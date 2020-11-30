https://ria.ru/20201130/balet-1586662351.html

В трейлере нового сериала про балет готовят премьеру "Щелкунчика"

В трейлере нового сериала про балет готовят премьеру "Щелкунчика"

На YouTube-канале Disney+ выложен трейлер докудрамы “На пуантах” о занятиях в Школе американского балета в Нью-Йорке. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T03:10

2020-11-30T03:10

2020-11-30T03:23

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале Disney+ выложен трейлер докудрамы “На пуантах” о занятиях в Школе американского балета в Нью-Йорке.Проект рассказывает о высокой конкуренции в предпрофессиональном сообществе и требованиях со стороны преподавателей.Одна из сюжетных линий посвящена участию учеников школы в постановке "Щелкунчика" — от кастинга и изнурительных репетиций до премьеры. "Танец, музыка, костюмы, декорации. Я не могу без этого жить", — говорит одна из юных балерин на фоне музыки из балета "Лебединое озеро".Школа американского балета была основана в 1934 году Джорджем Баланчиным и продолжает традиции русского Императорского хореографического училища. Принимают детей начиная с шести лет, и уже в первые годы обучения они участвуют в "Щелкунчике", "Лебедином озере", "Спящей красавице" с постоянной труппой New York city ballet.Премьера проекта запланирована на Disney+ на 18 декабря. Режиссер и продюсер сериала Ларисса Билз.

https://ria.ru/20201126/korona-1586476277.html

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музыка, кино и сериалы, новости культуры, нью-йорк (город)