https://ria.ru/20201130/dialog-1587029866.html

Посол России в США надеется на продуктивный диалог двух стран

Посол России в США надеется на продуктивный диалог двух стран

Посол России в США Александр Антонов выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут перейти к продуктивному диалогу, а российская тема исчезнет из американской... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:57

2020-11-30T18:57

2020-11-30T19:19

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анатолий антонов

сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол России в США Александр Антонов выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут перейти к продуктивному диалогу, а российская тема исчезнет из американской внутриполитической повестки."Хотел бы верить, что российская тема уже не будет использоваться для зарабатывания политических очков американскими руководителями и политиками, мы сможем уйти от жонглирования слов к продуктивному диалогу", - добавил Антонов.Он считает, что, несмотря на любые сложности, в том числе в этом году - пандемию коронавируса, Москва и Вашингтон могут развивать двусторонние отношения.

https://ria.ru/20201128/inauguratsiya-1586788985.html

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россия, анатолий антонов, сша, в мире