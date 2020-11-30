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Артисты КНР и РФ выступили онлайн в рамках недели культуры в Цзилине
Артисты КНР и РФ выступили онлайн в рамках недели культуры в Цзилине
Вечером в воскресенье состоялся совместный онлайн-концерт, на котором выступили китайские и российские молодые певцы. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:31
2020-11-30T19:31
2020-11-30T19:31
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МОСКВА, 30 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Вечером в воскресенье состоялся совместный онлайн-концерт, на котором выступили китайские и российские молодые певцы. Мероприятие было организовано телерадиостанцией провинции Цзилинь и радиостанцией "Владивосток FM". Оно является одним из главных в рамках Недели культуры и туризма провинции Цзилинь под названием "Счастливый Цзилинь. Встреча в городах- -побратимах".На концерте талантливые исполнители -- студенты вузов провинции Цзилинь и российские молодые артисты представили прекрасные песни, наполненные позитивной энергией, и посвящённые благородным стремлениям молодых людей, дружбе народов двух стран.С начала подготовки мероприятие уже привлекло большое внимание аудитории в провинции Цзилинь и Приморском крае. На фоне эпидемии COVID-19 совместный онлайн-концерт китайских и российских молодых артистов, преодолевая разные ограничения, придал новый импульс укреплению культурных обменов между молодёжью Китая и России.
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