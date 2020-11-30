https://ria.ru/20201130/artisty-1587037291.html

Артисты КНР и РФ выступили онлайн в рамках недели культуры в Цзилине

Артисты КНР и РФ выступили онлайн в рамках недели культуры в Цзилине

Вечером в воскресенье состоялся совместный онлайн-концерт, на котором выступили китайские и российские молодые певцы. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:31

2020-11-30T19:31

2020-11-30T19:31

россия-китай: главное

китай

приморский край

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МОСКВА, 30 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Вечером в воскресенье состоялся совместный онлайн-концерт, на котором выступили китайские и российские молодые певцы. Мероприятие было организовано телерадиостанцией провинции Цзилинь и радиостанцией "Владивосток FM". Оно является одним из главных в рамках Недели культуры и туризма провинции Цзилинь под названием "Счастливый Цзилинь. Встреча в городах- -побратимах".На концерте талантливые исполнители -- студенты вузов провинции Цзилинь и российские молодые артисты представили прекрасные песни, наполненные позитивной энергией, и посвящённые благородным стремлениям молодых людей, дружбе народов двух стран.С начала подготовки мероприятие уже привлекло большое внимание аудитории в провинции Цзилинь и Приморском крае. На фоне эпидемии COVID-19 совместный онлайн-концерт китайских и российских молодых артистов, преодолевая разные ограничения, придал новый импульс укреплению культурных обменов между молодёжью Китая и России.

https://ria.ru/20201130/kinofestival-1586935034.html

китай

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, приморский край