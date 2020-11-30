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Оренбургская область
Оренбургская область
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Оренбуржье принимает чемпионат России по боксу
Оренбуржье принимает чемпионат России по боксу
В Оренбургской области с 27 ноября по 5 декабря проходит чемпионат России по боксу, соревнования станет главным отборочным турниром, на котором определится... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:38
2020-11-30T14:38
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Оренбургской области с 27 ноября по 5 декабря проходит чемпионат России по боксу, соревнования станет главным отборочным турниром, на котором определится состав национальной сборной на Олимпиаду 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона."На ринг выйдут 309 спортсменов. Боксеры сразятся за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной, представляющей Россию на Олимпийских играх в Токио. Призовой фонд составляет 10 миллионов рублей",- отмечается в сообщении.Губернатор области Денис Паслер рассказал журналистам о мерах безопасности, которые приняты для проведения чемпионата, назвав их "тотальными и беспрецедентными"."Вся работа, которая делалась в этом направлении, была выверена и строго контролировалась. Мы продумали и просчитали каждый шаг. Он согласован с медиками и специалистами Роспотребнадзора. Главное, мы организовали процесс так, чтобы ни один спортсмен, тренер и представитель СМИ, находящийся в СКК "Оренбуржье", не может быть не протестирован на КОВИД-19", - заявил глава региона. Он отметил, что за 72 часа до начала соревнований по принятому протоколу все прошли процедуру тестирования. Более того, тестирование будет проходить каждый день, особое внимание будет обращено на победителей всех боев, которые выходят в следующий тур. Пресс-служба уточняет, что протестированы также все артисты, которые будут выступать в концертной части программы соревнований, несмотря на то, что их контакт со спортсменами исключен.Зал в СКК "Оренбуржье" , где проходят соревнования, рассчитан почти на четыре тысячи мест. Фактически в дни состязаний там будут находиться не более 500 зрителей. Будут использованы две трибуны. Одна – для спортсменов и тренеров, другая – для зрителей. Рассадка на них организована в шахматном порядке не только в рамках ряда, но и в границах секторов – ряд сверху, ряд снизу, с соблюдением социальной дистанции.Все болельщики обеспечены средствами индивидуальной защиты. В зале постоянно работают специально подготовленные волонтеры. Их основная задача - контролировать правильность ношения масок зрителями. Также главная спортивная арена обеспечена санитайзерами и рециркуляторами воздуха.Для спортсменов увеличено количество раздевалок. Предусмотрена дезинфекция мест проведения и нахождения участников чемпионата. Ринг и канаты будут обрабатываться после каждого боя. Все этапы - от питания в номерах и рассадки в автобусах – тоже проработаны в соответствии с требованиями безопасности.
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РИА Новости
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60
денис паслер, оренбургская область

Оренбуржье принимает чемпионат России по боксу

14:38 30.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкБокс. Архивное фото.
Бокс. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ОРЕНБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. В Оренбургской области с 27 ноября по 5 декабря проходит чемпионат России по боксу, соревнования станет главным отборочным турниром, на котором определится состав национальной сборной на Олимпиаду 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
"На ринг выйдут 309 спортсменов. Боксеры сразятся за золотые медали и возможность войти в состав национальной сборной, представляющей Россию на Олимпийских играх в Токио. Призовой фонд составляет 10 миллионов рублей",- отмечается в сообщении.
Губернатор области Денис Паслер рассказал журналистам о мерах безопасности, которые приняты для проведения чемпионата, назвав их "тотальными и беспрецедентными".
"Вся работа, которая делалась в этом направлении, была выверена и строго контролировалась. Мы продумали и просчитали каждый шаг. Он согласован с медиками и специалистами Роспотребнадзора. Главное, мы организовали процесс так, чтобы ни один спортсмен, тренер и представитель СМИ, находящийся в СКК "Оренбуржье", не может быть не протестирован на КОВИД-19", - заявил глава региона.
Он отметил, что за 72 часа до начала соревнований по принятому протоколу все прошли процедуру тестирования. Более того, тестирование будет проходить каждый день, особое внимание будет обращено на победителей всех боев, которые выходят в следующий тур.
Город Ясный Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 12:31Оренбургская область
На востоке Оренбуржья создадут индустриальный парк
Пресс-служба уточняет, что протестированы также все артисты, которые будут выступать в концертной части программы соревнований, несмотря на то, что их контакт со спортсменами исключен.
Зал в СКК "Оренбуржье" , где проходят соревнования, рассчитан почти на четыре тысячи мест. Фактически в дни состязаний там будут находиться не более 500 зрителей. Будут использованы две трибуны. Одна – для спортсменов и тренеров, другая – для зрителей. Рассадка на них организована в шахматном порядке не только в рамках ряда, но и в границах секторов – ряд сверху, ряд снизу, с соблюдением социальной дистанции.
Все болельщики обеспечены средствами индивидуальной защиты. В зале постоянно работают специально подготовленные волонтеры. Их основная задача - контролировать правильность ношения масок зрителями. Также главная спортивная арена обеспечена санитайзерами и рециркуляторами воздуха.
Для спортсменов увеличено количество раздевалок. Предусмотрена дезинфекция мест проведения и нахождения участников чемпионата. Ринг и канаты будут обрабатываться после каждого боя. Все этапы - от питания в номерах и рассадки в автобусах – тоже проработаны в соответствии с требованиями безопасности.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская область
 
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