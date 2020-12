https://ria.ru/20201130/armeniya-1587004907.html

В Армении ученые открыли новый вид насекомых

В Армении ученые открыли новый вид насекомых

Ученые-энтомологи открыли в Армении неизвестный науке вид чешуекрылых насекомых, сообщили в понедельник РИА Новости в Фонде охраны дикой природы и культурных... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:10

2020-11-30T17:10

2020-11-30T17:10

германия

латвия

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587004483_0:0:750:422_1400x0_80_0_0_7e8822f9d9f144c6ea3611a1d20e0e41.jpg

ЕРЕВАН, 30 ноя - РИА Новости. Ученые-энтомологи открыли в Армении неизвестный науке вид чешуекрылых насекомых, сообщили в понедельник РИА Новости в Фонде охраны дикой природы и культурных ценностей (Foundation for the Preservation of Wildlife and Cultural Assets, FPWC).Отмечается, что обнаруженная особь внешне схожа с видами чешуекрылых Depressaria kondarella и Depressaria gaalhaszlerae. "Но дальнейшее дифференциальное исследование органов, в частности ДНК-штрихкодирование, показало, что этот вид до сих не был известен науке", - говорится в сообщении.По данным фонда, новый вид обнаружили ученые Хартмут Ровек (Германия) и Николай Савенков (Латвия) близ села Урцадзор. "Насекомое названо в честь села Урцадзор Depressaria urtsadzorensis", - говорится в сообщении. Отмечается также, что прилегающая к селу территория считается важнейшей зоной обитания бабочек.

https://ria.ru/20201026/nasekomye-1581614414.html

германия

латвия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, латвия, армения