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Посол России в США надеется на продуктивный диалог двух стран
Посол России в США надеется на продуктивный диалог двух стран
Посол России в США Александр Антонов выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут перейти к продуктивному диалогу, а российская тема исчезнет из американской... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:57
2020-11-30T19:19
россия
анатолий антонов
сша
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол России в США Александр Антонов выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут перейти к продуктивному диалогу, а российская тема исчезнет из американской внутриполитической повестки."Хотел бы верить, что российская тема уже не будет использоваться для зарабатывания политических очков американскими руководителями и политиками, мы сможем уйти от жонглирования слов к продуктивному диалогу", - добавил Антонов.Он считает, что, несмотря на любые сложности, в том числе в этом году - пандемию коронавируса, Москва и Вашингтон могут развивать двусторонние отношения.
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россия, анатолий антонов, сша, в мире

Посол России в США надеется на продуктивный диалог двух стран

18:57 30.11.2020 (обновлено: 19:19 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол России в США Александр Антонов выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут перейти к продуктивному диалогу, а российская тема исчезнет из американской внутриполитической повестки.

"Признаю: предыдущие годы были временем упущенных возможностей, мы застряли в колее, ходим по кругу санкций и контрсанкций. Но, тем не менее, Россия остается открытой миру, готова преодолеть накопленные разногласия. Мы несколько раз предлагали разные проекты по восстановлению прагматичного взаимодействия", - сказал он, выступая онлайн в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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"Хотел бы верить, что российская тема уже не будет использоваться для зарабатывания политических очков американскими руководителями и политиками, мы сможем уйти от жонглирования слов к продуктивному диалогу", - добавил Антонов.
Он считает, что, несмотря на любые сложности, в том числе в этом году - пандемию коронавируса, Москва и Вашингтон могут развивать двусторонние отношения.
 
РоссияАнатолий АнтоновСШАВ мире
 
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