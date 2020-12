https://ria.ru/20201130/cher-1586928502.html

Певица Шер помогла спасти "самого одинокого слона в мире"

Певица Шер помогла спасти "самого одинокого слона в мире"

Благодаря певице Шер 36-летнего слона Каавана, которого содержали в плачевных условиях в зоопарке Исламабада, переправили в Камбоджу в соответствии с решением... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:17

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Благодаря певице Шер 36-летнего слона Каавана, которого содержали в плачевных условиях в зоопарке Исламабада, переправили в Камбоджу в соответствии с решением суда, сообщает The Guardian. Шер 27 ноября прилетала в Пакистан проведать Каавана и оказать ему моральную поддержку. Защитники прав животных уже несколько лет пытались добиться для него лучшей участи. В 2012 умерла его партнерша. Слон очень тяжело переживал одиночество, у него появилось психическое расстройство, и он набрал лишний вес.Певица встретилась с премьер-министром Пакистана Ираном Ханом, который лично поблагодарил 74-летнюю Шер за активное участие в деле спасения слона."Благодаря Шер и местным активистам о судьбе Каавана заговорили во всем мире, что оказало существенное влияние на перспективы его транспортировки", — пояснил Мартин Бауэр, представитель организации Four Paws International. В воскресенье Каавана переправили в заповедник в Камбоджу, где он сможет общаться с другими слонами. Шер прилетала в воскресенье в заповедник.Ветеринары и эксперты из Four Paws несколько месяцев готовили его в отправке.Пресса назвала Каавана "самым одиноким", поскольку он был единственным азиатским слоном в Пакистане. Как пояснили активисты, условия содержания слона и его тяжелое состояние были связаны с тем, что в пакистанском законодательстве недостаточное внимание уделено защите прав животных.

