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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201130/artisty-1587037291.html
Артисты КНР и РФ выступили онлайн в рамках недели культуры в Цзилине
Артисты КНР и РФ выступили онлайн в рамках недели культуры в Цзилине
Вечером в воскресенье состоялся совместный онлайн-концерт, на котором выступили китайские и российские молодые певцы. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:31
2020-11-30T19:31
россия-китай: главное
китай
приморский край
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МОСКВА, 30 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Вечером в воскресенье состоялся совместный онлайн-концерт, на котором выступили китайские и российские молодые певцы. Мероприятие было организовано телерадиостанцией провинции Цзилинь и радиостанцией "Владивосток FM". Оно является одним из главных в рамках Недели культуры и туризма провинции Цзилинь под названием "Счастливый Цзилинь. Встреча в городах- -побратимах".На концерте талантливые исполнители -- студенты вузов провинции Цзилинь и российские молодые артисты представили прекрасные песни, наполненные позитивной энергией, и посвящённые благородным стремлениям молодых людей, дружбе народов двух стран.С начала подготовки мероприятие уже привлекло большое внимание аудитории в провинции Цзилинь и Приморском крае. На фоне эпидемии COVID-19 совместный онлайн-концерт китайских и российских молодых артистов, преодолевая разные ограничения, придал новый импульс укреплению культурных обменов между молодёжью Китая и России.
https://ria.ru/20201130/kinofestival-1586935034.html
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китай, приморский край

Артисты КНР и РФ выступили онлайн в рамках недели культуры в Цзилине

19:31 30.11.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — Проект "Россия-Китай: Главное". Вечером в воскресенье состоялся совместный онлайн-концерт, на котором выступили китайские и российские молодые певцы.
Мероприятие было организовано телерадиостанцией провинции Цзилинь и радиостанцией "Владивосток FM". Оно является одним из главных в рамках Недели культуры и туризма провинции Цзилинь под названием "Счастливый Цзилинь. Встреча в городах- -побратимах".
На концерте талантливые исполнители -- студенты вузов провинции Цзилинь и российские молодые артисты представили прекрасные песни, наполненные позитивной энергией, и посвящённые благородным стремлениям молодых людей, дружбе народов двух стран.
С начала подготовки мероприятие уже привлекло большое внимание аудитории в провинции Цзилинь и Приморском крае. На фоне эпидемии COVID-19 совместный онлайн-концерт китайских и российских молодых артистов, преодолевая разные ограничения, придал новый импульс укреплению культурных обменов между молодёжью Китая и России.
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