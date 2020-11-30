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Apple оспорила в суде выводы ФАС о злоупотреблении на рынке приложений
Apple оспорила в суде выводы ФАС о злоупотреблении на рынке приложений
Американская корпорация Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором оспаривает законность решения Федеральной антимонопольной службы России,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T16:35
2020-11-30T16:35
лаборатория касперского
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
apple
экономика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американская корпорация Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором оспаривает законность решения Федеральной антимонопольной службы России, признавшей, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений.Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 23 ноября и уже принято к рассмотрению – предварительные слушания назначены на 18 января. Другие подробности в материалах суда пока не сообщаются.Ранее в понедельник в пресс-службе антимонопольного ведомства РИА Новости сообщили, что ФАС пока не получала от Apple уведомления об исполнении предписания по доступу в App Store, однако у компании есть еще 5 рабочих дней, чтобы прислать такое уведомление.ФАС 10 августа сообщила, что признала Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам - препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store. Изначально дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского".Служба выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из своей документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важного функционала. Apple обязана исполнить предписание до 30 ноября 2020 года и сообщить в ФАС в течение 5 дней со дня выполнения.Дело по жалобе "Лаборатории Касперского" было возбуждено в августе 2020 года. Компания указала на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.Как выявила ФАС, Apple, занимая 100% рынка распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.
https://ria.ru/20201123/chastoty-1585907577.html
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лаборатория касперского, федеральная антимонопольная служба (фас россии), apple, экономика

Apple оспорила в суде выводы ФАС о злоупотреблении на рынке приложений

16:35 30.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип компании Apple в Нью-Йорке
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американская корпорация Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором оспаривает законность решения Федеральной антимонопольной службы России, признавшей, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений.
Как следует из сообщения в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 23 ноября и уже принято к рассмотрению – предварительные слушания назначены на 18 января. Другие подробности в материалах суда пока не сообщаются.
Ранее в понедельник в пресс-службе антимонопольного ведомства РИА Новости сообщили, что ФАС пока не получала от Apple уведомления об исполнении предписания по доступу в App Store, однако у компании есть еще 5 рабочих дней, чтобы прислать такое уведомление.
ФАС 10 августа сообщила, что признала Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам - препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store. Изначально дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского".
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Служба выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из своей документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важного функционала. Apple обязана исполнить предписание до 30 ноября 2020 года и сообщить в ФАС в течение 5 дней со дня выполнения.
Дело по жалобе "Лаборатории Касперского" было возбуждено в августе 2020 года. Компания указала на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.
Как выявила ФАС, Apple, занимая 100% рынка распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.
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Лаборатория КасперскогоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)AppleЭкономика
 
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