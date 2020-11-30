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В Москве обосновали высадку деревьев в кадки, а не в грунт
В Москве обосновали высадку деревьев в кадки, а не в грунт
Деревья в Москве высаживают в кадки, а не в грунт там, где в земле проходит большое количество коммуникаций, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:48
2020-11-30T18:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Деревья в Москве высаживают в кадки, а не в грунт там, где в земле проходит большое количество коммуникаций, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В кадки сажают деревья там, где в земле слишком большое количество подземных коммуникаций. И чтобы их корни не оказывались в сплошном бетоне, дизайнеры предлагают свои решения. В зависимости от времени года лиственные деревья меняются на хвойные или наоборот, те, что убираются с улиц города, отвозятся в питомник, где их реанимируют, подкармливают, а потом снова возвращают в столицу", - рассказал Бирюков в интервью "Российской газете".Он отметил, что есть и посадки в грунт, например, 45-летние липы на Тверской, яблони, ясени, дубы на Садовом кольце, на Арбате, высаженные пять-шесть лет назад.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

В Москве обосновали высадку деревьев в кадки, а не в грунт

18:48 30.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВысадка деревьев "зимних" пород на Тверской улице
Высадка деревьев зимних пород на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Деревья в Москве высаживают в кадки, а не в грунт там, где в земле проходит большое количество коммуникаций, сообщил в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В кадки сажают деревья там, где в земле слишком большое количество подземных коммуникаций. И чтобы их корни не оказывались в сплошном бетоне, дизайнеры предлагают свои решения. В зависимости от времени года лиственные деревья меняются на хвойные или наоборот, те, что убираются с улиц города, отвозятся в питомник, где их реанимируют, подкармливают, а потом снова возвращают в столицу", - рассказал Бирюков в интервью "Российской газете".
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Он отметил, что есть и посадки в грунт, например, 45-летние липы на Тверской, яблони, ясени, дубы на Садовом кольце, на Арбате, высаженные пять-шесть лет назад.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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