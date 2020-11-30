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Певица Шер помогла спасти "самого одинокого слона в мире"
Певица Шер помогла спасти "самого одинокого слона в мире"
Благодаря певице Шер 36-летнего слона Каавана, которого содержали в плачевных условиях в зоопарке Исламабада, переправили в Камбоджу в соответствии с решением... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:17
2020-11-30T12:17
2020-11-30T12:17
культура
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новости культуры
пакистан
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Благодаря певице Шер 36-летнего слона Каавана, которого содержали в плачевных условиях в зоопарке Исламабада, переправили в Камбоджу в соответствии с решением суда, сообщает The Guardian. Шер 27 ноября прилетала в Пакистан проведать Каавана и оказать ему моральную поддержку. Защитники прав животных уже несколько лет пытались добиться для него лучшей участи. В 2012 умерла его партнерша. Слон очень тяжело переживал одиночество, у него появилось психическое расстройство, и он набрал лишний вес.Певица встретилась с премьер-министром Пакистана Ираном Ханом, который лично поблагодарил 74-летнюю Шер за активное участие в деле спасения слона."Благодаря Шер и местным активистам о судьбе Каавана заговорили во всем мире, что оказало существенное влияние на перспективы его транспортировки", — пояснил Мартин Бауэр, представитель организации Four Paws International. В воскресенье Каавана переправили в заповедник в Камбоджу, где он сможет общаться с другими слонами. Шер прилетала в воскресенье в заповедник.Ветеринары и эксперты из Four Paws несколько месяцев готовили его в отправке.Пресса назвала Каавана "самым одиноким", поскольку он был единственным азиатским слоном в Пакистане. Как пояснили активисты, условия содержания слона и его тяжелое состояние были связаны с тем, что в пакистанском законодательстве недостаточное внимание уделено защите прав животных.
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стиль жизни, новости культуры, пакистан, камбоджа, исламабад, шер
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости
. Благодаря певице Шер 36-летнего слона Каавана, которого содержали в плачевных условиях в зоопарке Исламабада, переправили в Камбоджу в соответствии с решением суда, сообщает
The Guardian.
Шер 27 ноября прилетала в Пакистан проведать Каавана и оказать ему моральную поддержку. Защитники прав животных уже несколько лет пытались добиться для него лучшей участи. В 2012 умерла его партнерша. Слон очень тяжело переживал одиночество, у него появилось психическое расстройство, и он набрал лишний вес.
Певица встретилась с премьер-министром Пакистана Ираном Ханом, который лично поблагодарил 74-летнюю Шер за активное участие в деле спасения слона.
"Благодаря Шер и местным активистам о судьбе Каавана заговорили во всем мире, что оказало существенное влияние на перспективы его транспортировки", — пояснил Мартин Бауэр, представитель организации Four Paws International.
В воскресенье Каавана переправили в заповедник в Камбоджу, где он сможет общаться с другими слонами. Шер прилетала в воскресенье в заповедник.
Ветеринары и эксперты из Four Paws несколько месяцев готовили его в отправке.
Пресса назвала Каавана "самым одиноким", поскольку он был единственным азиатским слоном в Пакистане.
Как пояснили активисты, условия содержания слона и его тяжелое состояние были связаны с тем, что в пакистанском законодательстве недостаточное внимание уделено защите прав животных.