всех производитель из-за того, что международная версия "девятки" в Китае не выходила, но в Xiaomi решили местного покупателя не путать. Зато запутали всех остальных — неизвестно, под каким именем эти смартфоны появятся в России.
Зато известны характеристики, которые при умеренной цене выглядят заманчиво. Наиболее интересен в линейке Redmi Note 9 Pro 5G — смартфон на новом мощном чипе Snapdragon 750G, с экраном с частотой обновления картинки 12 герц и камерой на 108 Мп. Памяти для относительно недорого смартфона много, до 8/256 ГБ. Наконец, здесь есть всеми любимый NFC для бесконтактной оплаты. За смартфон на китайском рынке просят от 243 долларов (примерно 18 000 рублей по текущему курсу).
Главная особенность старших версий Redmi Note 9 останется недоступна россиянам — сеть 5G у нас только готовятся разворачивать.

Huawei Sound

© HuaweiКолонка Huawei
Колонка Huawei - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Huawei
Колонка Huawei
Умная колонка до сих пор экзотика, особенно с хорошим звуком. В Huawei сделали подобное устройство совместно с французским аудиобрендом Devialet. В гаджете нашлось место для трех широкополосных динамиков мощностью пять ватт, четырехдюймового сабвуфера на 40 ватт и двух симметричных пассивных излучателей. Особенно в Huawei гордятся тем, как быстро колонка способна подключаться к источникам звука: функция OneHop позволяет буквально приложить телефон к Sound — и соединение установлено. Правда, устройство должно быть от Huawei или Honor.
Колонка Huawei Sound - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 10:24
В России представили умную Hi-Fi-колонку, которая порадует меломанов
Цветной RGB-индикатор пульсирует на черном корпусе в такт с музыкой. Управлять устройством можно со смартфона или посредством сенсорных кнопок на колонке.
Hi-Fi аудиоустройство от Huawei предлагают в России за 13 990 рублей, что, кстати, дешевле, чем на европейском рынке.

Amazfit Bip U

© РИА Новости / Кирилл Каримов

Amazfit Bip U получил полноценный цветной дисплей.

Amazfit Bip U
1 из 2

Amazfit Bip U получил полноценный цветной дисплей.

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

И возможность измерять насыщение крови кислородом.

Amazfit Bip U
2 из 2

И возможность измерять насыщение крови кислородом.

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 2

Amazfit Bip U получил полноценный цветной дисплей.

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 2

И возможность измерять насыщение крови кислородом.

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Новое воплощение знаменитых умных часов Amazfit Bip во многом превзошло прародителя. Во-первых, Amazfit Bip U получил полноценный цветной дисплей с разрешением 320x302 пикселя. Кому-то нравятся и трансрефлективные дисплеи, ведь информация на них видна и без подсветки, а автономность часов с ними огромна, но картинку они дают крайне примитивную. В Amazfit Bip U цветопередача лучше — здесь в качестве циферблата можно установить собственную фотографию.
Производитель рассудил, что лишать новую версию GPS неразумно — любители пробежек бы не поняли. Поэтому тут есть полный функционал с записью трека тренировки.
Добавили и другие функции, которых не было у первой версии. Например, с часов можно управлять воспроизведением музыки и камерой смартфона. Но главное нововведение — это измеритель насыщения крови кислородом. Модная в 2020 году функция активно внедряется в носимую электронику, хотя производители честно предупреждают, что часы или фитнес-трекер — это не медицинский прибор и полностью полагаться на него не стоит. Что интересно, стоимость Amazfit Bip U осталась на уровне обычного Bip — 4490 рублей.

Nokia 8000 4G

© NokiaNokia 8000 4G
Nokia 8000 4G - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Nokia
Nokia 8000 4G
Кнопочные телефоны в 2020 году смотрятся архаично, но спрос на такие трубки устойчивый. В Nokia зачастили с новыми "звонилками", чем компания радует консервативного потребителя. На этот раз финны решили воскресить знаменитое в нулевых имя Nokia 8000. Правда, от металлического слайдера ничего не осталось. Новый Nokia 8000 4G — банальный моноблок, по дизайну лишь отдаленно напоминающий оригинал. Разумеется, основан телефон на совершенно другом "железе" — процессор Snapdragon 210 и накопитель на четыре гигабайта, который можно расширить картой памяти. Телефон работает в сети LTE и даже запускает WhatsApp и YouTube. Хотя смотреть на 2,8-дюймовом экране видео сейчас мало кому понравится. За ностальгию придется платить: Nokia 8000 4G обойдется в 7990 рублей, а за эти деньги легко найти полноценный смартфон начального уровня.
Сотовый телефон Nokia из коллекции МТС - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 10:51РИА Наука
Nokia возродит культовые мобильники нулевых

Koss TWS150i

© KossKoss TWS150i
Koss TWS150i - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Koss
Koss TWS150i
Мода на "настоящие беспроводные наушники" настолько распространилась, что даже корифеям "проводного" звука приходится выпускать TWS-гарнитуры. Так, компания Koss объявила о первых для себя подобных наушниках TWS150i. Устройство получилось для этого класса недорогим (4000 рублей), но и без особенностей. Черный прямоугольный кейс — из матового пластика, а сами наушники оснащены силиконовыми амбушюрами и коннектятся к источнику звука по Bluetooth 5.0. Поддержки кодека aptX нет, а значит, и рассчитывать на высокодетализированный звук не стоит. Зато автономность обещают на уровне AirPods — пять часов работы без кейса и 25 часов с ним.
 
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