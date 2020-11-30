Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201130/cher-1586928502.html
Певица Шер помогла спасти "самого одинокого слона в мире"
Певица Шер помогла спасти "самого одинокого слона в мире"
Благодаря певице Шер 36-летнего слона Каавана, которого содержали в плачевных условиях в зоопарке Исламабада, переправили в Камбоджу в соответствии с решением... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:17
2020-11-30T12:17
культура
стиль жизни
новости культуры
пакистан
камбоджа
исламабад
шер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586925721_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e3cd8efb19b5ceb8840c6fd5a7316bd9.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Благодаря певице Шер 36-летнего слона Каавана, которого содержали в плачевных условиях в зоопарке Исламабада, переправили в Камбоджу в соответствии с решением суда, сообщает The Guardian. Шер 27 ноября прилетала в Пакистан проведать Каавана и оказать ему моральную поддержку. Защитники прав животных уже несколько лет пытались добиться для него лучшей участи. В 2012 умерла его партнерша. Слон очень тяжело переживал одиночество, у него появилось психическое расстройство, и он набрал лишний вес.Певица встретилась с премьер-министром Пакистана Ираном Ханом, который лично поблагодарил 74-летнюю Шер за активное участие в деле спасения слона."Благодаря Шер и местным активистам о судьбе Каавана заговорили во всем мире, что оказало существенное влияние на перспективы его транспортировки", — пояснил Мартин Бауэр, представитель организации Four Paws International. В воскресенье Каавана переправили в заповедник в Камбоджу, где он сможет общаться с другими слонами. Шер прилетала в воскресенье в заповедник.Ветеринары и эксперты из Four Paws несколько месяцев готовили его в отправке.Пресса назвала Каавана "самым одиноким", поскольку он был единственным азиатским слоном в Пакистане. Как пояснили активисты, условия содержания слона и его тяжелое состояние были связаны с тем, что в пакистанском законодательстве недостаточное внимание уделено защите прав животных.
https://ria.ru/20201021/van-damm-1580610459.html
пакистан
камбоджа
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586925721_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_5da3c0f4d8313b8c37cb3cee0cedf12a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, новости культуры, пакистан, камбоджа, исламабад, шер

Певица Шер помогла спасти "самого одинокого слона в мире"

12:17 30.11.2020
 
© AFP 2020 / Tang Chhin SothyАмериканская певица Шер рядом с ящиком с азиатским слоном Кааваном по прибытии в Камбоджу
Американская певица Шер рядом с ящиком с азиатским слоном Кааваном по прибытии в Камбоджу - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AFP 2020 / Tang Chhin Sothy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Благодаря певице Шер 36-летнего слона Каавана, которого содержали в плачевных условиях в зоопарке Исламабада, переправили в Камбоджу в соответствии с решением суда, сообщает The Guardian.
Шер 27 ноября прилетала в Пакистан проведать Каавана и оказать ему моральную поддержку. Защитники прав животных уже несколько лет пытались добиться для него лучшей участи. В 2012 умерла его партнерша. Слон очень тяжело переживал одиночество, у него появилось психическое расстройство, и он набрал лишний вес.
Певица встретилась с премьер-министром Пакистана Ираном Ханом, который лично поблагодарил 74-летнюю Шер за активное участие в деле спасения слона.
"Благодаря Шер и местным активистам о судьбе Каавана заговорили во всем мире, что оказало существенное влияние на перспективы его транспортировки", — пояснил Мартин Бауэр, представитель организации Four Paws International.
В воскресенье Каавана переправили в заповедник в Камбоджу, где он сможет общаться с другими слонами. Шер прилетала в воскресенье в заповедник.
Ветеринары и эксперты из Four Paws несколько месяцев готовили его в отправке.
Пресса назвала Каавана "самым одиноким", поскольку он был единственным азиатским слоном в Пакистане.
Как пояснили активисты, условия содержания слона и его тяжелое состояние были связаны с тем, что в пакистанском законодательстве недостаточное внимание уделено защите прав животных.
Чихуахуа по кличе Рая - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 00:35Культура
Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа
 
КультураСтиль жизниНовости культурыПакистанКамбоджаИсламабадШер
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:26Стали известны подробности о водителе, наехавшем на пешеходов в Трире
17:22В Германии рассказали о мотивах водителя, наехавшего на пешеходов Трире
17:21Лавров прокомментировал угрозы отключения SWIFT в Белоруссии
17:20Лавров ответил на призыв Санду к выводу российских войск из Приднестровья
17:18Хорватия закрыла границы для иностранных туристов
17:14Лавров призвал провести инвентаризацию в сфере обмена военными в Карабахе
17:14В Ереване протестующие пытаются перекрыть центральный проспект
17:13Медведев назвал главную задачу ЕР в период пандемии
17:12Пресс-служба Басты отвергла обвинения в нарушениях на концерте
17:10Совет глав МИД стран ОДКБ обсудил ситуацию в Карабахе
17:07В УПЦ прокомментировали предстоящий визит патриарха Варфоломея на Украину
17:05Путин назвал важный фактор конкурентоспособности продукции
17:04В СФ просят разрешить въезд обучающимся в России иностранным студентам
17:04Компьютеры на Windows 10 будут обновляться по-новому
16:59Баку находится в контакте с миротворцами по вопросу пропавших военных
16:57В Германии задержали водителя, совершившего наезд на пешеходов
16:53Путин посетил тобольский комплекс "Сибура" "Запсибнефтехим"
16:52Кузнецова напомнила о важности вопросов усыновления детей с ВИЧ
16:51Россия прорабатывает создание нефтехимического кластера на Ямале
16:51В Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях на концерте Басты в Петербурге
Лента новостейМолния