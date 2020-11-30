Посол России в США надеется на продуктивный диалог двух стран
18:57 30.11.2020 (обновлено: 19:19 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Посол России в США Александр Антонов выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут перейти к продуктивному диалогу, а российская тема исчезнет из американской внутриполитической повестки.
"Признаю: предыдущие годы были временем упущенных возможностей, мы застряли в колее, ходим по кругу санкций и контрсанкций. Но, тем не менее, Россия остается открытой миру, готова преодолеть накопленные разногласия. Мы несколько раз предлагали разные проекты по восстановлению прагматичного взаимодействия", - сказал он, выступая онлайн в ходе российско-американского форума "Диалог Форт-Росс".
"Хотел бы верить, что российская тема уже не будет использоваться для зарабатывания политических очков американскими руководителями и политиками, мы сможем уйти от жонглирования слов к продуктивному диалогу", - добавил Антонов.
Он считает, что, несмотря на любые сложности, в том числе в этом году - пандемию коронавируса, Москва и Вашингтон могут развивать двусторонние отношения.