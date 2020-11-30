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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Власти Москвы во время пандемии решили проблему дефицита дворников
Власти Москвы во время пандемии решили проблему дефицита дворников
Власти Москвы решили проблему с дефицитом дворников, образовавшимся из-за пандемии, были задействованы рабочие из регионов, сообщил в интервью "Российской... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:07
2020-11-30T19:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти Москвы решили проблему с дефицитом дворников, образовавшимся из-за пандемии, были задействованы рабочие из регионов, сообщил в интервью "Российской газете" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что снижение примерно на 40% числа мигрантов в Москве повлияло на занятость в городских службах, в частности, на временных работах по уборке города. При этом он добавил, что эта задача решается путем механизации и привлечения людей из регионов."Еще в сентябре у нас наблюдался дефицит кадров. Мы поработали с регионами, и сегодня наш штат практически укомплектован рабочими ручной уборки – так правильно называется должность дворника. Набрали необходимое количество водителей и кровельщиков, что особенно важно для Москвы, где порядка 17 тысяч зданий с двускатными крышами, только в жилом фонде 12,5 тысячи таких домов", — сообщил Бирюков.Кроме того, заммэра отметил, что общежития, где проживают рабочие, оборудованы по всем санитарным нормам, проводится медицинский контроль за состоянием здоровья, и при необходимости оказывается врачебная помощь.
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жкх, петр бирюков, сергей собянин, москва

Власти Москвы во время пандемии решили проблему дефицита дворников

19:07 30.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы убирают снег на Манежной площади в Москве
Сотрудники коммунальной службы убирают снег на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Власти Москвы решили проблему с дефицитом дворников, образовавшимся из-за пандемии, были задействованы рабочие из регионов, сообщил в интервью "Российской газете" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что снижение примерно на 40% числа мигрантов в Москве повлияло на занятость в городских службах, в частности, на временных работах по уборке города. При этом он добавил, что эта задача решается путем механизации и привлечения людей из регионов.
"Еще в сентябре у нас наблюдался дефицит кадров. Мы поработали с регионами, и сегодня наш штат практически укомплектован рабочими ручной уборки – так правильно называется должность дворника. Набрали необходимое количество водителей и кровельщиков, что особенно важно для Москвы, где порядка 17 тысяч зданий с двускатными крышами, только в жилом фонде 12,5 тысячи таких домов", — сообщил Бирюков.
Кроме того, заммэра отметил, что общежития, где проживают рабочие, оборудованы по всем санитарным нормам, проводится медицинский контроль за состоянием здоровья, и при необходимости оказывается врачебная помощь.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковСергей СобянинМосква
 
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