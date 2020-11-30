Альтернатива мясу для постящихся и вегетарианцев: чем полезна фасоль
© Flickr / WordRiddenФасоль
© Flickr / WordRidden
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Фасоль – это бобовая культура, богатая витаминами и микроэлементами. В чем ее ценность и вред для организма человека – в материале РИА Новости.
Родина и история фасоли
Первыми растение семейства Бобовых начали культивировать жители Перу более 7 тысяч лет назад. По всей территории Южной и Центральной Америке плоды распространили индейские торговцы, а в Европу растение привезли испанцы в XV веке.
Всего существует около 200 различных сортов фасоли, большая часть из которых съедобна. Плоды растения выглядят как стручки длиной от 6 до 20 см. В них находятся разнообразные по размеру и цвету почковидные семена-бобы, насыщенные множеством полезных веществ.
В древности продукт не только употребляли в пищу, но и использовали в косметических целях. Благодаря крахмалистым свойствам из фасоли делали отбеливающую пудру для лица и шеи.
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Чем полезна фасоль
В 100 граммах плодов растения содержится около 21 грамма белка. К слову, в 100 граммах говядины — около 22 граммов белков. Именно поэтому фасоль считается альтернативой мясным продуктам для вегетарианцев и тех, кто соблюдает пост. Усваивается продукт на 70-80%.
Кроме того, фасоль богата микроэлементами (калием, кальцием, серой, магнием, фосфором, железом) и витаминами (В1, В2, В3, В6, С, Е, К и РР), а также незаменимыми аминокислотами. Эти вещества способствуют укреплению иммунитета, предупреждают развитие ряда заболеваний и нормализуют гормональный фон, положительно влияют на репродуктивную функцию.
— С возрастом в организме женщины иссякает запас эстрогена — гормона, участвующего в обменных процессах и отвечающего за эмоциональную стабильность. Его дефицит приводит к быстрой утомляемости и раздражительности. Поэтому в меню следует включить пищу, содержащую этот компонент. Фасоль как раз такой и является, — рассказала РИА Новости диетолог Елена Кален.
Плоды растения полезны как для здоровья женщин, так и мужчин. Они улучшают эректильную функцию, активируют движение и улучшают качество сперматозоидов, благотворно влияют на мочеполовую систему и помогают восстанавливать функции печени.
Когда она опасна
Несмотря на всю пользу, которая несет в себе фасоль, она может нанести и вред здоровью человека.
— Не стоит употреблять продукт при индивидуальной непереносимости. Главным аллергеном белой фасоли является белок альбумин, красной — белок лектин, — отметила эксперт.
Кроме того, с осторожностью нужно употреблять фасоль людям с колитом, панкреатитом, нефритом, гастритом, язвой желудка, подагрой, а также пожилым.
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Специалисты не рекомендуют есть продукт перед сном во избежание чувства тяжести в желудке.
Как применяют в медицине
По словам Елены Кален, плоды фасоли считаются диетическим продуктом, их употребление способствует снижению веса. Высокое содержание клетчатки в их составе дают чувство насыщения на длительное время, а различные микроэлементы помогают обмену веществ.
Специалисты рекомендуют фасоль для профилактики пиелонефрита, заболеваний кожи и бронхов. Она также повышает иммунитет к кишечным инфекциям и к гриппу, успокаивает нервную систему и препятствует образованию зубного камня. Высокое содержание калия в продукте делает его полезным для пациентов с высоким артериальным давлением и в целом благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Включение в рацион блюд из бобовых способствует регулированию уровня глюкозы в крови и снижению риска развития сахарного диабета второго типа.
Применение в кулинарии
В кухнях многих народов популярны разные виды бобовых, они могут представлять собой гарнир или же быть самостоятельным сытным блюдом. Фаворитом у многих домохозяек является суп из фасоли — красной или белой.
В Сети можно найти подробные инструкции, как и сколько варить красную фасоль. В среднем процесс готовки занимает около часа.
Фасолевый суп с картофелем
Ингредиенты на две порции:
- —50 грамм фасоли;
- —15 грамм картофеля;
- —40 грамм моркови;
- —40 грамм корня петрушки;
- —40 грамм корня сельдерея;
- —30 грамм репчатого лука;
- —20 грамм растительного масла;
- —1 литр воды;
- —перец, петрушка, укроп, соль по вкусу.
Приготовление:
Предварительно вымоченную фасоль залить водой и варить около часа.
Картофель очистить и нарезать кусочками, а корни петрушки и сельдерея - соломкой или кубиками. Затем измельчить петрушку или укроп. Морковь натереть на крупной терке, лук мелко нарезать.
Разогреть сковороду, налить растительное масло, выложить лук и морковь. Обжарить 2-3 минуты и положить нарезанные картофель, корни петрушки и сельдерея. После всыпать соль, перец и зелень, полученную массу отправить к фасоли.
Варить суп следует на небольшом огне под крышкой до готовности картофеля (около 20 минут). Отдельно можно подать гренки из белого хлеба.
Фасоль тушеная с грибами
Ингредиенты:
- —3 стакана фасоли;
- —300 грамм шампиньонов;
- —1 головка репчатого лука;
- —1-2 моркови;
- —1-2 столовых ложки томатной пасты;
- —30 грамм растительного масла;
- —соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Предварительно вымоченную фасоль залить свежей водой и поставить на огонь. Довести до кипения, убавить огонь и варить около 1-1,5 часов. Затем слить навар в миску и сохранить для дальнейшего использования.
Лук нарезать кубиками, а морковь - тонкой соломкой или же натереть ее на крупной терке. Грибы нашинковать тонкими пластинками или небольшими кусочками.
Разогреть сковороду, налить растительное масло, после выложить лук, грибы и морковь. Тушить на небольшом огне, помешивая, 7-8 минут. Затем добавить томатную пасту, фасоль, посолить, поперчить по вкусу, и перемешать.
Полученную массу залить оставленным наваром так, чтобы фасоль была покрыта жидкостью. Тушить блюдо на маленьком огне под крышкой 20 минут, а после снять с плиты и дать настояться 20 минут.
Можно подавать как горячим, так и холодным.
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Как выбрать и хранить
Белая или красная фасоль продаются в сухом виде или консервированными. Плоды могут быть мелкими или крупными, плоскими или цилиндрическими, но при этом должны иметь цельную оболочку без повреждений и поражения вредителями.
В сухом виде продукт может храниться около двух лет. Банки консервированной фасоли и пакетированную сухую фасоль держат в темном сухом месте. Срок годности должен быть указан на упаковке.
Как правильно употреблять
Употреблять в пищу сырую фасоль нельзя, так как она содержит в своем составе фазин и фазеолунатин. Это токсины, грозящие отравлением. Для их нейтрализации бобовые вымачивают на протяжении 4-8 часов, а после варят до готовности в подсоленной воде. При этом, термическая обработка, так же как и консервация, сохраняет почти все полезные свойства продукта.
Специалисты рекомендует употреблять его не менее 1-2 раз в неделю. Оптимальное количество в день – 300 граммов, однако стоит учитывать индивидуальные особенности организма.
Калорийность сухой красной или белой фасоли составляет 265 ккал на 100 грамм продукта.
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