https://ria.ru/20201130/dvorniki-1587032475.html

Власти Москвы во время пандемии решили проблему дефицита дворников

Власти Москвы во время пандемии решили проблему дефицита дворников

Власти Москвы решили проблему с дефицитом дворников, образовавшимся из-за пандемии, были задействованы рабочие из регионов, сообщил в интервью "Российской... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:07

2020-11-30T19:07

2020-11-30T19:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти Москвы решили проблему с дефицитом дворников, образовавшимся из-за пандемии, были задействованы рабочие из регионов, сообщил в интервью "Российской газете" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что снижение примерно на 40% числа мигрантов в Москве повлияло на занятость в городских службах, в частности, на временных работах по уборке города. При этом он добавил, что эта задача решается путем механизации и привлечения людей из регионов."Еще в сентябре у нас наблюдался дефицит кадров. Мы поработали с регионами, и сегодня наш штат практически укомплектован рабочими ручной уборки – так правильно называется должность дворника. Набрали необходимое количество водителей и кровельщиков, что особенно важно для Москвы, где порядка 17 тысяч зданий с двускатными крышами, только в жилом фонде 12,5 тысячи таких домов", — сообщил Бирюков.Кроме того, заммэра отметил, что общежития, где проживают рабочие, оборудованы по всем санитарным нормам, проводится медицинский контроль за состоянием здоровья, и при необходимости оказывается врачебная помощь.

https://realty.ria.ru/20201130/moskva-1587012652.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, сергей собянин, москва